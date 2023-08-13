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Диксон выиграл гонку IndyCar, хотя закончил первый круг 22-м

Новозеландец из Chip Ganassi Racing выдал в Индианаполисе удивительную гонку, установив сразу несколько статистических рекордов

Александр Кабановский
Автор:
Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda

В конце июля Скотт Диксон отметил свой 43-й день рождения. Несмотря на солидный возраст и внушительный послужной список, гонщик по-прежнему быстр, что доказал в этот уик-энд на очередном этапе главной формульной серии США. 

Гонщики во второй раз в нынешнем сезоне выступали на трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе. Заезд начался с удивительного старта в исполнении Девлина ДеФранческо. Канадец, который никогда и ничего не добивался, показал в квалификации лучший в карьере пятый результат. Вдохновленный успехом, он протиснулся мимо соперников на стартовой прямой и захватил лидерство в первом повороте. 

Правда, для пилота Andretti звездный час оказался недолгим – вскоре от откатился назад и в итоге финишировал лишь 19-м.

Девлин ДеФранческо, Andretti Steinbrenner Autosport Honda, лидирует после старта

Девлин ДеФранческо, Andretti Steinbrenner Autosport Honda, лидирует после старта

Фото: IndyCar Series

Между тем, на первом круге произошло куда более значимое событие. Лидер сезона Алекс Палоу (Ganassi) подтолкнул сзади машину Маркуса Армстронга, в которую спустя пару секунд врезался главный соперник испанца в чемпионате Джозеф Ньюгарден. Ему удалось поехать дальше, но скорости больше не было, и гонщик Penske добрался до клетчатого флага лишь в третьем десятке. 

Долгое время казалось, что победу в этот раз одержит Грэм Рэйхал, который лидировал в общей сложности 36 кругов, однако вскоре у него появился серьезный соперник. Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон стартовал в Индианаполисе только 15-м, а затем и вовсе улетел с трассы, уворачиваясь от машины Армстронга. 

Из-за этого ветеран откатился на 22-е место, но к 17-му кругу он уже пробился в десятку, а на 27-м впервые возглавил гонку.  

 

После финального раунда пит-стопов Диксон оказался впереди Рэйхала, но тот нагонял новозеландца на более мягких шинах. На протяжении 20 финальных кругов Грэм вплотную преследовал лидера, но так и не смог найти момент для атаки. 

Неувядаемый Скотт выиграл в 53-й раз за карьеру, что является рекордом IndyCar, а также установил новое достижение по числу сезонов подряд с победами в гонках – 19. Вдобавок, именно в этот раз он вышел в лидеры серии по числу стартов без перерывов (319), перекрыв прошлое достижение Тони Канаана. 

Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, победитель гонки

Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, победитель гонки

Фото: IndyCar Series

Пато О'Уорд дополнил призовую тройку, тогда как Палоу в итоге финишировал седьмым. Но в свете неудачи Ньюгардена даже этот результат позволил Алексу нарастить отрыв в таблице. На второе место после победы вышел Диксон, чье отставание составляет 101 очко. Ньюгарден теперь проигрывает 105. 

Сезон IndyCar продолжится в последний уик-энд августа на овале в Мэдиноне.

Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе (85 кругов)

Поз Гонщик Команда  Время / Отст.
Скотт Диксон Ganassi 1:51'24.7579
Грэм Рейхал RLL Racing 0.4779
Патрисио О'Уорд McLaren 8.0925
Кристиан Лундгор RLL Racing 9.3211
Алекс Росси McLaren 9.7935
Уилл Пауэр Penske 14.6929
Алекс Палоу Ganassi 17.6505
Скотт Маклафлин Penske 22.1977
Кайл Керквул Andretti 23.4238
10  Маркус Эрикссон Ganassi 30.3957
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