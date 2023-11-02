IndyCar
Новость

Грожан нашел место в IndyCar на сезон-2024

Француз договорился о выступлениях с командой Juncos Hollinger Racing, которая не входит в число лидеров американской серии

Джой Барнс
Автор Джой Барнс
Опубликованная
Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda

Покинув Формулу 1 в конце 2020 года, Ромен Грожан перебрался за океан. Он сразу смог проявить себя в IndyCar, выступая за Dale Coyne Racing – и на сезон-2022 получил приглашение в команду Andretti.

Проведя в ее составе два года, пилот дважды стартовал с поула и трижды поднимался на подиум, но так и не одержал ни одной победы. Эта история закончилась разрывом с оттенком скандала. 

Читайте также:

В четверг вечером стало известно, что 37-летний французский гонщик договорился о переходе в команду Juncos Hollinger Racing, где заменит бывшего протеже Ferrari Каллума Айлотта и будет выступать в паре с Агустином Канапиньо. 

«Я следил за этим коллективом в последние годы и видел его несомненный прогресс, – приводит слова Ромена пресс-служба. – Теперь мне не терпится использовать свой опыт, чтобы сильно провести сезон-2024».

Для Айлотта лучшими результатами в составе JHR в минувшем сезоне стали два финиша на пятом месте, британец закончил чемпионат 16-м в общем зачете – на три строчки ниже Грожана.  

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Photo by: Josh Tons / Motorsport Images

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Кроме IndyCar, Ромен в предстоящем году выйдет на старт отдельных гонок серии IMSA и марафона «24 часа Ле-Мана» в качестве заводского гонщика Lamborghini.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт
Ромен Грожан
Больше от
Ромен Грожан
Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт

Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт

IndyCar

Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

Формула 1

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1 «Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

IndyCar
Роад-Америка

«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar «Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

Самое важное:

Магнуссен застрял в Мехико после Гран При

Магнуссен застрял в Мехико после Гран При

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Магнуссен застрял в Мехико после Гран При Магнуссен застрял в Мехико после Гран При

«Это ради шоу, а не для гонок». Ферстаппен откровенно высказался о Лас-Вегасе

«Это ради шоу, а не для гонок». Ферстаппен откровенно высказался о Лас-Вегасе

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

«Это ради шоу, а не для гонок». Ферстаппен откровенно высказался о Лас-Вегасе «Это ради шоу, а не для гонок». Ферстаппен откровенно высказался о Лас-Вегасе

В Ф1 приготовились к новым проблемам с контрольными планками в Бразилии

В Ф1 приготовились к новым проблемам с контрольными планками в Бразилии

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

В Ф1 приготовились к новым проблемам с контрольными планками в Бразилии В Ф1 приготовились к новым проблемам с контрольными планками в Бразилии

Перес: Уверен, Макс поможет мне в споре за второе место

Перес: Уверен, Макс поможет мне в споре за второе место

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Перес: Уверен, Макс поможет мне в споре за второе место Перес: Уверен, Макс поможет мне в споре за второе место

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.