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IndyCar / Новость

После завершения эпидемии в США проведут Гран При Урожая

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После завершения эпидемии в США проведут Гран При Урожая
Автор:
6 апр. 2020 г., 18:38

В календарь чемпионата IndyCar добавили новый этап. Дополнительная гонка пройдет 3 октября в Индианаполисе и получит название Гран При Урожая

Американская серия IndyCar обновила расписание гонок на сезон-2020. В графике появился Гран При Урожая: он пройдет 3 октября на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Ожидается, что после этой гонки чемпионат приедет еще во Флориду, чтобы провести заключительный этап в Сент-Питерсберге.

Вместе с предпоследним заездом календарь пополнился еще двумя гонками: на овале в Айове и на стационарном автодроме «Лагуна-Сека» в Калифорнии. Эти трассы и так входили в расписание, но прежде на них проходила только одна гонка. В обновленной версии календаря на обоих автодромах пройдет по два заезда за уикенд.

Вместе с добавлением этапов IndyCar лишилась двух гонок. Речь идет о сдвоенном этапе в Детройте, который хотели устроить в конце мая. В начале эпидемии устроители этого этапа обещали провести гонки в полном объеме и со зрителями на трибунах. Вместо этого организаторы целиком отменили все заезды из-за коронавируса.

Промоутеры Гран При Детройта объяснили, что не смогут найти для IndyCar новую дату в 2020 году. Дело в том, что гонка в Детройте проходит на временной трассе в городском парке Белл-Айл. Когда в нем нет соревнований, в парке проводят свадьбы, фестивали и семейные торжества.

Чтобы получить возможность устроить праздник именно здесь, жители Детройта бронируют место в Белл-Айле на годы вперед. Таким образом, любая дата летом или осенью заставила бы администрацию парка отказать кому-то из гостей в проведении заранее намеченного праздника. В Детройте отказались так поступать и решили сразу перенести гонку IndyCar на 2021 год.

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Серия IndyCar
Автор Дэвид Малшер

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Детройт

29 мая - 31 мая

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