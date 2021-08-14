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IndyCar / Гран При Индианаполиса II Отчет о гонке

Грожан во второй раз поднялся на подиум в гонке IndyCar

Автор:
, главный редактор

Тем временем сход лидера общего зачета сделал более плотной борьбу за чемпионский титул

Грожан во второй раз поднялся на подиум в гонке IndyCar

Ромен Грожан финишировал 2-м на 12-м этапе чемпионата IndyCar, который состоялся на дорожной трассе в Индианаполисе. Это подиум стал для француза вторым в американской серии. Примечательно, что первый был завоеван в мае на этой же трассе – и тогда экс-пилот Формулы 1 тоже финишировал на 2-й позиции. 

Выиграл гонку Уилл Пауэр, выступающий в составе команды Penske. Для экс-чемпиона серии эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Австралиец стартовал со 2-й позиции, всего семь тысячных секунды уступив Пато О`Уорду из команды McLaren SP. В гонке же мексиканец достаточно быстро потерял лидерство – в отличие от большинства соперников он выбрал на первый отрезок гонки мягкие шины, но не смог в полной мере использовать преимущество в сцеплении с трассой и создать достаточный отрыв. 

Вскоре после первого пит-стопа Пауэр, переобувшийся в мягкие шины, атаковал и прошел О`Уорда, который, наоборот, перешел на более жесткие покрышки. После этого австралиец сохранял лидерство и после каждой волны пит-стопов, и на двух рестартах в финальной части гонки, когда из-за инцидентов на трассе появлялся автомобиль безопасности. 

Грожан стартовал с 3-й позиции, но не смог улучшить свое положение благодаря неприятностям у О`Уорда, так как сам уступил позицию Колтону Херте. Однако на первом рестарте француз предпринял весьма смелую атаку на своего американского соперника в первом повороте – и именно в этот момент переместился на 2-е место.

Заметным событием стал сход с трассы лидера общего зачета: Алекс Палоу из команды Ganassi остановился (судя по всему, из-за проблем с мотором) незадолго до финиша.

Испанец остался на первой строчке турнирной таблицы, но его отрыв от соперников сократился вдвое. Вместо 42-х очков Палоу от ближайшего преследователя отделяет 21 балл. Причем теперь этим ближайшим преследователем вместо товарища испанца по команде Скотта Диксона стал О`Уорд, финишировавший на 5-й позиции. А вот на положение Грожана второй подиум повлиял не слишком сильно: с 17-го места в общем зачете француз переместился на 15-е.

Кристиан Лундгор – пилот Формулы 2, который в эти выходные дебютировал в американской серии и впечатливший болельщиков 4-м местом в своей первой квалификации – успел побывать на первой позиции, но не смог удержаться среди лидеров. Датчанин также не смог извлечь выгоду из старта на мягких шинах, терял позиции и в итоге закончил заезд на 12-м месте.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske     53
2 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 1.114 1.114 40
3 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2.349 1.235 36
4 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 3.438 1.088 32
5 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 4.105 0.667 32
6 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 5.323 1.218 28
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 5.855 0.532 26
8 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 6.249 0.394 25
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 7.008 0.758 22
10 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 7.944 0.936 20
11 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 9.359 1.414 19
12 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 9.837 0.478 19
13 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 10.623 0.785 17
14 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 12.119 1.496 16
15 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 12.578 0.458 15
16 France Симон Пажено United States Team Penske 16.416 3.838 15
17 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 17.192 0.775 13
18 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 17.327 0.134 12
19 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 18.158 0.831 11
20 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 18.748 0.590 10
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 19.545 0.796 9
22 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 20.845 1.299 8
23 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 21.011 0.166 7
24 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 22.494 1.483 6
25 United States Коди Вар United States Dale Coyne Racing 2 Laps 2 Laps 5
26 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 4 Laps 2 Laps 5
27 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 18 Laps 14 Laps 5
28 United States Ар-Си Энерсон Top Gun Racing 73 Laps 55 Laps 5
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