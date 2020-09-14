Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

Если днем ранее на трассе в Огайо доминировал Уилл Пауэр, то завершение уик-энда прошло под диктовку другого гонщика. Продолжатель гоночной династии Колтон Херта стартовал с поула и смог избежать неприятностей в первых поворотах, когда занимавший место рядом с ним в первом ряду Сантино Ферруччи выехал с асфальта и вынес Алекса Палоу с Феликсом Розенквистом.

После этого главным преследователем Херты стал лидер сезона Скотт Диксон, следом держались партнеры Колтона по команде Райан Хантер-Рей и Алекс Росси.

Чуть позже Хантер-Рей попробовал атаковать Диксона, но новозеландец действовал жестко, не оставив сопернику места на трассе – в итоге обоих опередил Росси.

Как оказалось, для Диксона это была далеко не последняя неприятность – на 22-м круге обладатель пяти чемпионских титулов допустил одну из своих редких ошибок и закрутился на трассе, откатившись в самый конец пелотона.

После этого три гонщика Andretti Autosport, не встретив серьезной конкуренции, довели гонку до финиша и впервые за 15 последних лет заняли весь подиум. Херта выиграл в третий раз в карьере и впервые в нынешнем сезоне.

Ближайшим преследователем лидеров стал Грэм Рейхол, пятым финишировал экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон.

Джозеф Ньюгарден из Penske не смог воспользоваться проблемами Диксона – он финишировал восьмым и отыграл у главного соперника всего четыре очка, так как тот к финишу пробился на десятое место.

Теперь у Скотта 456 очков, его отрыв от Ньюгардена составляет комфортные 72 балла. Все остальные, начиная с Патрисио О'Уорда (338) и Херты (328), уже отстают слишком далеко, чтобы всерьез претендовать на чемпионское звание.

До завершения сезона участникам IndyCar осталось провести три гонки.

Результаты второй гонки IndyCar в Мид-Огайо