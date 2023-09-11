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Финал сезона IndyCar стал фестивалем аварий, выиграл Диксон (видео)

Гонку на трассе «Лагуна-Сека» пришлось бессчетное количество раз останавливать желтыми флагами из-за всевозможных происшествий, а в итоге на подиум поднялись трое сильнейших пилотов всего сезона

Чарльз Брэдли
Автор:
Сантино Ферруччи, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet, авария

Так как обладатель титула стал известен еще неделей раньше, заключительный этап IndyCar проходил в предотпускной атмосфере, которая словно передалась пилотам – и те превратили гонку в зрелищное краш-шоу. 

Первая большая авария произошла уже на старте, после чего ошибки и столкновения продолжались почти без остановок. По ходу дистанции машина безопасности выезжала на трассу в общей сложности восемь раз. 

 

При этом сценарий борьбы за победу вышел довольно бесхитростным: поначалу фаворитом выглядел стартовавший с поула Феликс Розенквист, однако на 29-м круге шведа выбил с трассы его соотечественник Маркус Эрикссон. 

После этого главным героем на время стал Ромен Грожан – а последней гонке за Andretti (команда не стала продлевать с ним контракт) француз пробился в лидеры, переиграв в долгой и красивой дуэли Пато О'Уорда. Однако затем обоим не повезло: аварии на короткое время прекратились, и за 19 кругов до финишf им пришлось проводить пит-стоп в гоночном режиме. 

Лишь тогда в лидеры вышел стартовавший 11-м Скотт Диксон. Ветеран из Ganassi никогда прежде не побеждал на «Лагуна-Секе», но исправил этот пробел в резюме, став сильнейшим в третий раз в сезоне и в 55-й за карьеру. 

Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Фото: Джейк Гэлстэд / Motorsport Images

Скотт Маклафлин, который после аварии на старте откатился в самый конец, пробился к финишe на второе место и тем самым обеспечил третье место по итогам всего сезона, а новоиспеченный чемпион Алекс Палоу дополнил тройку призеров, проехал гонку всего с двумя пит-стопами. 

Бывший протеже Ferrari Каллум Айлотт повторил лучший результат в карьере, финишировав пятым, Грожан закончил гонку только 11-м. 

Результаты гонки IndyCar в Монтеррее (95 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. Пит-стопы
1 New Zealand Скотт ДиксонChip Ganassi Racing 2:17'41.6400 4
2 New Zealand Скотт МаклафлинTeam Penske +7.3180 5
3 Spain Алекс ПалоуChip Ganassi Racing +10.6111 2
4 Australia Уилл ПауэрTeam Penske +14.6669 5
5 United Kingdom Каллум АйлоттJuncos Hollinger Racing +21.1289 6
6 Denmark Кристиан ЛундгорRahal Letterman Lanigan Racing +21.3750 6
7 United States Алекс РоссиArrow McLaren +22.2153 4
8 New Zealand Маркус АрмстронгChip Ganassi Racing +27.1310 4
9 Mexico Пато О'УордArrow McLaren +28.3907 3
10 United States Райан Хантер-РейEd Carpenter Racing +32.3407 3
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