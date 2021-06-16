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IndyCar / Роуд Америка Новость

Гонщик IndyCar попал в больницу, упав с велосипеда

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Ринус ВиКей вынужден пропустить этап на трассе «Роад Америка» из-за перелома ключицы

Гонщик IndyCar попал в больницу, упав с велосипеда

Голландец ВиКей стал одним из открытий нынешнего сезона IndyCar – он уже одержал дебютную победу на этапе в Индианаполисе, а недавно финишировал вторым в Детройте. В общем зачете IndyCar по итогам восьми прошедших гонок голландец занимал пятое место в общем зачете.  

Однако в этот уик-энд Ринус не сможет выйти на старт. Его команда Ed Carpenter Racing сообщила: «Гонщик перенес успешную операцию на левой ключице. Он сломал ее в понедельник во время тренировочной поездки на велосипеде.

Так как ВиКей не сможет выступить в этот уик-энд, его заменит Оливер Эскью».

Примечательно, что для американца Эскью гонка на «Роад Америке» станет второй подряд, когда он приходит на замену одной из команд серии. В минувшее воскресенье в Детройте гонщик уже заменял в McLaren SP попавшего в серьезную аварию Феликса Розенквиста.

Любопытно, что в 2019 году Эскью опередил именно ВиКея в споре за титул чемпиона Indy Lights. 

Ожидается, что Ринус может вернуться в строй уже в следующей гонке, которая пройдет 4 июля в Мид-Огайо.

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