«Формула 1? Нет, спасибо». Почему Розенквист отказался от чемпионата мира

Феликс Розенквист в 2015 году выиграл европейскую Формулу 3, однако из-за отсутствия спонсоров не попал в Ф1, а выступал в DTM, Формуле Е, а сейчас участвует в американском чемпионате IndyCar.

Несмотря на успехи, Розенквист, похоже, оставил мечту попасть в Формулу 1. О своих причинах он рассказал шведскому изданию Expressen.

«Формула 1? Нет, спасибо, я хочу побеждать, – сказал Розенквист. – Мне нравится, что гонки Indy жестче, чем в Формуле 1. Здесь очень разные трассы, и для того, чтобы выиграть чемпионат, нужно быть действительно сильным пилотом.

Я не хочу садить за руль машины, на которой не смогу побеждать. А в Формуле 1 выиграть можно только оказавшись в правильной команде. Если бы я правда хотел попасть в плохую команду Формулы 1, я бы давно был там. Но мне никогда этого не хотелось».



