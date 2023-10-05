Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт

Завершив карьеру в Формуле 1 после памятного пожара в Бахрейне в конце 2020 года, Ромен Грожан перебрался за океан, где смог проявить себя в гонках IndyCar. Одного сезона в составе Dale Coyne Racing, по ходу которого гонщик трижды поднимался на подиум, хватило для приглашения в состав Andretti Autosport.

Однако развить успех у француза не вышло – в 2023-м гонщик сильно стартовал, дважды финишировав вторым, но затем стал часто ошибаться и попадать в аварии. Итоговое 13-е место не впечатлило Майкла Андретти, который решил не продолжать сотрудничество с Грожаном и взял на его место другого экс-пилота Ф1 Маркуса Эрикссона.

Поздно вечером в среду Ромен написал в социальных сетях, что будет оспаривать это решение в суде.

«Я с удовольствием работал с командой Andretti Autosport в IndyCar и горжусь теми успехами, которых мы вместе добились за два года, – гласит сообщение. – Я благодарен им за множество друзей, которых приобрел в главной формульной серии Америки.

Я ожидал продолжения выступлений с людьми из Andretti Autosport – и расстроен тем, что эти планы не сбылись. Желаю сотрудникам Andretti всего наилучшего, а сам теперь буду искать другие варианты продолжать карьеру в IndyCar в стремлении к успеху.

Также я запустил судебный процесс в Индиане против Andretti Autosport, стремясь защитить свои права. Мои интересы будут представлять Джон Мали и Марк Оуэнс из компании Barnes & Thornburg, LLP».

Пока у 37-летнего Грожана нет даже намеков на новый контракт. Он договорился с NBC Sports о работе комментатора в 2024 году, а также ведет переговоры с командами из второй части пелотона. В частности, как стало известно Motorsport.com, француз общался со своим бывшим коллективом Dale Coyne Racing.

В Andretti уже не осталось вакансий на предстоящий сезон – кроме Эрикссона за команду в новом сезоне поедут Колтон Херта и Кайл Керквуд.