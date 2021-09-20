IndyCar опубликовала календарь на 2022 год
Автор: Дэвид Малшер
Новый сезон из 17 гонок стартует в феврале и завершится в середине сентября
В последний раз главная американская формульная серия начинала очередной чемпионат по ходу календарной зимы еще в 2004 году. На этот раз гонка по улицам Сант-Питерсберга намечена на 27 февраля.
Этапы в Техасе и Детройте пройдут в формате с одной гонкой против двух в последние годы. Единственным сдвоенным в 2022-м будет уик-энд на овале в Айове.
На июль намечено возвращение в Канаду – если, конечно, к тому времени будут смягчены карантинные ограничения.
Финал сезона примет 11 сентября «Лагуна-Сека» – в нынешнем сезоне там прошел предпоследний этап .
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Календарь NTT IndyCar на 2022 год
|Гонка
|Дата
|Место
|Тип трассы
|1
|27 февраля
|Сент-Питерсберг
|уличная
|2
|20 марта
|Форт-Уэрт, Техас
|овал
|3
|10 апреля
|Лонг-Бич
|уличная
|4
|1 мая
|«Барбер Моторспорт Парк»
|автодром
|5
|14 мая
|Индианаполис
|автодром
|6
|29 мая
|«500 миль Индианаполиса»
|овал
|7
|5 июня
|Детройт
|уличная
|8
|12 июня
|«Роад Америка»
|автодром
|9
|3 июля
|«Мид-Огайо»
|автодром
|10
|17 июля
|Торонто
|уличная
|11
|23 июля
|Айова
|овал
|12
|24 июля
|Айова
|овал
|13
|30 июля
|Индианаполис
|автодром
|14
|7 августа
|Нэшвилл
|уличная
|15
|20 августа
|Гейтуэй
|овал
|16
|4 сентября
|Портланд
|автодром
|17
|11 сентября
|«Лагуна-Сека»
|автодром
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IndyCar опубликовала календарь на 2022 год
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