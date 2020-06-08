Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Отменен
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Техас / Новость

Гонка IndyCar показала рекордный рейтинг

Поделились
Комментарии
Гонка IndyCar показала рекордный рейтинг
Автор:
8 июн. 2020 г., 07:02

Отложенная трансляция первого этапа стала самой рейтинговым эфиром среди всех гонок IndyCar, показанных в записи

Телетрансляция этапа IndyCar на овале в Техасе установила сразу два рекорда. В этом гонке помогло особое время показа. Вместо того, чтобы показать заезд в прямом эфире, телеканал NBC продемонстрировал гонку в субботний прайм-тайм. Прайм-таймом в телевизионном мире называют вечерние часы, когда у экранов собирается особенно много зрителей. 

Тактика NBC сработала. Удачно выбранное время сделало первый этап сезона-2020 самой рейтинговой записью гонки IndyCar в истории. Если же брать не только отложенные эфиры, а все показы IndyCar по телевизору, то эфир показал лучшие цифры с 2016 года среди всех этапов IndyCar за исключением «Инди 500». 

В общей сложности первую гонку посмотрели 1 млн 285 тысяч человек. В последний раз сопоставимые результаты фиксировались во второй гонке в Детройте в 2016 году: тот заезд посмотрели 1 млн 397 тысяч зрителей. Правда, в то время трансляции вел другой канал – ABC. 

Следующий этап IndyCar состоится в субботу, 4 июля, на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

Читайте также:

Следующая новость
Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную

Предыдущая новость

Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Техас
Сессия Гонка
Автор Дэвид Малшер

Самое читаемое

1
Формула 1

Попов высмеял Формулу 1 из-за расписания гонок-2020

2
Формула 1

Феттель против Бинотто: ждет ли Ferrari война?

3
Формула 1

10 трасс, которых категорически не хватает Формуле 1. Версия Motorsport.com

4
Формула 1

Как Стролл проиграл Ферстаппену 11 дней и все равно вошел в историю

5
Формула 1

Новый регламент Ф1 введет ограничения на выхлоп. Финансовые

Последние видео

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500 01:18
IndyCar

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500 04:44
IndyCar

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500

Самое важное:

Гонка IndyCar показала рекордный рейтинг
Indy

Гонка IndyCar показала рекордный рейтинг

Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную
Indy

Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную

Алонсо выиграл две виртуальных гонки за день
eSpt

Алонсо выиграл две виртуальных гонки за день

10 знаменитых эпизодов самой грандиозной гонки США
Indy

10 знаменитых эпизодов самой грандиозной гонки США

Американские СМИ: календарь IndyCar потерял еще одну гонку
Indy

Американские СМИ: календарь IndyCar потерял еще одну гонку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.