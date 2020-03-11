Грузовик с машиной Херты загорелся по пути на первый этап IndyCar
Тягач с прицепом команды Andretti Autosport, который направлялся в Сент-Питерсберг, вспыхнул прямо на шоссе – никто из людей в инциденте не пострадал
До паддока городской трассы во Флориде, где в этот уик-энд стартует новый сезон главной формульной серии Америки, оставалось всего 20 минут пути, когда в прицепе произошло возгорание.
По информации местной телекомпании Bay News 9, для тушения и последующего расследования спасатели перекрыли утром в среду часть скоростного шоссе I-275.
В Andretti Autosport подтвердили факт пожара, но заверили, что он не принес серьезного ущерба. Представитель команды рассказал: «На настоящий момент можно говорить, что машина №88 [Колтона Херты] получила лишь минимальные и косметические повреждения, вызванные огнем, дымом и/или водой.
У нас нет оснований полагать, что ее гоночные или механические качества хоть в какой-то степени пострадали в результате случившегося.
Наша команда Indy Lights, которая уже прибыла в Сент-Питерсберг для тестов, поможет оценить ущерб. Мы дополнительно направили ряд сотрудников из Индианаполиса, полное прибытие гоночной бригады состоится завтра [в четверг].
Мы готовим дополнительное оборудование для пит-стопов, которое уже сегодня будет отправлено на отдельном грузовике из Индианаполиса в Сент-Питерсберг».
Добавим, что после тестов в составе Andretti Autosport, прошедших в конце ноября, кандидатом на место в ее составе в чемпионате Indy Lights считался россиянин Егор Оруджев. Однако эти планы в итоге не стали реальностью – пилот SMP Racing отсутствует в списке участников предстоящего сезона.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Сент-Питерсберг
|Пилоты
|Колтон Херта
|Команды
|Andretti Autosport
|Автор
|Дэвид Малшер
Грузовик с машиной Херты загорелся по пути на первый этап IndyCar
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