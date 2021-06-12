Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

Ромен Грожан продолжил участие в сезоне IndyCar после пропуска «500 миль Индианаполиса». Шестой этап сезона проходит в Детройте, где запланированы две гонки.

Несмотря на всего лишь 13-й результат в единственной тренировке, Ромен легко прошел групповую стадию квалификации и стал в финале третьим, меньше двух десятых уступив времени поула О'Уорда.

Для мексиканца этот успех стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Алекс Росси повторил свой результат дебютного уик-энда 2021 года и будет стартовать вторым.

Провальной оказалась квалификация для лидера сезона Алекса Палоу, который остался только 11-м в своей группе и будет начинать субботнюю гонку из третьего десятка.

Его главный преследователь, действующий чемпион IndyCar Скотт Диксон, проехал немногим лучше и стартует только 11-м.

Маркус Эрикссон и Такума Сато прекратили борьбу в квалификации еще на предварительной стадии.

Итоги первой квалификации IndyCar в Детройте