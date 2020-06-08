Гонка IndyCar показала рекордный рейтинг

Телетрансляция этапа IndyCar на овале в Техасе установила сразу два рекорда. В этом гонке помогло особое время показа. Вместо того, чтобы показать заезд в прямом эфире, телеканал NBC продемонстрировал гонку в субботний прайм-тайм. Прайм-таймом в телевизионном мире называют вечерние часы, когда у экранов собирается особенно много зрителей.

Тактика NBC сработала. Удачно выбранное время сделало первый этап сезона-2020 самой рейтинговой записью гонки IndyCar в истории. Если же брать не только отложенные эфиры, а все показы IndyCar по телевизору, то эфир показал лучшие цифры с 2016 года среди всех этапов IndyCar за исключением «Инди 500».

В общей сложности первую гонку посмотрели 1 млн 285 тысяч человек. В последний раз сопоставимые результаты фиксировались во второй гонке в Детройте в 2016 году: тот заезд посмотрели 1 млн 397 тысяч зрителей. Правда, в то время трансляции вел другой канал – ABC.

Следующий этап IndyCar состоится в субботу, 4 июля, на дорожной версии трассы в Индианаполисе.