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Пятый этап главной американской формульной серии прошел в Индианаполисе на трассе внутри знаменитого овала. Незадолго до старта прошел сильный дождь, но жаркое солнце успело частично просушить асфальт, что сделало первые круги очень зрелищными и богатыми на ошибки.

Обладатель поула Уилл Пауэр растерял позиции в первых поворотах, и гонку повел действующий чемпион Алекс Палоу.

Быстро стало ясно, что шины для сырой погоды, на которых все пилоты приняли старт, теряют эффективность – и уже на третьем круге стартовавшие из середины второго десятка Колтон Херта и Такума Сато поехали за сликами. Следом на пит-стопы потянулись и остальные.

Темп Херты после визита в боксы оказался настолько высоким, что даже несмотря на периодические скольжения на сырах участках, американец обгонял одного соперника за другим и вскоре вышел в лидеры.

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda, Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda Фото: Филипп Эбботт / Motorsport Images

Из-за ошибки новичка сезона Кайла Керквуда – тот улетел в траву, смог вернуться, но при попытке продолжить движение заглушил мотор – потребовался рестарт. Херта удержал лидерство, его преследовали гонщики McLaren SPM Пато О'Уорд и Феликс Розенквист.

По ходу второй волны пит-стопов шведский пилот выехал из боксов колесо в колесо с Хертой, но по итогам дуэли в последующих поворотах Колтон взял верх – при этом Розенквист остался впереди О'Уорда.

В командах ожидали возвращения дождя, потому некоторые гонщики решили продлить свой отрезок, чтобы затем сразу поставить подходящие шины. Такая тактика временно вывела в лидеры Маркуса Эрикссона. Более того, команды Andretti и Ganassi даже перевели своих пилотов на дождевую резину, уверенные в правоте прогноза. Этот план, как показали дальнейшие события, не сработал.

Очередной рестарт на 42-м круге оказался аварийным: О'Уорд попробовал с третьего места разом выскочить на первое, что привело к хаосу в первом повороте. Мексиканец не смог избежать контакта с Розенквистом, у которого заглох мотор – а Такума Сато закрутился, пытаясь объехать напарников по SPM.

Разворот Такумы Сато, Dale Coyne Racing with RWR Honda, который уворачивался от машин Пато О'Уорда, Arrow McLaren SP Chevrolet, и Феликса Розенквиста, Arrow McLaren SP Chevrolet, после их контакта Фото: Филипп Эбботт / Motorsport Images

Херта тем временем обогнал Эрикссона и стал отрываться. Дождь начался, но оказался таким слабым, что слики оставались оптимальным выбором.

Однако судьба гонки еще далеко не была решена. На финальном пит-стопе блестящая работа механиков позволила Скотту Маклафлину опередить Херту и возглавить гонку. Вскоре момент интенсивность дождя увеличилась – и командам пришлось решать, как быть с шинами. Ситуация была практически пограничной.

Маклафлин, О'Уорд и Ромен Грожан остались на сликах и возглавили гонку. Херта и еще несколько пилотов поехали за дождевой резиной.

Вскоре после этого возглавлявший пелотон новозеландец допустил детскую ошибку, закрутившись позади автомобиля безопасности. А после возобновления борьбы стало ясно, что слики не позволяют ехать быстро.

О'Уорд тоже не избежал разворота, но это произошло уже после того, как его обогнал Херта и устремился к первой в сезоне победе. Также опередить Пато смогли Симон Пажено и обладатель поула Пауэром, которые в итоге дополнили подиум.

Победитель гонки Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Фото: Майкл Льюитт / Motorsport Images

Почти все лидеры общего зачета гонку провалили: Джозеф Ньюгарден после серии происшествий сошел еще в самом начале, а Палоу, Маклафлин и О'Уорд из-за тактических и пилотских ошибок финишировали далеко позади.

Такое развитие событий вывело стабильного Пауэра в лидеры по очкам. Австралийский ветеран во всех пяти прошедших гонках финишировал только третьим или четвертым, что принесло ему в сумме 170 очков. Палоу (156) и Маклафлин (152) чередовали победы с неудачами, потому пока в догоняющих.

Участники IndyCar после гонки остались в Индианаполисе, где две ближайшие недели будут заняты подготовкой к главной гонке сезона – Indy 500.

Итогу гонки IndyCar в Индианаполисе

По мотивам отчета Дэвида Малшера