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IndyCar / Мид-Огайо Отчет о гонке

Палоу довел успешную серию в IndyCar до трех побед подряд

Испанец из команды Ganassi продолжил «исполнять Ферстаппена» на американских трассах – на этот раз он стал сильнейшим в Огайо

Чарльз Брэдли
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Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda, checkered flag, победитель гонки

Алекс Палоу продолжает громить соперников в IndyCar. Гонку на «Мид-Огайо» он начинал четвертым, но сначала в контактной борьбе опередил Кайла Кирквуда (тот закрутился на трассе), а затем за счет более длинного первого отрезка оставил позади и стартовавших с первого ряда Колтона Херту с Грэмом Рейхалом. 

Позже оба откатились назад из-за тактических просчетов и заминок на пит-лейне, а навязать борьбу Палоу попробовали Скотт Диксон с Уиллом Пауэром. 

 

Но оба ветерана (на двоих у них восемь чемпионских званий и 84 прожитых года) были вынуждены признать свое поражение и дополнили призовой подиум – Палоу же выиграл в четвертый раз в нынешнем сезоне и в третий подряд.

Сильнейший пилот 2021 года пока выглядит главным и безоговорочным претендентом на титул нынешнего сезона.  

Авария: Маркус Эрикссон, Chip Ganassi Racing Honda, Феликс Розенквист, Arrow McLaren Chevrolet

Авария: Маркус Эрикссон, Chip Ganassi Racing Honda, Феликс Розенквист, Arrow McLaren Chevrolet

Фото: Филлип Эбботт / Motorsport Images

Его ближайший преследователь Маркус Эрикссон оказался единственным, кто в воскресенье не добрался до финиша – уже в первых поворотах швед столкнулся со своим соотечественником Феликсом Розенквистом, чем заметно осложнил свое положение в общем зачете.

Успешная серия Палоу позволила ему довести свое преимущество в таблице до трехзначного. Диксон уступает испанцу 110 очков, Джозеф Ньюгарден – 116, Эрикссон теперь только четвертый – 122.

Сезон IndyCar продолжится 16 июля в канадском Торонто.

Результаты гонки IndyCar на трассе «Мид-Огайо» (80 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:37'31.9887  
2 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:37'37.0129 5.0242
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:37'50.3472 18.3585
4 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:37'51.0715 19.0828
5 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:37'52.5167 20.5280
6 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 1:37'59.1421 27.1534
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:37'59.8739 27.8852
8 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 1:38'00.5006 28.5119
9 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 1:38'14.3908 42.4021
10 United States Александр Росси Arrow McLaren 1:38'21.1370 49.1483
11 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:38'27.5855 55.5968
12 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:38'28.1691 56.1804
13 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:38'32.3592 1'00.3705
14 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:38'34.8793 1'02.8906
15 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:38'35.4182 1'03.4295
16 United Kingdom Каллум Айлотт United States Juncos Hollinger Racing 1:38'35.8569 1'03.8682
17 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 1:38'36.3907 1'04.4020
18 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:38'40.0704 1'08.0817
19 United States Райан Хантер-Рей United States Ed Carpenter Racing 1:38'41.3604 1'09.3717
20 United States Конор Дэли United States Michael Shank Racing 1:38'42.1248 1'10.1361
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:37'48.1818 1 Lap
22 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:37'56.3794 1 Lap
23 Argentina Агустин Канапино United States Juncos Hollinger Racing 1:37'58.6956 1 Lap
24 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 1:38'08.6703 1 Lap
25 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:38'21.5445 1 Lap
26 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 1:38'32.0430 1 Lap
27 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:04'37.5732 75 Laps
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