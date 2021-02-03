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IndyCar / Новость

Грожан из страха отказался выступать на двух трассах IndyCar

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Грожан из страха отказался выступать на двух трассах IndyCar
Автор:
, редактор

Французский пилот рассказал, почему решил перебраться в Америку, и что его пугает в новой серии

Ромен Грожан провел в Формуле 1 девять с половиной сезонов, но с 2021 года будет выступать в IndyCar. Француз признал, что его пугало обилие овальных трасс в американской серии, но тщательно изучив вопрос он понял, что ошибался.

«Я решился, когда изучил календарь IndyCar, – рассказал Грожан. – Почему-то я думал, что он на 80% состоит из овалов, и только на 20% из остальных трасс. Но оказалось, что все наоборот.

Я следил за IndyCar, знаю пилотов этой серии, но в плане пилотажа овалы меня никогда не привлекали. Хотя, смотреть гонки на них, конечно, интересно. Но когда я увидел в календаре Мид-Огайо, Роуд Америка, Лагуна Сека, Лонг-бич и прочее, то решил попробовать». 

При этом от выступления на двух трассах Грожан все же решил отказаться: «Есть две трассы, на которых я не поеду. Это Техас и трасса Indy 500. Как бы я не хотел выиграть Indy, на этих трассах очень велик риск, там случаются серьезные аварии. 

Не скажу, что там кто-то травмируется, но пилот едут бок о бок на скорости 330 км/ч, это опасно. Я решил ограничить для себя такой риск после [аварии в Бахрейне].

Был бы я 25-летним и бездетным, я бы выступил везде, без вопросов. Но у меня трое детей и они 2 минуты и 45 секунд в Бахрейне думали, что потеряли отца. Как отец, я не могу снова ставить детей в такую ситуацию».

Грожан также рассказал, что хочет попробовать себя в гонках спорткаров, но не раньше, чем в WEC и IMSA появится класс LMDh, введение которого запланировано на 2023 год.

«Это интересно, но ждать еще два года, а я хотел выступать и получать удовольствие. Конечно, за рулем машины IndyCar я еще не сидел, но уверен, что мне понравится. Увидев наступление смерти в Бахрейне я решил, что хочу получать удовольствие».

Особенно в IndyCar Грожана привлекает высокая конкуренция: «У всех одинаковые машины и шансы – то, чего мне и не хватало. И очень круто знать, что даже если в квалификации или начале гонки что-то пошло не так, ты можешь отыграться за счет собственного мастерства или тактической хитрости команды».

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Ромен Грожан
Автор Иван Матушкин

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