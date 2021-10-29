Грожану вновь пересадят кожу. И не раз

Ромен Грожан попал в аварию на первом круге Гран При Бахрейна в декабре прошлого года. Его болид ударился в отбойник и сразу загорелся. Француз сам выбрался из огня и почти не пострадал за исключением ожогов рук: из всей его экипировки перчатки не выдержали первыми.

Уже в 2021 году Грожан вернулся в гонки, правда не в Формулу 1, а в американскую серию IndyCar. И все же до конца восстановиться ему пока не удалось. В эфире подкаста In The Fast Lane он рассказал, что в ноябре ему предстоит операция по пересадке кожи, а в 2022 году – еще одна.

«Мне приходится прикрывать новую кожу, когда я появляюсь на солнце, – признался Грожан. – И в целом мои руки более никогда не будут идеальными. Это неприятно, но приходится с этим жить.

Я могу играть с детьми. Могу водить машину. И в целом могу вести обычную жизнь. Есть определенные физические ограничения, но в 95% случаев мои руки работают как прежде. Да, выглядит все не очень, но давайте относиться к этому как к полученному в бою шраму».

Последствием аварии Грожана стали начатые FIA испытания новых моделей перчаток. Пока они идут успешно.