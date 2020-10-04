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IndyCar отложила переход на гибридные моторы до 2023 года

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IndyCar отложила переход на гибридные моторы до 2023 года
Автор:

Неопределенность с экономической ситуацией вынудила руководство американской серии перенести на год дебют силовых установок нового поколения

Еще прошлой весной боссы IndyCar решили пойти путем Формулы 1 и ввести в своей серии двигатели с системой повторного использования энергии. Ожидалось, что они будут использоваться с 2022 года. 

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Однако поздно вечером в субботу было объявлено, что в результате переговоров с производителями, Honda и Chevrolet, было решено отложить эти планы на год. В официальном заявлении говорится, что такой шаг, помимо прочего, повышает шанс появления в чемпионате нового поставщика моторов. 

Кроме того, официально подтвержден рост объема двигателей с нынешних 2,2 до 2,4 литров. Президент IndyCar Джей Фрай назвал новые гибриды «быстрыми, громкими и аутентичными, но в то же время содержащими инновационную историю».

Он добавил: «Эти моторы продолжат наследие спорта, идущее от самых корней. Сегодняшнее объявление позволит нам наслаждаться стабильным и ярким будущим». 

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Дэвид Малшер

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