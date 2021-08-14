Грожан во второй раз поднялся на подиум в гонке IndyCar

Ромен Грожан финишировал 2-м на 12-м этапе чемпионата IndyCar, который состоялся на дорожной трассе в Индианаполисе. Это подиум стал для француза вторым в американской серии. Примечательно, что первый был завоеван в мае на этой же трассе – и тогда экс-пилот Формулы 1 тоже финишировал на 2-й позиции.

Выиграл гонку Уилл Пауэр, выступающий в составе команды Penske. Для экс-чемпиона серии эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Австралиец стартовал со 2-й позиции, всего семь тысячных секунды уступив Пато О`Уорду из команды McLaren SP. В гонке же мексиканец достаточно быстро потерял лидерство – в отличие от большинства соперников он выбрал на первый отрезок гонки мягкие шины, но не смог в полной мере использовать преимущество в сцеплении с трассой и создать достаточный отрыв.

Вскоре после первого пит-стопа Пауэр, переобувшийся в мягкие шины, атаковал и прошел О`Уорда, который, наоборот, перешел на более жесткие покрышки. После этого австралиец сохранял лидерство и после каждой волны пит-стопов, и на двух рестартах в финальной части гонки, когда из-за инцидентов на трассе появлялся автомобиль безопасности.

Грожан стартовал с 3-й позиции, но не смог улучшить свое положение благодаря неприятностям у О`Уорда, так как сам уступил позицию Колтону Херте. Однако на первом рестарте француз предпринял весьма смелую атаку на своего американского соперника в первом повороте – и именно в этот момент переместился на 2-е место.

Заметным событием стал сход с трассы лидера общего зачета: Алекс Палоу из команды Ganassi остановился (судя по всему, из-за проблем с мотором) незадолго до финиша.

Испанец остался на первой строчке турнирной таблицы, но его отрыв от соперников сократился вдвое. Вместо 42-х очков Палоу от ближайшего преследователя отделяет 21 балл. Причем теперь этим ближайшим преследователем вместо товарища испанца по команде Скотта Диксона стал О`Уорд, финишировавший на 5-й позиции. А вот на положение Грожана второй подиум повлиял не слишком сильно: с 17-го места в общем зачете француз переместился на 15-е.

Кристиан Лундгор – пилот Формулы 2, который в эти выходные дебютировал в американской серии и впечатливший болельщиков 4-м местом в своей первой квалификации – успел побывать на первой позиции, но не смог удержаться среди лидеров. Датчанин также не смог извлечь выгоду из старта на мягких шинах, терял позиции и в итоге закончил заезд на 12-м месте.