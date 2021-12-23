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IndyCar Новости

IndyCar продлила контракт с поставщиком шасси Dallara

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Стороны заключили многолетнее соглашение

IndyCar продлила контракт с поставщиком шасси Dallara

22 декабря стало известно о продлении контракта между серией IndyCar и поставщиком шасси Dallara.

Впервые Dallara присоединилась к главному формульному чемпионату Америки в 1997 году, а с 2009 года является единственным поставщиком шасси для современного IndyCar.

Нынешнее шасси Dallara используется с 2012 года. Автомобиль носит имя DW12 – в честь успешного гонщика Дэна Уэлдона, принимавшего активное участие в доводке болида и погибшего в 2011 году на гонке в Лас-Вегасе. С тех пор автомобиль претерпел несколько серьезных модификаций, внесенных с целью повышения уровня безопасности, – например, в 2020 году на машины IndyCar был добавлен аэроскрин.

В 2012 году Dallara открыла фабрику в Индианаполисе, близ знаменитого автодрома «Индианаполис Мотор Спидвей». Там компания производит и собирает шасси для нескольких гоночных серий (к примеру, с 2015-го – в том числе для серии Indy Lights).

Дополнительная информация: Дэвид Малшер Лопес

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