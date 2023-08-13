Диксон выиграл гонку IndyCar, хотя закончил первый круг 22-м

В конце июля Скотт Диксон отметил свой 43-й день рождения. Несмотря на солидный возраст и внушительный послужной список, гонщик по-прежнему быстр, что доказал в этот уик-энд на очередном этапе главной формульной серии США.

Гонщики во второй раз в нынешнем сезоне выступали на трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе. Заезд начался с удивительного старта в исполнении Девлина ДеФранческо. Канадец, который никогда и ничего не добивался, показал в квалификации лучший в карьере пятый результат. Вдохновленный успехом, он протиснулся мимо соперников на стартовой прямой и захватил лидерство в первом повороте.

Правда, для пилота Andretti звездный час оказался недолгим – вскоре от откатился назад и в итоге финишировал лишь 19-м.

Девлин ДеФранческо, Andretti Steinbrenner Autosport Honda, лидирует после старта Фото: IndyCar Series

Между тем, на первом круге произошло куда более значимое событие. Лидер сезона Алекс Палоу (Ganassi) подтолкнул сзади машину Маркуса Армстронга, в которую спустя пару секунд врезался главный соперник испанца в чемпионате Джозеф Ньюгарден. Ему удалось поехать дальше, но скорости больше не было, и гонщик Penske добрался до клетчатого флага лишь в третьем десятке.

Долгое время казалось, что победу в этот раз одержит Грэм Рэйхал, который лидировал в общей сложности 36 кругов, однако вскоре у него появился серьезный соперник. Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон стартовал в Индианаполисе только 15-м, а затем и вовсе улетел с трассы, уворачиваясь от машины Армстронга.

Из-за этого ветеран откатился на 22-е место, но к 17-му кругу он уже пробился в десятку, а на 27-м впервые возглавил гонку.

После финального раунда пит-стопов Диксон оказался впереди Рэйхала, но тот нагонял новозеландца на более мягких шинах. На протяжении 20 финальных кругов Грэм вплотную преследовал лидера, но так и не смог найти момент для атаки.

Неувядаемый Скотт выиграл в 53-й раз за карьеру, что является рекордом IndyCar, а также установил новое достижение по числу сезонов подряд с победами в гонках – 19. Вдобавок, именно в этот раз он вышел в лидеры серии по числу стартов без перерывов (319), перекрыв прошлое достижение Тони Канаана.

Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, победитель гонки Фото: IndyCar Series

Пато О'Уорд дополнил призовую тройку, тогда как Палоу в итоге финишировал седьмым. Но в свете неудачи Ньюгардена даже этот результат позволил Алексу нарастить отрыв в таблице. На второе место после победы вышел Диксон, чье отставание составляет 101 очко. Ньюгарден теперь проигрывает 105.

Сезон IndyCar продолжится в последний уик-энд августа на овале в Мэдиноне.

Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе (85 кругов)

Поз Гонщик Команда Время / Отст. 1 Скотт Диксон Ganassi 1:51'24.7579 2 Грэм Рейхал RLL Racing 0.4779 3 Патрисио О'Уорд McLaren 8.0925 4 Кристиан Лундгор RLL Racing 9.3211 5 Алекс Росси McLaren 9.7935 6 Уилл Пауэр Penske 14.6929 7 Алекс Палоу Ganassi 17.6505 8 Скотт Маклафлин Penske 22.1977 9 Кайл Керквул Andretti 23.4238 10 Маркус Эрикссон Ganassi 30.3957