Палоу довел успешную серию в IndyCar до трех побед подряд

Алекс Палоу продолжает громить соперников в IndyCar. Гонку на «Мид-Огайо» он начинал четвертым, но сначала в контактной борьбе опередил Кайла Кирквуда (тот закрутился на трассе), а затем за счет более длинного первого отрезка оставил позади и стартовавших с первого ряда Колтона Херту с Грэмом Рейхалом.

Позже оба откатились назад из-за тактических просчетов и заминок на пит-лейне, а навязать борьбу Палоу попробовали Скотт Диксон с Уиллом Пауэром.

Но оба ветерана (на двоих у них восемь чемпионских званий и 84 прожитых года) были вынуждены признать свое поражение и дополнили призовой подиум – Палоу же выиграл в четвертый раз в нынешнем сезоне и в третий подряд.

Сильнейший пилот 2021 года пока выглядит главным и безоговорочным претендентом на титул нынешнего сезона.

Авария: Маркус Эрикссон, Chip Ganassi Racing Honda, Феликс Розенквист, Arrow McLaren Chevrolet Фото: Филлип Эбботт / Motorsport Images

Его ближайший преследователь Маркус Эрикссон оказался единственным, кто в воскресенье не добрался до финиша – уже в первых поворотах швед столкнулся со своим соотечественником Феликсом Розенквистом, чем заметно осложнил свое положение в общем зачете.

Успешная серия Палоу позволила ему довести свое преимущество в таблице до трехзначного. Диксон уступает испанцу 110 очков, Джозеф Ньюгарден – 116, Эрикссон теперь только четвертый – 122.

Сезон IndyCar продолжится 16 июля в канадском Торонто.

Результаты гонки IndyCar на трассе «Мид-Огайо» (80 кругов)