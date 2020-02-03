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IndyCar / «Инди 500» / Новость

Honda запретила Andretti брать Алонсо на «Инди 500»

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Honda запретила Andretti брать Алонсо на «Инди 500»
Автор:
, редактор
3 февр. 2020 г., 07:13

Японский производитель моторов отказался сотрудничать с испанцем.

Сделка двукратного чемпиона Формулы 1 Фернандо Алонсо по выступлению за команду Andretti на «500 милях Индианаполиса» сорвалась. Испанец согласовал все условия с командой, о его выступлении должны были объявить на прошлой неделе. Однако, Andretti получила отказ от своего поставщика моторов – Honda, сообщает Racer.

Алонсо три года выступал в Формуле 1 на McLaren с мотором Honda и отметился рядом резких высказываний в адрес японского производителя. Сообщалось, что публичная критика со стороны испанца вызвала недовольство в главном штабе компании, и частично сказалось на разрыве отношений между Honda и McLaren.

По данным источника, Алонсо не сможет договориться не только с Andretti, но и с любой другой командой IndyCar, которая использует моторы из Сакуры. Если экс-пилот Ф1 еще надеется выступить на «Инди 500» в мае, ему надо успеть заключить сделку с командой, которая пользуется двигателями Chevrolet.

Напомним, что Алонсо выступал в Индианаполисе в прошлом году, но не смог пройти квалификацию.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап «Инди 500»
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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