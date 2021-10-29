Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar
IndyCar Новости

Грожану вновь пересадят кожу. И не раз

Автор:
, Редактор

Французский гонщик так и не восстановился полностью после аварии в Бахрейне

Грожану вновь пересадят кожу. И не раз

Ромен Грожан попал в аварию на первом круге Гран При Бахрейна в декабре прошлого года. Его болид ударился в отбойник и сразу загорелся. Француз сам выбрался из огня и почти не пострадал за исключением ожогов рук: из всей его экипировки перчатки не выдержали первыми.

Уже в 2021 году Грожан вернулся в гонки, правда не в Формулу 1, а в американскую серию IndyCar. И все же до конца восстановиться ему пока не удалось. В эфире подкаста In The Fast Lane он рассказал, что в ноябре ему предстоит операция по пересадке кожи, а в 2022 году – еще одна.

 

«Мне приходится прикрывать новую кожу, когда я появляюсь на солнце, – признался Грожан. – И в целом мои руки более никогда не будут идеальными. Это неприятно, но приходится с этим жить.

Я могу играть с детьми. Могу водить машину. И в целом могу вести обычную жизнь. Есть определенные физические ограничения, но в 95% случаев мои руки работают как прежде. Да, выглядит все не очень, но давайте относиться к этому как к полученному в бою шраму».

Последствием аварии Грожана стали начатые FIA испытания новых моделей перчаток. Пока они идут успешно.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar
Предыдущая новость

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar Тесты Нико Хюлькенберга
IndyCar

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar

Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом Гран При Мизано
MotoGP

Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом

Бинотто: Мы уступаем в мощности Mercedes, но теперь немного Гран При США
Формула 1

Бинотто: Мы уступаем в мощности Mercedes, но теперь немного

Ромен Грожан Больше от
Ромен Грожан
Грожан вспомнил первое сообщение от Кими во времена Lotus
Формула 1

Грожан вспомнил первое сообщение от Кими во времена Lotus

Грожан останется в IndyCar на сезон-2022, но сменит команду
IndyCar

Грожан останется в IndyCar на сезон-2022, но сменит команду

Яркие обгоны принесли Грожану очередной подиум в IndyCar Лагуна Сека
IndyCar

Яркие обгоны принесли Грожану очередной подиум в IndyCar

Самое важное:

Грожану вновь пересадят кожу. И не раз
IndyCar IndyCar

Грожану вновь пересадят кожу. И не раз

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar
IndyCar IndyCar

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar

Вандорн вслед за Хюлькенбергом проведет тесты в IndyCar
Формула 1 Формула 1

Вандорн вслед за Хюлькенбергом проведет тесты в IndyCar

«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar
IndyCar IndyCar

«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.