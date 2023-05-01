Маклафлин не пустил Грожана к первой победе в IndyCar
Француз из команды Andretti Autosport стартовал с поула и лидировал большую часть дистанции, но единственной ошибки хватило, чтобы дебютная победа вновь ускользнула от него
Ромен Грожан провел в Формуле 1 десять сезонов, он лидировал в семи гонках и десять раз поднимался на подиум – но так и не смог выиграть хоть один Гран При.
После перехода в IndyCar Ромен сразу показал свою скорость, однако его неприятная статистика, похоже, продолжилась и в Америке. На четвертом этапе сезона-2023, который принимала трасса «Барбер Моторспорт Парк», Грожан в третий раз за карьеру – и во второй в нынешнем сезоне – стал победителем квалификации.
Выступая на машине непривычного темно-зеленого цвета, он выиграл старт, удержался впереди после первой волны пит-стопов, а затем и после второй. Правда, для этого французу пришлось побороться со Скоттом Маклафлином из Penske. Тот выехал на свежих шинах впереди Грожана, но благодаря уже прогретой резине Ромен смог провести обгон.
Однако Маклафлин не отставал (на фото), а когда за 19 кругов до финиша лидер допустил единственную в этот день ошибку, и его снесло наружу поворота, новозеландец бросился в атаку и вышел вперед.
Как ни старался Грожан, он так и остался вторым до самого финиша – это уже шестой подиум пилота в IndyCar, причем пять раз он финишировал в гонках вторым.
Маклафлин же стал четвертым победителем в четырех гонках сезона, а на третью ступеньку пьедестала пробился с 11-го места на решетке Уилл Пауэр.
В общем зачете лидером остался Маркус Эрикссон, который был не особенно заметен в этот уик-энд и финишировал десятым. У шведа теперь 130 очков, его преследуют Пато О'Уорд (127), Алекс Палоу (121), Маклафлин (119) и Грожан (115).
Сезон американской серии продолжится через две недели гонкой на трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе.
Результаты гонки IndyCar в Бирмингеме (90 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|1:47'58.9401
|3
|2
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|1:48'00.7255
|1.7854
|2
|3
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:48'02.2100
|3.2699
|3
|4
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren
|1:48'19.5146
|20.5745
|2
|5
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|1:48'19.9163
|20.9762
|2
|6
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:48'22.4720
|23.5319
|2
|7
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1:48'23.2170
|24.2769
|2
|8
|Александр Росси
|Arrow McLaren
|1:48'23.9983
|25.0582
|3
|9
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren
|1:48'24.4508
|25.5107
|3
|10
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:48'24.9591
|26.0190
|2
|11
|Маркус Армстронг
|Chip Ganassi Racing
|1:48'27.4928
|28.5527
|2
|12
|Кайл Кёрквуд
|Andretti Autosport
|1:48'35.3068
|36.3667
|2
|13
|Каллум Айлотт
|Juncos Hollinger Racing
|1:48'41.3842
|42.4441
|3
|14
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|1:48'42.7182
|43.7781
|2
|15
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:48'44.6747
|45.7346
|3
|16
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1:48'54.0519
|55.1118
|2
|17
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:48'55.3823
|56.4422
|3
|18
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|1:48'55.6901
|56.7500
|2
|19
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racing
|1:48'56.7051
|57.7650
|3
|20
|Сантино Ферруччи
|A.J. Foyt Enterprises
|1:48'57.4507
|58.5106
|3
|21
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|1:48'59.0248
|1'00.0847
|2
|22
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|1:49'00.2464
|1'01.3063
|3
|23
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|1:49'02.1325
|1'03.1924
|2
|24
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:49'03.4794
|1'04.5393
|2
|25
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|1:49'04.5456
|1'05.6055
|3
|26
|Агустин Канапино
|Juncos Hollinger Racing
|1:49'05.0884
|1'06.1483
|3
|27
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|43'07.4064
|54 Laps
|2
|Полные результаты
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