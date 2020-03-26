«Инди 500» перенесли на август
Знаменитую гонку «500 миль Индианаполиса» отложили на три месяца. Из-за эпидемии коронавируса самый престижный этап в чемпионате IndyCar лишился традиционной даты в мае. Теперь соревнование намечено на 23 августа
Культовая гонка «Инди 500» лишилась традиционной даты в мае. Этот заезд традиционно проводят в конце весны, но в 2020 году коронавирус сорвал планы организаторов. Сегодня устроители «500 миль Индианаполиса» объявили о переносе на три месяца вперед. Вместо 24 мая гонка состоится 23 августа.
Ради нового времени проведения «Инди 500» серии IndyCar, в расписание которой входит знаменитая гонка, изменила календарь остальных соревнований. В частности, гонку на трассе «Мид-Огайо» сдвинули с 16 на 9 августа, а этап на автодроме «Гейтвей» отложили с 22 на 30 августа.
Каждый год за несколько недель до гонки на овале «Инди 500» в IndyCar устраивают заезд по дорожной версии той же трассы под названием Гран При Индианаполиса. В этом году эта гонка должна была состояться 9 мая. Новой датой стало 4 июля.
Примечательно, что Гран При Индианаполиса пройдет в один день с гонкой второго дивизиона NASCAR на этом автодроме. Этап IndyCar пройдет в первой половине дня, а участники NASCAR Xfinity будут соревноваться ближе к вечеру.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|«Инди 500»
|Местонахождение
|Индианаполис
|Автор
|Антон Погорельский
«Инди 500» перенесли на август
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