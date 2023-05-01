Маклафлин не пустил Грожана к первой победе в IndyCar

Ромен Грожан провел в Формуле 1 десять сезонов, он лидировал в семи гонках и десять раз поднимался на подиум – но так и не смог выиграть хоть один Гран При.

После перехода в IndyCar Ромен сразу показал свою скорость, однако его неприятная статистика, похоже, продолжилась и в Америке. На четвертом этапе сезона-2023, который принимала трасса «Барбер Моторспорт Парк», Грожан в третий раз за карьеру – и во второй в нынешнем сезоне – стал победителем квалификации.

Выступая на машине непривычного темно-зеленого цвета, он выиграл старт, удержался впереди после первой волны пит-стопов, а затем и после второй. Правда, для этого французу пришлось побороться со Скоттом Маклафлином из Penske. Тот выехал на свежих шинах впереди Грожана, но благодаря уже прогретой резине Ромен смог провести обгон.

Однако Маклафлин не отставал (на фото), а когда за 19 кругов до финиша лидер допустил единственную в этот день ошибку, и его снесло наружу поворота, новозеландец бросился в атаку и вышел вперед.

Как ни старался Грожан, он так и остался вторым до самого финиша – это уже шестой подиум пилота в IndyCar, причем пять раз он финишировал в гонках вторым.

Маклафлин же стал четвертым победителем в четырех гонках сезона, а на третью ступеньку пьедестала пробился с 11-го места на решетке Уилл Пауэр.

В общем зачете лидером остался Маркус Эрикссон, который был не особенно заметен в этот уик-энд и финишировал десятым. У шведа теперь 130 очков, его преследуют Пато О'Уорд (127), Алекс Палоу (121), Маклафлин (119) и Грожан (115).

Сезон американской серии продолжится через две недели гонкой на трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе.

Результаты гонки IndyCar в Бирмингеме (90 кругов)