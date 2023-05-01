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IndyCar / Бирмингем Отчет о гонке

Маклафлин не пустил Грожана к первой победе в IndyCar

Француз из команды Andretti Autosport стартовал с поула и лидировал большую часть дистанции, но единственной ошибки хватило, чтобы дебютная победа вновь ускользнула от него

Александр Кабановский
Автор:
Маклафлин не пустил Грожана к первой победе в IndyCar

Ромен Грожан провел в Формуле 1 десять сезонов, он лидировал в семи гонках и десять раз поднимался на подиум – но так и не смог выиграть хоть один Гран При. 

После перехода в IndyCar Ромен сразу показал свою скорость, однако его неприятная статистика, похоже, продолжилась и в Америке. На четвертом этапе сезона-2023, который принимала трасса «Барбер Моторспорт Парк», Грожан в третий раз за карьеру – и во второй в нынешнем сезоне – стал победителем квалификации. 

Выступая на машине непривычного темно-зеленого цвета, он выиграл старт, удержался впереди после первой волны пит-стопов, а затем и после второй. Правда, для этого французу пришлось побороться со Скоттом Маклафлином из Penske. Тот выехал на свежих шинах впереди Грожана, но благодаря уже прогретой резине Ромен смог провести обгон. 

Однако Маклафлин не отставал (на фото), а когда за 19 кругов до финиша лидер допустил единственную в этот день ошибку, и его снесло наружу поворота, новозеландец бросился в атаку и вышел вперед. 

Как ни старался Грожан, он так и остался вторым до самого финиша – это уже шестой подиум пилота в IndyCar, причем пять раз он финишировал в гонках вторым. 

Маклафлин же стал четвертым победителем в четырех гонках сезона, а на третью ступеньку пьедестала пробился с 11-го места на решетке Уилл Пауэр. 

В общем зачете лидером остался Маркус Эрикссон, который был не особенно заметен в этот уик-энд и финишировал десятым. У шведа теперь 130 очков, его преследуют Пато О'Уорд (127), Алекс Палоу (121), Маклафлин (119) и Грожан (115). 

Сезон американской серии продолжится через две недели гонкой на трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе.

Результаты гонки IndyCar в Бирмингеме (90 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:47'58.9401   3
2 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:48'00.7255 1.7854 2
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:48'02.2100 3.2699 3
4 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 1:48'19.5146 20.5745 2
5 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:48'19.9163 20.9762 2
6 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:48'22.4720 23.5319 2
7 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:48'23.2170 24.2769 2
8 United States Александр Росси Arrow McLaren 1:48'23.9983 25.0582 3
9 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:48'24.4508 25.5107 3
10 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:48'24.9591 26.0190 2
11 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 1:48'27.4928 28.5527 2
12 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 1:48'35.3068 36.3667 2
13 United Kingdom Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing 1:48'41.3842 42.4441 3
14 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:48'42.7182 43.7781 2
15 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:48'44.6747 45.7346 3
16 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:48'54.0519 55.1118 2
17 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:48'55.3823 56.4422 3
18 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:48'55.6901 56.7500 2
19 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 1:48'56.7051 57.7650 3
20 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 1:48'57.4507 58.5106 3
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:48'59.0248 1'00.0847 2
22 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 1:49'00.2464 1'01.3063 3
23 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:49'02.1325 1'03.1924 2
24 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:49'03.4794 1'04.5393 2
25 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:49'04.5456 1'05.6055 3
26 Argentina Агустин Канапино Juncos Hollinger Racing 1:49'05.0884 1'06.1483 3
27 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 43'07.4064 54 Laps 2
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