«Формула 1? Нет, спасибо». Почему Розенквист отказался от чемпионата мира
По словам шведского гонщика, у него была возможность оказаться в слабой команде Формулы 1, но он не стал ей пользоваться.
Феликс Розенквист в 2015 году выиграл европейскую Формулу 3, однако из-за отсутствия спонсоров не попал в Ф1, а выступал в DTM, Формуле Е, а сейчас участвует в американском чемпионате IndyCar.
Несмотря на успехи, Розенквист, похоже, оставил мечту попасть в Формулу 1. О своих причинах он рассказал шведскому изданию Expressen.
«Формула 1? Нет, спасибо, я хочу побеждать, – сказал Розенквист. – Мне нравится, что гонки Indy жестче, чем в Формуле 1. Здесь очень разные трассы, и для того, чтобы выиграть чемпионат, нужно быть действительно сильным пилотом.
Я не хочу садить за руль машины, на которой не смогу побеждать. А в Формуле 1 выиграть можно только оказавшись в правильной команде. Если бы я правда хотел попасть в плохую команду Формулы 1, я бы давно был там. Но мне никогда этого не хотелось».
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Феликс Розенквист
|Автор
|Сергей Иванов
«Формула 1? Нет, спасибо». Почему Розенквист отказался от чемпионата мира
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