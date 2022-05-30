Грожан не понял, как попал в аварию на «Инди-500»

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Сменив Формулу 1 на IndyCar, Ромен Грожан первое время опасался стартовать на валах, однако со временем освоился – и в 2022 году дебютировал в главной гонке серии, «500 милях Индианаполиса».

Он стартовал девятым и держался в районе этой позиции, когда во втором повороте 106-го круга его желтую машину сорвало с траектории и бросило в ограждение. Увидеть этот эпизод можно здесь.

Гонщик не пострадал, но после обязательного посещения медицинского центра рассказал, что не понимает причин случившегося.

«Я в порядке, но расстроен тем, что так вышло, – объяснил 36-летний Грожан в эфире IndyCar Radio. – Что произошло? Я без понятия. Задок просто сорвало без какого-либо предупреждения.

В этом же повороте ранее улетели двое парней [Ринус ВиКей на 39-м круге и Каллум Илотт на 69-м]. Но моя машина по ходу всей гонки ехала в этом месте очень хорошо. И сам я делал то же, что обычно.

Я был позади своего партнера по команде Марко [Андретти], экономил топливо и был доволен балансом машины. Так что просто не знаю. Нам надо все проанализировать и разобраться».

Оценивая свой дебют в «пятисотке», Ромен добавил: «Ощущения смешанные. Я совсем не так хотел закончить эту гонку. Мы планировали выступить хорошо.

Пит-стопы сегодня были не идеальными, на рестарте что-то произошло с мотором – по ощущениям, упала мощность. Из-за этого я потерял позиции.

Со всем этим нужно разобраться, чтобы понять, как выступать лучше. Ну и разворот, конечно – я хочу знать его причину».

Победителем «500 миль» стал бывший соперник Грожана по Ф1 Маркус Эрикссон, как-то раз в Баку (едва не) врезавшийся во француза сзади.