Ринус ван Калмтаут, представляющий команду Ed Carpenter Racing, выиграл 5-й этап серии IndyCar – гонку, прошедшую на «дорожной» версии трассы в Индианаполисе. По пути к своей первой победе в американском чемпионате 20-летний голландец на 5 секунд опередил еще одного европейца – экс-пилота Формулы 1 Ромена Грожана.

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Француз, начавший гонку с поул-позиции, лидировал примерно до половины дистанции – причем его ближайший соперник, британец Джек Харви, после второго пит-стопа откатился назад из-за проблем с одним из колес. Поэтому поначалу большими проблемами для Грожана не выглядели ни заметная помарка в первом повороте, ни сразу два контакта с еще одним экс-пилотом Ф1 Такумой Сато: француз и японец сначала потолкались, когда первый опережал второго на круг, а потом – когда Сато контратаковал, чтобы вернуться в один круг с лидером.

Однако со временем угроза позициям лидера обозначилась со стороны ван Калмтаута. Стартовавший с 7-й позиции голландец (он выступает в Америке под псевдонимом Ви-Кей) воспользовался неудачами нескольких соперников – а преимущество над Грожаном смог получить, чуть раньше проводя пит-стопы и по максимуму используя потенциал обеих типов шин. В результате после второго пит-стопа ван Калмтаут опередил француза на трассе и создал достаточный задел, чтобы не испытывать прессинга со стороны соперника в конце гонки. Впрочем, наиболее впечатляющим был проведенный на экваторе заезда обгон, с помощью которого голландец опередил Алекса Палоу в борьбе за 4-е (а по сути 2-е) место.

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В результате пилот Ed Carpenter Racing стал уже третьим гонщиком, по ходу нынешнего сезона одержавшим свою первую победу в гонках IndyCar: ранее этого добились упомянутый Палоу и мексиканец Патрисио О`Уорд.

Хуан Пабло Монтойя, вернувшийся в IndyCar после четырехлетней паузы и использовавший этап для подготовки к гонке «Инди-500», после старта с последней позиции не смог выбраться из третьей десятки и закончил заезд на 21-м месте.

В общем зачете серии продолжает лидировать Скотт Диксон, ближайшим преследователем которого является Палоу (таким образом, две первых строчки турнирной таблицы занимают представители коллектива Ganassi). Испанец отстает от новозеландца на 13 очков, 28 баллов лидеру уступает двукратный экс-чемпион серии Джозеф Ньюгарден, представляющий команду Penske.