Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Новость

Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar

Поделились
Комментарии
Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar
Автор:

Бывший напарник Михаила Алешина выйдет на старт всех гонок предстоящего сезона американской серии

В прошедшем году победитель шести гонок IndyCar Джеймс Хинчклифф смог найти только частичную программу в IndyCar – он провел за команду Майкла Андретти шесть гонок, лишь раз финишировав в десятке сильнейших. 

Однако поздно вечером во вторник канадец объявил, что в 2021-м сможет выступить на всех этапах чемпионата. 

«Над этой программой мы работали с прошлого марта, – цитирует 34-летнего канадца пресс-служба. – Я всегда стремился к полноценному возвращению, от того особенно приятно осознавать, что я буду на стартовой решетке с прекрасной командой, с которой меня связывают отличные воспоминания и совместные победы. 

Пришлось серьезно потрудиться, чтобы все сложилось, но настоящая работа начинается только сейчас. Мне не терпится поскорее выйти на трассу и начать сезон-2021».

В 2021 году за Andretti, которая использует моторы Honda, также выступят Алекс Росси, Райан Хантер-Рей и Колтон Херта. А вот сын босса Марко Андретти решил отказаться от полной программы и собирается выходить на старт лишь от случая к случаю. 

Читайте также:

В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021

Предыдущая новость

В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Джеймс Хинчклифф
Команды Andretti Autosport
Автор Дэвид Малшер

Самое читаемое Сегодня

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

«Его тактика не сработала». Ферстаппен объяснил, почему Гасли провалился в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Его тактика не сработала». Ферстаппен объяснил, почему Гасли провалился в Red Bull

Джордан: Mercedes и Льюис подпишут контракт до конца января
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан: Mercedes и Льюис подпишут контракт до конца января

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче

Алези попрощался с Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алези попрощался с Ferrari

Самое важное:

Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar
Indy IndyCar / Новость

Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar

В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021
Indy IndyCar / Новость

В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Первый этап IndyCar перенесен, сезон начнется на месяц позже
Indy IndyCar / Новость

Первый этап IndyCar перенесен, сезон начнется на месяц позже

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

16ч
2
Формула 1

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

24мин
3
Формула 1

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

1дн
4
Формула 1

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

20ч
5
Формула 1

«Его тактика не сработала». Ферстаппен объяснил, почему Гасли провалился в Red Bull

17ч

Самое важное:

Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar

Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar

IndyCar
49мин
В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021

В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021

IndyCar
23 янв. 2021 г.
Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Формула 1
15 янв. 2021 г.
Первый этап IndyCar перенесен, сезон начнется на месяц позже

Первый этап IndyCar перенесен, сезон начнется на месяц позже

IndyCar
7 янв. 2021 г.
«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1

Формула 1
30 дек. 2020 г.

Последние видео

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе 01:46
IndyCar
30 окт. 2020 г.

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar
7 мар. 2020 г.

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar
28 февр. 2020 г.

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.