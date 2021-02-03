Грожан объявил о переходе в IndyCar

Ромен Грожан, выступавший в Формуле 1 на протяжении десяти сезонов, прошлой осенью объявил, что уходит из команды Haas. Финал карьеры француза в чемпионате мира оказался ярким – в Бахрейне он стал участником серьезной аварии, в результате которое получил сильные ожоги рук.

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Ромен сразу дал понять, что рассчитывает переключиться на другие гонки – самыми очевидными вариантами выглядели марафонские гонки с Peugeot, Формула Е, а также IndyCar. Грожан признавался, что недолюбливает гонки на овалах – но затем открыл для себя, что таких этапов в американской серии осталось совсем мало.

В среду было официально объявлено, что француз выступит в новом сезоне IndyCar за объединенную команду Dale Coyne Racing и Rick Ware Racing, используя мотор Honda.

Программа Грожана будет включать 13 стартов на городских трассах и классических автодромах. Первые тесты он проведет 22 февраля в Барбере.

Ромен точно пропустит «500 миль Индианаполиса» и гонки на овале в Техасе, однако допустил возможность участия в этапе на короткой овальной трассе «Гейтуэй».

«Я очень рад возможности выступать в IndyCar, – цитирует его пресс-служба. – У меня были различные варианты на предстоящий сезон, но выступления в IndyCar всегда были для меня главным приоритетом. Впрочем, пока я еще не готов к гонкам на овалах.

В IndyCar уровень участников гораздо ровнее, чем в тех сериях, где я выступал прежде по ходу карьеры. Будет очень здорово вновь сражаться за подиумы и победы».

Глава команды Дейл Койн отметил в интервью Motorsport.com: «Мне приходилось много слышать о подходе Ромена. О том, как много усилий он вкладывает в работу с инженерами при решении проблем. Это именно то, чего я ожидаю от гонщиков. Такое отношение особенно важно, когда речь идет об адаптации в совершенно новой серии.

Думаю, Ромен очень быстро обретет скорость. Достаточно вспомнить его достижения в GP2, чтобы понять, чего он может добиться при равенстве техники. В GP2 он стал чемпионом и еще дважды брал титул в азиатской серии».

Новый сезон IndyCar должен стартовать 18 апреля в Алабаме. Одним из соперников Грожана станет другой экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон.