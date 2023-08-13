Диксон выиграл гонку IndyCar, хотя закончил первый круг 22-м
Новозеландец из Chip Ganassi Racing выдал в Индианаполисе удивительную гонку, установив сразу несколько статистических рекордов
В конце июля Скотт Диксон отметил свой 43-й день рождения. Несмотря на солидный возраст и внушительный послужной список, гонщик по-прежнему быстр, что доказал в этот уик-энд на очередном этапе главной формульной серии США.
Гонщики во второй раз в нынешнем сезоне выступали на трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе. Заезд начался с удивительного старта в исполнении Девлина ДеФранческо. Канадец, который никогда и ничего не добивался, показал в квалификации лучший в карьере пятый результат. Вдохновленный успехом, он протиснулся мимо соперников на стартовой прямой и захватил лидерство в первом повороте.
Правда, для пилота Andretti звездный час оказался недолгим – вскоре от откатился назад и в итоге финишировал лишь 19-м.
Девлин ДеФранческо, Andretti Steinbrenner Autosport Honda, лидирует после старта
Фото: IndyCar Series
Между тем, на первом круге произошло куда более значимое событие. Лидер сезона Алекс Палоу (Ganassi) подтолкнул сзади машину Маркуса Армстронга, в которую спустя пару секунд врезался главный соперник испанца в чемпионате Джозеф Ньюгарден. Ему удалось поехать дальше, но скорости больше не было, и гонщик Penske добрался до клетчатого флага лишь в третьем десятке.
Долгое время казалось, что победу в этот раз одержит Грэм Рэйхал, который лидировал в общей сложности 36 кругов, однако вскоре у него появился серьезный соперник. Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон стартовал в Индианаполисе только 15-м, а затем и вовсе улетел с трассы, уворачиваясь от машины Армстронга.
Из-за этого ветеран откатился на 22-е место, но к 17-му кругу он уже пробился в десятку, а на 27-м впервые возглавил гонку.
После финального раунда пит-стопов Диксон оказался впереди Рэйхала, но тот нагонял новозеландца на более мягких шинах. На протяжении 20 финальных кругов Грэм вплотную преследовал лидера, но так и не смог найти момент для атаки.
Неувядаемый Скотт выиграл в 53-й раз за карьеру, что является рекордом IndyCar, а также установил новое достижение по числу сезонов подряд с победами в гонках – 19. Вдобавок, именно в этот раз он вышел в лидеры серии по числу стартов без перерывов (319), перекрыв прошлое достижение Тони Канаана.
Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, победитель гонки
Фото: IndyCar Series
Пато О'Уорд дополнил призовую тройку, тогда как Палоу в итоге финишировал седьмым. Но в свете неудачи Ньюгардена даже этот результат позволил Алексу нарастить отрыв в таблице. На второе место после победы вышел Диксон, чье отставание составляет 101 очко. Ньюгарден теперь проигрывает 105.
Сезон IndyCar продолжится в последний уик-энд августа на овале в Мэдиноне.
Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе (85 кругов)
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|Скотт Диксон
|Ganassi
|1:51'24.7579
|2
|Грэм Рейхал
|RLL Racing
|0.4779
|3
|Патрисио О'Уорд
|McLaren
|8.0925
|4
|Кристиан Лундгор
|RLL Racing
|9.3211
|5
|Алекс Росси
|McLaren
|9.7935
|6
|Уилл Пауэр
|Penske
|14.6929
|7
|Алекс Палоу
|Ganassi
|17.6505
|8
|Скотт Маклафлин
|Penske
|22.1977
|9
|Кайл Керквул
|Andretti
|23.4238
|10
|Маркус Эрикссон
|Ganassi
|30.3957
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