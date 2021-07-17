Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале

Ромен Грожан выйдет на старт 13-го этапа серии IndyCar, который пройдет в конце августа на овальной трассе в Мэдисоне. Эту информацию Motorsport.com подтвердил Дейл Койн – руководитель команды, в составе которой француз выступает в этом году.

Напомним, что при подписании контракта с коллективом экс-пилот Формулы 1 сразу оговорил, что не будет принимать участия в 4-х этапах американской серии, которые проходят на овальных трассах (3 из них уже состоялись). Причиной стал весьма высокий риск серьезных инцидентов, который повышался благодаря отсутствию у пилота опыта выступлений на таком типе трасс.

В рамках подготовки к гонке в Мэдисоне француз 27 июля проведет на этой трассе тестовый день. Таже стоит отметить, что расположенный в штате Иллинойс трек – сравнительно медленный благодаря своей небольшой длине (1,25 мили или чуть больше 2 км). Средняя скорость круга на нем – чуть больше 300 км/ч, что заметно меньше, чем, к примеру, на знаменитой трассе в Индианаполисе (около 370 км/ч при длине круга в 2,5 мили или 4 км).

В предыдущих этапах на овальных трассах Грожана заменял Пьетро Фиттипальди (который в прошлом сезоне заменил француза в Формуле 1 после аварии, в которую Грожан попал на Гран При Бахрейна). Впрочем, из-за принятого французом решения бразильцу не придется отказываться от старта в Мэдисоне: команда Dayle Coyne Racing выставит на гонку три машины вместо двух.