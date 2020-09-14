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IndyCar / Мид-Огайо / Отчет о гонке

Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

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Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
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Весь подиум воскресной гонки IndyCar заняли пилоты Andretti Autosport – такое произошло впервые с 2005 года

Если днем ранее на трассе в Огайо доминировал Уилл Пауэр, то завершение уик-энда прошло под диктовку другого гонщика. Продолжатель гоночной династии Колтон Херта стартовал с поула и смог избежать неприятностей в первых поворотах, когда занимавший место рядом с ним в первом ряду Сантино Ферруччи выехал с асфальта и вынес Алекса Палоу с Феликсом Розенквистом. 

 

После этого главным преследователем Херты стал лидер сезона Скотт Диксон, следом держались партнеры Колтона по команде Райан Хантер-Рей и Алекс Росси. 

Чуть позже Хантер-Рей попробовал атаковать Диксона, но новозеландец действовал жестко, не оставив сопернику места на трассе – в итоге обоих опередил Росси. 

Как оказалось, для Диксона это была далеко не последняя неприятность – на 22-м круге обладатель пяти чемпионских титулов допустил одну из своих редких ошибок и закрутился на трассе, откатившись в самый конец пелотона. 

 

После этого три гонщика Andretti Autosport, не встретив серьезной конкуренции, довели гонку до финиша и впервые за 15 последних лет заняли весь подиум. Херта выиграл в третий раз в карьере и впервые в нынешнем сезоне. 

Ближайшим преследователем лидеров стал Грэм Рейхол, пятым финишировал экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон. 

Джозеф Ньюгарден из Penske не смог воспользоваться проблемами Диксона – он финишировал восьмым и отыграл у главного соперника всего четыре очка, так как тот к финишу пробился на десятое место. 

Теперь у Скотта 456 очков, его отрыв от Ньюгардена составляет комфортные 72 балла. Все остальные, начиная с Патрисио О'Уорда (338) и Херты (328), уже отстают слишком далеко, чтобы всерьез претендовать на чемпионское звание.

До завершения сезона участникам IndyCar осталось провести три гонки.

Результаты второй гонки IndyCar в Мид-Огайо

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 75 1:34'17.396  
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 75 1:34'18.779 1.382
3 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 75 1:34'19.893 2.496
4 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:34'20.482 3.085
5 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 75 1:34'27.314 9.917
6 France Симон Пажено United States Team Penske 75 1:34'31.588 14.191
7 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 75 1:34'32.726 15.329
8 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 75 1:34'34.650 17.253
9 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 75 1:34'40.344 22.947
10 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 75 1:34'47.906 30.509
11 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 75 1:34'49.114 31.718
12 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 75 1:34'54.149 36.752
13 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 75 1:34'55.048 37.652
14 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 75 1:35'03.980 46.583
15 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 75 1:35'04.763 47.366
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 75 1:35'18.102 1'00.705
17 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 75 1:35'20.068 1'02.671
18 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:35'22.653 1'05.257
19 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 75 1:35'23.605 1'06.208
20 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:34'45.113 1 Lap
21 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 71 1:34'37.073 4 Laps
22 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 4 52'52.788 71 Laps
23 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 2 4'22.690 73 Laps
Полные результаты

 

Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

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Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Мид-Огайо
Автор Дэвид Малшер

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