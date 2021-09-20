IndyCar опубликовала календарь на 2022 год

В последний раз главная американская формульная серия начинала очередной чемпионат по ходу календарной зимы еще в 2004 году. На этот раз гонка по улицам Сант-Питерсберга намечена на 27 февраля.

Этапы в Техасе и Детройте пройдут в формате с одной гонкой против двух в последние годы. Единственным сдвоенным в 2022-м будет уик-энд на овале в Айове.

На июль намечено возвращение в Канаду – если, конечно, к тому времени будут смягчены карантинные ограничения.

Финал сезона примет 11 сентября «Лагуна-Сека» – в нынешнем сезоне там прошел предпоследний этап .

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Календарь NTT IndyCar на 2022 год

Гонка Дата Место Тип трассы 1 27 февраля Сент-Питерсберг уличная 2 20 марта Форт-Уэрт, Техас овал 3 10 апреля Лонг-Бич уличная 4 1 мая «Барбер Моторспорт Парк» автодром 5 14 мая Индианаполис автодром 6 29 мая «500 миль Индианаполиса» овал 7 5 июня Детройт уличная 8 12 июня «Роад Америка» автодром 9 3 июля «Мид-Огайо» автодром 10 17 июля Торонто уличная 11 23 июля Айова овал 12 24 июля Айова овал 13 30 июля Индианаполис автодром 14 7 августа Нэшвилл уличная 15 20 августа Гейтуэй овал 16 4 сентября Портланд автодром 17 11 сентября «Лагуна-Сека» автодром