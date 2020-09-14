Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
Весь подиум воскресной гонки IndyCar заняли пилоты Andretti Autosport – такое произошло впервые с 2005 года
Если днем ранее на трассе в Огайо доминировал Уилл Пауэр, то завершение уик-энда прошло под диктовку другого гонщика. Продолжатель гоночной династии Колтон Херта стартовал с поула и смог избежать неприятностей в первых поворотах, когда занимавший место рядом с ним в первом ряду Сантино Ферруччи выехал с асфальта и вынес Алекса Палоу с Феликсом Розенквистом.
После этого главным преследователем Херты стал лидер сезона Скотт Диксон, следом держались партнеры Колтона по команде Райан Хантер-Рей и Алекс Росси.
Чуть позже Хантер-Рей попробовал атаковать Диксона, но новозеландец действовал жестко, не оставив сопернику места на трассе – в итоге обоих опередил Росси.
Как оказалось, для Диксона это была далеко не последняя неприятность – на 22-м круге обладатель пяти чемпионских титулов допустил одну из своих редких ошибок и закрутился на трассе, откатившись в самый конец пелотона.
После этого три гонщика Andretti Autosport, не встретив серьезной конкуренции, довели гонку до финиша и впервые за 15 последних лет заняли весь подиум. Херта выиграл в третий раз в карьере и впервые в нынешнем сезоне.
Ближайшим преследователем лидеров стал Грэм Рейхол, пятым финишировал экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон.
Джозеф Ньюгарден из Penske не смог воспользоваться проблемами Диксона – он финишировал восьмым и отыграл у главного соперника всего четыре очка, так как тот к финишу пробился на десятое место.
Теперь у Скотта 456 очков, его отрыв от Ньюгардена составляет комфортные 72 балла. Все остальные, начиная с Патрисио О'Уорда (338) и Херты (328), уже отстают слишком далеко, чтобы всерьез претендовать на чемпионское звание.
До завершения сезона участникам IndyCar осталось провести три гонки.
Результаты второй гонки IndyCar в Мид-Огайо
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|75
|1:34'17.396
|2
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|75
|1:34'18.779
|1.382
|3
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|75
|1:34'19.893
|2.496
|4
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:34'20.482
|3.085
|5
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:34'27.314
|9.917
|6
|Симон Пажено
|Team Penske
|75
|1:34'31.588
|14.191
|7
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|75
|1:34'32.726
|15.329
|8
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|75
|1:34'34.650
|17.253
|9
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|75
|1:34'40.344
|22.947
|10
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:34'47.906
|30.509
|11
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:34'49.114
|31.718
|12
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|75
|1:34'54.149
|36.752
|13
|Макс Чилтон
|Carlin
|75
|1:34'55.048
|37.652
|14
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|75
|1:35'03.980
|46.583
|15
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|75
|1:35'04.763
|47.366
|16
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:35'18.102
|1'00.705
|17
|Зак Вич
|Andretti Autosport
|75
|1:35'20.068
|1'02.671
|18
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:35'22.653
|1'05.257
|19
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|75
|1:35'23.605
|1'06.208
|20
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|74
|1:34'45.113
|1 Lap
|21
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|71
|1:34'37.073
|4 Laps
|22
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|4
|52'52.788
|71 Laps
|23
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|2
|4'22.690
|73 Laps
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Мид-Огайо
|Автор
|Дэвид Малшер