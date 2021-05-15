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IndyCar / Гран При Индианаполиса I Отчет о гонке

Грожан не смог конвертировать первый поул в IndyCar в победу. Дважды стокнулся с Сато и финишировал 2-м

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Экс-пилот Ф1 упустил свою первую победу в американской серии, став «соавтором» дебютного успеха другого европейского гонщика

Грожан не смог конвертировать первый поул в IndyCar в победу. Дважды стокнулся с Сато и финишировал 2-м

Ринус ван Калмтаут, представляющий команду Ed Carpenter Racing, выиграл 5-й этап серии IndyCar – гонку, прошедшую на «дорожной» версии трассы в Индианаполисе. По пути к своей первой победе в американском чемпионате 20-летний голландец на 5 секунд опередил еще одного европейца – экс-пилота Формулы 1 Ромена Грожана.

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Француз, начавший гонку с поул-позиции, лидировал примерно до половины дистанции – причем его ближайший соперник, британец Джек Харви, после второго пит-стопа откатился назад из-за проблем с одним из колес. Поэтому поначалу большими проблемами для Грожана не выглядели ни заметная помарка в первом повороте, ни сразу два контакта с еще одним экс-пилотом Ф1 Такумой Сато: француз и японец сначала потолкались, когда первый опережал второго на круг, а потом – когда Сато контратаковал, чтобы вернуться в один круг с лидером.

Однако со временем угроза позициям лидера обозначилась со стороны ван Калмтаута. Стартовавший с 7-й позиции голландец (он выступает в Америке под псевдонимом Ви-Кей) воспользовался неудачами нескольких соперников – а преимущество над Грожаном смог получить, чуть раньше проводя пит-стопы и по максимуму используя потенциал обеих типов шин. В результате после второго пит-стопа ван Калмтаут опередил француза на трассе и создал достаточный задел, чтобы не испытывать прессинга со стороны соперника в конце гонки. Впрочем, наиболее впечатляющим был проведенный на экваторе заезда обгон, с помощью которого голландец опередил Алекса Палоу в борьбе за 4-е (а по сути 2-е) место.

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В результате пилот Ed Carpenter Racing стал уже третьим гонщиком, по ходу нынешнего сезона одержавшим свою первую победу в гонках IndyCar: ранее этого добились упомянутый Палоу и мексиканец Патрисио О`Уорд.

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Хуан Пабло Монтойя, вернувшийся в IndyCar после четырехлетней паузы и использовавший этап для подготовки к гонке «Инди-500», после старта с последней позиции не смог выбраться из третьей десятки и закончил заезд на 21-м месте.

В общем зачете серии продолжает лидировать Скотт Диксон, ближайшим преследователем которого является Палоу (таким образом, две первых строчки турнирной таблицы занимают представители коллектива Ganassi). Испанец отстает от новозеландца на 13 очков, 28 баллов лидеру уступает двукратный экс-чемпион серии Джозеф Ньюгарден, представляющий команду Penske. 

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing      
2 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 4.951 4.951  
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 15.072 10.121  
4 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 18.447 3.374  
5 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 26.981 8.534  
6 France Симон Пажено United States Team Penske 27.870 0.889  
7 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 33.270 5.399  
8 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 36.186 2.915  
9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 36.836 0.650  
10 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 37.197 0.360  
11 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 39.802 2.604  
12 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 40.389 0.587  
13 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 43.114 2.725  
14 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 43.811 0.696  
15 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 44.544 0.733  
16 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 44.997 0.452  
17 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 45.420 0.423  
18 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 1'05.198 19.778  
19 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 1 Lap  
20 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 10.689  
21 Colombia Хуан-Пабло Монтойя Arrow McLaren SP 1 Lap 2.421  
22 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 3.804  
23 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1 Lap 41.465  
24 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 4.451  
25 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 35 Laps 34 Laps  
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Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

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Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гран При Индианаполиса I
Пилоты Ромен Грожан , Ринус Калмтаут
Автор Кирилл Качнов

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