Honda запретила Andretti брать Алонсо на «Инди 500»

Сделка двукратного чемпиона Формулы 1 Фернандо Алонсо по выступлению за команду Andretti на «500 милях Индианаполиса» сорвалась. Испанец согласовал все условия с командой, о его выступлении должны были объявить на прошлой неделе. Однако, Andretti получила отказ от своего поставщика моторов – Honda, сообщает Racer.

Алонсо три года выступал в Формуле 1 на McLaren с мотором Honda и отметился рядом резких высказываний в адрес японского производителя. Сообщалось, что публичная критика со стороны испанца вызвала недовольство в главном штабе компании, и частично сказалось на разрыве отношений между Honda и McLaren.

По данным источника, Алонсо не сможет договориться не только с Andretti, но и с любой другой командой IndyCar, которая использует моторы из Сакуры. Если экс-пилот Ф1 еще надеется выступить на «Инди 500» в мае, ему надо успеть заключить сделку с командой, которая пользуется двигателями Chevrolet.

Напомним, что Алонсо выступал в Индианаполисе в прошлом году, но не смог пройти квалификацию.