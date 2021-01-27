Хинчклифф договорился с Andretti о выступлениях в IndyCar

В прошедшем году победитель шести гонок IndyCar Джеймс Хинчклифф смог найти только частичную программу в IndyCar – он провел за команду Майкла Андретти шесть гонок, лишь раз финишировав в десятке сильнейших.

Однако поздно вечером во вторник канадец объявил, что в 2021-м сможет выступить на всех этапах чемпионата.

«Над этой программой мы работали с прошлого марта, – цитирует 34-летнего канадца пресс-служба. – Я всегда стремился к полноценному возвращению, от того особенно приятно осознавать, что я буду на стартовой решетке с прекрасной командой, с которой меня связывают отличные воспоминания и совместные победы.

Пришлось серьезно потрудиться, чтобы все сложилось, но настоящая работа начинается только сейчас. Мне не терпится поскорее выйти на трассу и начать сезон-2021».

В 2021 году за Andretti, которая использует моторы Honda, также выступят Алекс Росси, Райан Хантер-Рей и Колтон Херта. А вот сын босса Марко Андретти решил отказаться от полной программы и собирается выходить на старт лишь от случая к случаю.