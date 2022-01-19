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IndyCar Новости

Гонщики IndyCar раскритиковали машины за лишний вес

Автор:
, редактор (США)

Скотт Диксон даже сравнил нынешние автомобили с болидами младших серий

Гонщики IndyCar раскритиковали машины за лишний вес

С 2023 года в IndyCar вступят в силу новые технические требования для двигателей: у силовых установок появятся гибридные части, а объем моторов увеличится с 2.2 литра до 2.4. Ожидается, что из-за изменений в регламенте вес машины может повыситься примерно на 500 граммов – по мнению пилотов, это станет серьезной проблемой для управляемости и безопасности.

Гонщик серии Скотт Диксон отметил, что для полных изменений нужно снизить общий вес автомобиля.

«Я бы сказал, машины IndyCar сейчас больше похожи на болиды младших серий, – сказал Диксон. – Наш автомобиль не особо быстрый, очень тяжелый, с не очень хорошим сцеплением с дорогой.

Думаю, что вес прибавился в том числе из-за появления частей, которые усиливают безопасность машины – например, аэроскрин. Вы можете увидеть, что многие чемпионаты открытых колес сейчас идут по такому пути. Возможно, мы не так быстро разрабатываем или модернизируем шасси – у нас одна и та же машина с 2012 года.

Сейчас особое внимание уделяется внедрению новой гибридной системы и новых двигателей, что довольно-таки большой сдвиг. Наверное, прибавится где-то 200 лошадиных сил в течение нескольких сезонов. Это определенно изменит управляемость автомобиля.

Вероятно, вес машины – это задача, которая сейчас стоит на первом месте, потому как болид становится слишком тяжелым: в какой-то момент это просто может стать проблемой для безопасности, поскольку скорости остаются примерно теми же».

Пилот команды Penske Уилл Пауэр поддержал Диксона. «Машина слишком тяжелая, – сказал Пауэр. – Я думаю, что когда они добавят гибрид, то это будет уже слишком. Подобное случилось после внедрения аэроскрина: автомобиль стал менее шустрым. Им нужно найти способ понизить вес».

Общий настрой подхватил и Грэм Рейхол. «В дальнейшем в IndyCar должны – должны – с самого начала сосредоточиться на правильной постройке автомобиля, – добавил Рейхол. – Это шасси было построено в 2012 году, и оно оказалось не совсем готовым – пришлось добавить некоторые детали, и вес машины, соответственно, увеличился. Сейчас она тяжелее, чем когда я начинал свою карьеру. Позже еще добавят гибридный двигатель и всякое другое.

Нужно значительно снизить вес автомобиля… Это, очевидно, повлияет на торможение, шины и многое другое, ведь мы будем ездить уже на других скоростях и с новыми моторами. Просто важно построить машину правильно с первого раза. Я верю в Dallara».

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