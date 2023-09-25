IndyCar представила календарь на 2024 год

По сравнению с нынешним сезоном изменений в календаре не так много. Главное из них – совершенно новая гонка на частной трассе элитного спортклуба в калифорнийском городке Термал. Ее участники не получат очков, зато призовые составят $1 миллион.

Кроме того, вылетел из календаря овал в Форт-Уэрте, который неизменно принимал этапы с 1997 года, зато после восьми лет перерыва вернулась «Милуокская миля», где на стыке лета и осени состоится сдвоенный уик-энд.

Главная гонка сезона, «500 миль Индианаполиса», пройдет уже в 108-й раз – как и прежде, в последний уик-энд мая.

На лето запланированы месячные каникулы, зато потом гонщикам и командам придется провести пять стартов за пять недель.

Как и прежде, в IndyCar запланирован ранний финиш чемпионата – уже в середине сентября.

Календарь IndyCar на 2024 год

Гонка Дата Место Тип трассы 1 10 марта Сент-Питерсберг уличная 2* 24 марта Термал, Калифорния автодром 3 21 апреля Лонг-Бич уличная 4 28 апреля «Барбер Моторспорт Парк» автодром 5 11 мая Индианаполис автодром 6 26 мая «500 миль Индианаполиса» овал 7 2 июня Детройт уличная 8 9 июня «Роад Америка» автодром 9 23 июня «Лагуна-Сека» автодром 10 7 июля «Мид-Огайо» автодром 11 13 июля Айова овал 12 14 июля Айова овал 13 21 июля Торонто уличная 14 17 августа Гейтуэй овал 15 25 августа Портланд автодром 16 31 августа Милуоки овал 17 1 сентября Милуоки овал 18 15 сентября Нэшвилл уличная

*не является этапом чемпионата, не приносит очков