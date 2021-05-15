Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Ромен Грожан выиграл квалификацию очередного этапа американской серии IndyCar, который проходит в эти выходные на «дорожной» конфигурации трассы в Индианаполисе. Экс-пилот Формулы 1 на двенадцать сотых секунды опередил ближайшего преследователя – двукратного чемпиона серии Джозефа Ньюгардена.

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Таким образом, Грожан добился своего первого квалификационного успеха в серии с третьей попытки (этап в Индианаполисе является 5-м по счету – но две недели назад в Форт-Уорте, где прошло сразу две гонки, француз не выступал, т.к. не хочет подвергать себя риску на опасных овальных трассах). До этого лучшим результатом квалификации для Грожана было 7-е место на дебютном этапе в Алабаме.

Для команды Dayle Coyne Racing этот успех стал первым за три года, для пилота – и вовсе первым за десять лет: в последний раз Грожан выиграл квалификацию весной 2011 года, на открывавшем сезон серии GP2 этапе в Стамбуле.

Из лидеров общего зачета в финал квалификации вместе с Ньюгарденом, занимающим в турнирной таблице 4-е место, также прошел Алекс Палоу, находящийся на 3-й строчке – испанский пилот команды Ganassi начнет гонку с 4-й позиции. Выступающий за одну команду с Палоу лидер общего зачета Скотт Диксон отсеялся еще на групповом этапе и начнет гонку из конца второй десятки.

Одним из главных событий этого уик-энда является возвращение за руль «индикара» Хуана Пабло Монтойи. На счету экс-пилота Ф1 есть чемпионский титул в IndyCar – однако в последние годы колумбиец выступал в гонках на выносливость, а на старт этапов формульной серии не выходил уже четыре года. Этот уик-энд является для пилота подготовительным к выступлению в гонке «500 миль Индианаполиса».

Квалификация сложилась для Монтойи, выступающего в составе команды McLaren SP, неудачно. На групповом этапе судьи аннулировали лучший результат колумбийца за блокировку соперника – и пилот занял предпоследнее место в своей квалификационной группе.

Гонка в Индианаполисе пройдет сегодня вечером и стартует в 22:00 по московскому времени.

Результаты последнего сегмента квалификации