Грожан нашел место в IndyCar на сезон-2024
Француз договорился о выступлениях с командой Juncos Hollinger Racing, которая не входит в число лидеров американской серии
Покинув Формулу 1 в конце 2020 года, Ромен Грожан перебрался за океан. Он сразу смог проявить себя в IndyCar, выступая за Dale Coyne Racing – и на сезон-2022 получил приглашение в команду Andretti.
Проведя в ее составе два года, пилот дважды стартовал с поула и трижды поднимался на подиум, но так и не одержал ни одной победы. Эта история закончилась разрывом с оттенком скандала.
В четверг вечером стало известно, что 37-летний французский гонщик договорился о переходе в команду Juncos Hollinger Racing, где заменит бывшего протеже Ferrari Каллума Айлотта и будет выступать в паре с Агустином Канапиньо.
«Я следил за этим коллективом в последние годы и видел его несомненный прогресс, – приводит слова Ромена пресс-служба. – Теперь мне не терпится использовать свой опыт, чтобы сильно провести сезон-2024».
Для Айлотта лучшими результатами в составе JHR в минувшем сезоне стали два финиша на пятом месте, британец закончил чемпионат 16-м в общем зачете – на три строчки ниже Грожана.
Photo by: Josh Tons / Motorsport Images
Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet
Кроме IndyCar, Ромен в предстоящем году выйдет на старт отдельных гонок серии IMSA и марафона «24 часа Ле-Мана» в качестве заводского гонщика Lamborghini.
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