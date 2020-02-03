Honda запретила Andretti брать Алонсо на «Инди 500»
Японский производитель моторов отказался сотрудничать с испанцем.
Сделка двукратного чемпиона Формулы 1 Фернандо Алонсо по выступлению за команду Andretti на «500 милях Индианаполиса» сорвалась. Испанец согласовал все условия с командой, о его выступлении должны были объявить на прошлой неделе. Однако, Andretti получила отказ от своего поставщика моторов – Honda, сообщает Racer.
Алонсо три года выступал в Формуле 1 на McLaren с мотором Honda и отметился рядом резких высказываний в адрес японского производителя. Сообщалось, что публичная критика со стороны испанца вызвала недовольство в главном штабе компании, и частично сказалось на разрыве отношений между Honda и McLaren.
По данным источника, Алонсо не сможет договориться не только с Andretti, но и с любой другой командой IndyCar, которая использует моторы из Сакуры. Если экс-пилот Ф1 еще надеется выступить на «Инди 500» в мае, ему надо успеть заключить сделку с командой, которая пользуется двигателями Chevrolet.
Напомним, что Алонсо выступал в Индианаполисе в прошлом году, но не смог пройти квалификацию.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|«Инди 500»
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Honda запретила Andretti брать Алонсо на «Инди 500»
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