Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку
IndyCar / Гран При Индианаполиса I Отчет о квалификации

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Автор:
, Главный редактор

Предыдущая квалификация, закончившаяся победой Ромена, состоялась десять лет и одну неделю назад

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Ромен Грожан выиграл квалификацию очередного этапа американской серии IndyCar, который проходит в эти выходные на «дорожной» конфигурации трассы в Индианаполисе. Экс-пилот Формулы 1 на двенадцать сотых секунды опередил ближайшего преследователя – двукратного чемпиона серии Джозефа Ньюгардена.

 

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Таким образом, Грожан добился своего первого квалификационного успеха в серии с третьей попытки (этап в Индианаполисе является 5-м по счету – но две недели назад в Форт-Уорте, где прошло сразу две гонки, француз не выступал, т.к. не хочет подвергать себя риску на опасных овальных трассах). До этого лучшим результатом квалификации для Грожана было 7-е место на дебютном этапе в Алабаме.

Для команды Dayle Coyne Racing этот успех стал первым за три года, для пилота – и вовсе первым за десять лет: в последний раз Грожан выиграл квалификацию весной 2011 года, на открывавшем сезон серии GP2 этапе в Стамбуле.

Читайте также:

Из лидеров общего зачета в финал квалификации вместе с Ньюгарденом, занимающим в турнирной таблице 4-е место, также прошел Алекс Палоу, находящийся на 3-й строчке – испанский пилот команды Ganassi начнет гонку с 4-й позиции. Выступающий за одну команду с Палоу лидер общего зачета Скотт Диксон отсеялся еще на групповом этапе и начнет гонку из конца второй десятки.

Одним из главных событий этого уик-энда является возвращение за руль «индикара» Хуана Пабло Монтойи. На счету экс-пилота Ф1 есть чемпионский титул в IndyCar – однако в последние годы колумбиец выступал в гонках на выносливость, а на старт этапов формульной серии не выходил уже четыре года. Этот уик-энд является для пилота подготовительным к выступлению в гонке «500 миль Индианаполиса».

Квалификация сложилась для Монтойи, выступающего в составе команды McLaren SP, неудачно. На групповом этапе судьи аннулировали лучший результат колумбийца за блокировку соперника – и пилот занял предпоследнее место в своей квалификационной группе.

Читайте также:

Гонка в Индианаполисе пройдет сегодня вечером и стартует в 22:00 по московскому времени.

Результаты последнего сегмента квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR    
2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.126 0.126
3 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 0.213 0.086
4 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.272 0.059
5 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 0.274 0.002
6 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 0.426 0.152
Полные результаты

 

 

Поделились
Комментарии
Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку

Предыдущая новость

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гран При Индианаполиса I
Пилоты Ромен Грожан
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

2
Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

3
Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

4
Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

1дн
5
Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Самое важное:
Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar
Indy

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку
Indy

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку

20ч
«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Формула 1

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

13 мая 2021 г.
Сменщик Грожана устроил завал на гонке IndyCar. А выиграл пилот McLaren
Indy

Сменщик Грожана устроил завал на гонке IndyCar. А выиграл пилот McLaren

3 мая 2021 г.
Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии
Indy

Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

2 мая 2021 г.
Последние видео
Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе 01:46
IndyCar
30 окт. 2020 г.

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar
7 мар. 2020 г.

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar
28 февр. 2020 г.

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Gliсkenhaus объявила состав экипажа на гонку в Портимане Портиман
WEC

Gliсkenhaus объявила состав экипажа на гонку в Портимане

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе
Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Ромен Грожан Больше от
Ромен Грожан
Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1
Формула 1

Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1

Грожан объяснил сложности Мазепина в Haas Гран При Монако
Формула 1

Грожан объяснил сложности Мазепина в Haas

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Формула 1

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Самое читаемое Сегодня

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Формула 1 Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1 Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера
Формула 1 Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2
Формула 1 Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar
IndyCar IndyCar

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Самое важное:

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar
IndyCar IndyCar

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку
IndyCar IndyCar

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Формула 1 Формула 1

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Сменщик Грожана устроил завал на гонке IndyCar. А выиграл пилот McLaren
IndyCar IndyCar

Сменщик Грожана устроил завал на гонке IndyCar. А выиграл пилот McLaren

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.