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IndyCar Новости

IndyCar опубликовала календарь на 2022 год

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Новый сезон из 17 гонок стартует в феврале и завершится в середине сентября

IndyCar опубликовала календарь на 2022 год

В последний раз главная американская формульная серия начинала очередной чемпионат по ходу календарной зимы еще в 2004 году. На этот раз гонка по улицам Сант-Питерсберга намечена на 27 февраля.

Этапы в Техасе и Детройте пройдут в формате с одной гонкой против двух в последние годы. Единственным сдвоенным в 2022-м будет уик-энд на овале в Айове.

На июль намечено возвращение в Канаду – если, конечно, к тому времени будут смягчены карантинные ограничения. 

Финал сезона примет 11 сентября «Лагуна-Сека» – в нынешнем сезоне там прошел предпоследний этап .

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Календарь NTT IndyCar на 2022 год

Гонка Дата Место Тип трассы
1 27 февраля Сент-Питерсберг уличная
2 20 марта Форт-Уэрт, Техас овал
3 10 апреля Лонг-Бич уличная
4 1 мая «Барбер Моторспорт Парк» автодром
5 14 мая Индианаполис автодром
6 29 мая «500 миль Индианаполиса» овал
7 5 июня Детройт уличная
8 12 июня «Роад Америка» автодром
9 3 июля «Мид-Огайо» автодром
10 17 июля Торонто уличная
11 23 июля Айова овал
12 24 июля Айова овал
13 30 июля Индианаполис автодром
14 7 августа Нэшвилл уличная
15 20 августа Гейтуэй овал
16 4 сентября Портланд автодром
17 11 сентября «Лагуна-Сека» автодром
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Яркие обгоны принесли Грожану очередной подиум в IndyCar

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