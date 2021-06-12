Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?
IndyCar / Детройт Отчет о квалификации

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

На городской трассе француз уступил лишь Пато О'Уорду и еще одному экс-пилоту Ф1 Алексу Росси

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

Ромен Грожан продолжил участие в сезоне IndyCar после пропуска «500 миль Индианаполиса». Шестой этап сезона проходит в Детройте, где запланированы две гонки. 

Несмотря на всего лишь 13-й результат в единственной тренировке, Ромен легко прошел групповую стадию квалификации и стал в финале третьим, меньше двух десятых уступив времени поула О'Уорда. 

Для мексиканца этот успех стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Алекс Росси повторил свой результат дебютного уик-энда 2021 года и будет стартовать вторым. 

Провальной оказалась квалификация для лидера сезона Алекса Палоу, который остался только 11-м в своей группе и будет начинать субботнюю гонку из третьего десятка. 

Его главный преследователь, действующий чемпион IndyCar Скотт Диксон, проехал немногим лучше и стартует только 11-м. 

Маркус Эрикссон и Такума Сато прекратили борьбу в квалификации еще на предварительной стадии. 

Итоги первой квалификации IndyCar в Детройте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1'15.577  
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1'15.658 0.080
3 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 1'15.743 0.165
4 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1'15.811 0.234
5 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1'15.869 0.292
6 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 1'16.083 0.505
7 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1'16.087 0.510
8 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1'16.129 0.551
9 France Симон Пажено United States Team Penske 1'16.660 1.083
10 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1'17.433 1.855
11 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1'17.868 2.290
12 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1'17.877 2.300
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Предыдущая новость

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

2
Формула 1

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

3
Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

4
Формула 1

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

1дн
5
Формула 1

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Самое важное:
Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте
Indy

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?
Indy

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

2 июн. 2021 г.
Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз
Indy

Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз

30 мая 2021 г.
Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»
Indy

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

24 мая 2021 г.
В числе претендентов на поул «Инди-500» – все 4 пилота Ganassi и ни одного гонщика Penske
Indy

В числе претендентов на поул «Инди-500» – все 4 пилота Ganassi и ни одного гонщика Penske

23 мая 2021 г.
Последние видео
Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе 01:46
IndyCar
30 окт. 2020 г.

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar
7 мар. 2020 г.

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar
28 февр. 2020 г.

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал
Формула 1 Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда
Формула 1 Формула 1

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте
IndyCar IndyCar

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1
Формула 1 Формула 1

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Самое важное:

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте
IndyCar IndyCar

Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?
IndyCar IndyCar

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз
IndyCar IndyCar

Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»
IndyCar IndyCar

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.