Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте
На городской трассе француз уступил лишь Пато О'Уорду и еще одному экс-пилоту Ф1 Алексу Росси
Ромен Грожан продолжил участие в сезоне IndyCar после пропуска «500 миль Индианаполиса». Шестой этап сезона проходит в Детройте, где запланированы две гонки.
Несмотря на всего лишь 13-й результат в единственной тренировке, Ромен легко прошел групповую стадию квалификации и стал в финале третьим, меньше двух десятых уступив времени поула О'Уорда.
Для мексиканца этот успех стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Алекс Росси повторил свой результат дебютного уик-энда 2021 года и будет стартовать вторым.
Провальной оказалась квалификация для лидера сезона Алекса Палоу, который остался только 11-м в своей группе и будет начинать субботнюю гонку из третьего десятка.
Его главный преследователь, действующий чемпион IndyCar Скотт Диксон, проехал немногим лучше и стартует только 11-м.
Маркус Эрикссон и Такума Сато прекратили борьбу в квалификации еще на предварительной стадии.
Итоги первой квалификации IndyCar в Детройте
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|1'15.577
|2
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1'15.658
|0.080
|3
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing with RWR
|1'15.743
|0.165
|4
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1'15.811
|0.234
|5
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1'15.869
|0.292
|6
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|1'16.083
|0.505
|7
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1'16.087
|0.510
|8
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|1'16.129
|0.551
|9
|Симон Пажено
|Team Penske
|1'16.660
|1.083
|10
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|1'17.433
|1.855
|11
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1'17.868
|2.290
|12
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1'17.877
|2.300
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