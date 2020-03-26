«Инди 500» перенесли на август

Культовая гонка «Инди 500» лишилась традиционной даты в мае. Этот заезд традиционно проводят в конце весны, но в 2020 году коронавирус сорвал планы организаторов. Сегодня устроители «500 миль Индианаполиса» объявили о переносе на три месяца вперед. Вместо 24 мая гонка состоится 23 августа.

Ради нового времени проведения «Инди 500» серии IndyCar, в расписание которой входит знаменитая гонка, изменила календарь остальных соревнований. В частности, гонку на трассе «Мид-Огайо» сдвинули с 16 на 9 августа, а этап на автодроме «Гейтвей» отложили с 22 на 30 августа.

Каждый год за несколько недель до гонки на овале «Инди 500» в IndyCar устраивают заезд по дорожной версии той же трассы под названием Гран При Индианаполиса. В этом году эта гонка должна была состояться 9 мая. Новой датой стало 4 июля.

Примечательно, что Гран При Индианаполиса пройдет в один день с гонкой второго дивизиона NASCAR на этом автодроме. Этап IndyCar пройдет в первой половине дня, а участники NASCAR Xfinity будут соревноваться ближе к вечеру.