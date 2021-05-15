Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar
Предыдущая квалификация, закончившаяся победой Ромена, состоялась десять лет и одну неделю назад
Ромен Грожан выиграл квалификацию очередного этапа американской серии IndyCar, который проходит в эти выходные на «дорожной» конфигурации трассы в Индианаполисе. Экс-пилот Формулы 1 на двенадцать сотых секунды опередил ближайшего преследователя – двукратного чемпиона серии Джозефа Ньюгардена.
Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Таким образом, Грожан добился своего первого квалификационного успеха в серии с третьей попытки (этап в Индианаполисе является 5-м по счету – но две недели назад в Форт-Уорте, где прошло сразу две гонки, француз не выступал, т.к. не хочет подвергать себя риску на опасных овальных трассах). До этого лучшим результатом квалификации для Грожана было 7-е место на дебютном этапе в Алабаме.
Для команды Dayle Coyne Racing этот успех стал первым за три года, для пилота – и вовсе первым за десять лет: в последний раз Грожан выиграл квалификацию весной 2011 года, на открывавшем сезон серии GP2 этапе в Стамбуле.
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Из лидеров общего зачета в финал квалификации вместе с Ньюгарденом, занимающим в турнирной таблице 4-е место, также прошел Алекс Палоу, находящийся на 3-й строчке – испанский пилот команды Ganassi начнет гонку с 4-й позиции. Выступающий за одну команду с Палоу лидер общего зачета Скотт Диксон отсеялся еще на групповом этапе и начнет гонку из конца второй десятки.
Одним из главных событий этого уик-энда является возвращение за руль «индикара» Хуана Пабло Монтойи. На счету экс-пилота Ф1 есть чемпионский титул в IndyCar – однако в последние годы колумбиец выступал в гонках на выносливость, а на старт этапов формульной серии не выходил уже четыре года. Этот уик-энд является для пилота подготовительным к выступлению в гонке «500 миль Индианаполиса».
Квалификация сложилась для Монтойи, выступающего в составе команды McLaren SP, неудачно. На групповом этапе судьи аннулировали лучший результат колумбийца за блокировку соперника – и пилот занял предпоследнее место в своей квалификационной группе.
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Гонка в Индианаполисе пройдет сегодня вечером и стартует в 22:00 по московскому времени.
Результаты последнего сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing with RWR
|2
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.126
|0.126
|3
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|0.213
|0.086
|4
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.272
|0.059
|5
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|0.274
|0.002
|6
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|0.426
|0.152
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Гран При Индианаполиса I
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Автор
|Кирилл Качнов