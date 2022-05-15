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IndyCar / Гран При Индианаполиса I Отчет о гонке

Гонка IndyCar прошла в сырых условиях. Вышло ярко, победил Херта

В день, когда оступились почти все лидеры сезона, пилот Andretti пробился на вершину подиума с 14-й позиции на решетке

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Гонка IndyCar прошла в сырых условиях. Вышло ярко, победил Херта
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Пятый этап главной американской формульной серии прошел в Индианаполисе на трассе внутри знаменитого овала. Незадолго до старта прошел сильный дождь, но жаркое солнце успело частично просушить асфальт, что сделало первые круги очень зрелищными и богатыми на ошибки. 

Обладатель поула Уилл Пауэр растерял позиции в первых поворотах, и гонку повел действующий чемпион Алекс Палоу. 

Быстро стало ясно, что шины для сырой погоды, на которых все пилоты приняли старт, теряют эффективность – и уже на третьем круге стартовавшие из середины второго десятка Колтон Херта и Такума Сато поехали за сликами. Следом на пит-стопы потянулись и остальные. 

Темп Херты после визита в боксы оказался настолько высоким, что даже несмотря на периодические скольжения на сырах участках, американец обгонял одного соперника за другим и вскоре вышел в лидеры. 

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda, Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda, Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda

Фото: Филипп Эбботт / Motorsport Images

Из-за ошибки новичка сезона Кайла Керквуда – тот улетел в траву, смог вернуться, но при попытке продолжить движение заглушил мотор – потребовался рестарт. Херта удержал лидерство, его преследовали гонщики McLaren SPM Пато О'Уорд и Феликс Розенквист. 

По ходу второй волны пит-стопов шведский пилот выехал из боксов колесо в колесо с Хертой, но по итогам дуэли в последующих поворотах Колтон взял верх – при этом Розенквист остался впереди О'Уорда.

В командах ожидали возвращения дождя, потому некоторые гонщики решили продлить свой отрезок, чтобы затем сразу поставить подходящие шины. Такая тактика временно вывела в лидеры Маркуса Эрикссона. Более того, команды Andretti и Ganassi даже перевели своих пилотов на дождевую резину, уверенные в правоте прогноза. Этот план, как показали дальнейшие события, не сработал. 

Очередной рестарт на 42-м круге оказался аварийным: О'Уорд попробовал с третьего места разом выскочить на первое, что привело к хаосу в первом повороте. Мексиканец не смог избежать контакта с Розенквистом, у которого заглох мотор – а Такума Сато закрутился, пытаясь объехать напарников по SPM. 

Разворот Такумы Сато, Dale Coyne Racing with RWR Honda, который уворачивался от машин Пато О'Уорда, Arrow McLaren SP Chevrolet, и Феликса Розенквиста, Arrow McLaren SP Chevrolet, после их контакта

Разворот Такумы Сато, Dale Coyne Racing with RWR Honda, который уворачивался от машин Пато О'Уорда, Arrow McLaren SP Chevrolet, и Феликса Розенквиста, Arrow McLaren SP Chevrolet, после их контакта

Фото: Филипп Эбботт / Motorsport Images

Херта тем временем обогнал Эрикссона и стал отрываться. Дождь начался, но оказался таким слабым, что слики оставались оптимальным выбором.

Однако судьба гонки еще далеко не была решена. На финальном пит-стопе блестящая работа механиков позволила Скотту Маклафлину опередить Херту и возглавить гонку. Вскоре момент интенсивность дождя увеличилась – и командам пришлось решать, как быть с шинами. Ситуация была практически пограничной.

Маклафлин, О'Уорд и Ромен Грожан остались на сликах и возглавили гонку. Херта и еще несколько пилотов поехали за дождевой резиной. 

Вскоре после этого возглавлявший пелотон новозеландец допустил детскую ошибку, закрутившись позади автомобиля безопасности. А после возобновления борьбы стало ясно, что слики не позволяют ехать быстро. 

О'Уорд тоже не избежал разворота, но это произошло уже после того, как его обогнал Херта и устремился к первой в сезоне победе. Также опередить Пато смогли Симон Пажено и обладатель поула Пауэром, которые в итоге дополнили подиум. 

Победитель гонки Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Победитель гонки Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Фото: Майкл Льюитт / Motorsport Images

Почти все лидеры общего зачета гонку провалили: Джозеф Ньюгарден после серии происшествий сошел еще в самом начале, а Палоу, Маклафлин и О'Уорд из-за тактических и пилотских ошибок финишировали далеко позади.  

Такое развитие событий вывело стабильного Пауэра в лидеры по очкам. Австралийский ветеран во всех пяти прошедших гонках финишировал только третьим или четвертым, что принесло ему в сумме 170 очков. Палоу (156) и Маклафлин (152) чередовали победы с неудачами, потому пока в догоняющих.

Участники IndyCar после гонки остались в Индианаполисе, где две ближайшие недели будут заняты подготовкой к главной гонке сезона – Indy 500.

Итогу гонки IndyCar в Индианаполисе

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:01'56.327  
2 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:01'59.425 3.098
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:02'03.481 7.153
4 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:02'04.146 7.819
5 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:02'05.980 9.653
6 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 2:02'07.422 11.094
7 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 2:02'07.837 11.510
8 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 2:02'07.837 11.510
9 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:02'08.132 11.804
10 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:02'10.318 13.991
11 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2:02'13.057 16.730
12 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 2:02'14.309 17.981
13 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:02'15.902 19.574
14 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:02'20.815 24.488
15 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 2:02'28.253 31.925
16 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:02'38.131 41.803
17 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 2:01'56.972 1 Lap
18 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:02'22.154 1 Lap
19 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 2:02'42.285 1 Lap
20 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:02'49.525 1 Lap
21 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 2:02'25.176 2 Laps
22 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 2:02'32.455 2 Laps
23 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:02'42.447 2 Laps
24 Colombia Хуан-Пабло Монтойя United States Schmidt Peterson Motorsports 1:56'52.135 3 Laps
25 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:02'40.757 15 Laps
26 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:23'41.324 22 Laps
27 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 50'45.149 41 Laps
Полные результаты

По мотивам отчета Дэвида Малшера

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