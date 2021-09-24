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IndyCar Новость

Грожан останется в IndyCar на сезон-2022, но сменит команду

Автор:
, главный редактор (Global)

О контракте с французом объявил один ис сильнейших заокеанских коллективов, Andretti Autosport

Грожан останется в IndyCar на сезон-2022, но сменит команду

Потеряв место в Ф1, Ромен Грожан перебрался через Атлантику и сразу же очень здорово зарекомендовал себя в IndyCar. В составе не самой сильной команды Daly Coyne он трижды поднимался на подиум и быстро заслужил себе хорошую репутацию.

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О том, что карьера Грожана может продолжиться в Andretti, мы писали еще летом, а в дни Гран При России эта информация получила официальное подтверждение.

«Мы рады приветствовать Ромена в своей семье, – цитирует пресс-служба главу команды Майкла Андретти. – У него и до IndyCar были впечатляющие результаты, а следить за его дебютным сезоном было по меньшей мере увлекательно».

Грожан поблагодарил свою нынешнюю команду, за которую в последний раз стартует в ближайшее воскресенье. С будущего сезона 35-летнего француза ждет желтая машина под №28 в ливрее DHL.

Илотт тоже останется в США

Ранее по ходу дня было официально объявлено, что резервный пилот Ferrari Каллум Илотт после нескольких пробных гонок также останется в IndyCar на полный сезон-2022. Британца, которого еще недавно считали кандидатом в Alfa Romeo ждут выступления в составе Juncos Hollinger Racing.

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IndyCar опубликовала календарь на 2022 год

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IndyCar опубликовала календарь на 2022 год
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