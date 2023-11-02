Грожан нашел место в IndyCar на сезон-2024

Покинув Формулу 1 в конце 2020 года, Ромен Грожан перебрался за океан. Он сразу смог проявить себя в IndyCar, выступая за Dale Coyne Racing – и на сезон-2022 получил приглашение в команду Andretti.

Проведя в ее составе два года, пилот дважды стартовал с поула и трижды поднимался на подиум, но так и не одержал ни одной победы. Эта история закончилась разрывом с оттенком скандала.

В четверг вечером стало известно, что 37-летний французский гонщик договорился о переходе в команду Juncos Hollinger Racing, где заменит бывшего протеже Ferrari Каллума Айлотта и будет выступать в паре с Агустином Канапиньо.

«Я следил за этим коллективом в последние годы и видел его несомненный прогресс, – приводит слова Ромена пресс-служба. – Теперь мне не терпится использовать свой опыт, чтобы сильно провести сезон-2024».

Для Айлотта лучшими результатами в составе JHR в минувшем сезоне стали два финиша на пятом месте, британец закончил чемпионат 16-м в общем зачете – на три строчки ниже Грожана.

Photo by: Josh Tons / Motorsport Images Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Кроме IndyCar, Ромен в предстоящем году выйдет на старт отдельных гонок серии IMSA и марафона «24 часа Ле-Мана» в качестве заводского гонщика Lamborghini.