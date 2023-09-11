Финал сезона IndyCar стал фестивалем аварий, выиграл Диксон (видео)

Так как обладатель титула стал известен еще неделей раньше, заключительный этап IndyCar проходил в предотпускной атмосфере, которая словно передалась пилотам – и те превратили гонку в зрелищное краш-шоу.

Первая большая авария произошла уже на старте, после чего ошибки и столкновения продолжались почти без остановок. По ходу дистанции машина безопасности выезжала на трассу в общей сложности восемь раз.

При этом сценарий борьбы за победу вышел довольно бесхитростным: поначалу фаворитом выглядел стартовавший с поула Феликс Розенквист, однако на 29-м круге шведа выбил с трассы его соотечественник Маркус Эрикссон.

После этого главным героем на время стал Ромен Грожан – а последней гонке за Andretti (команда не стала продлевать с ним контракт) француз пробился в лидеры, переиграв в долгой и красивой дуэли Пато О'Уорда. Однако затем обоим не повезло: аварии на короткое время прекратились, и за 19 кругов до финишf им пришлось проводить пит-стоп в гоночном режиме.

Лишь тогда в лидеры вышел стартовавший 11-м Скотт Диксон. Ветеран из Ganassi никогда прежде не побеждал на «Лагуна-Секе», но исправил этот пробел в резюме, став сильнейшим в третий раз в сезоне и в 55-й за карьеру.

Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Фото: Джейк Гэлстэд / Motorsport Images

Скотт Маклафлин, который после аварии на старте откатился в самый конец, пробился к финишe на второе место и тем самым обеспечил третье место по итогам всего сезона, а новоиспеченный чемпион Алекс Палоу дополнил тройку призеров, проехал гонку всего с двумя пит-стопами.

Бывший протеже Ferrari Каллум Айлотт повторил лучший результат в карьере, финишировав пятым, Грожан закончил гонку только 11-м.

Результаты гонки IndyCar в Монтеррее (95 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. Пит-стопы 1 Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 2:17'41.6400 4 2 Скотт Маклафлин Team Penske +7.3180 5 3 Алекс Палоу Chip Ganassi Racing +10.6111 2 4 Уилл Пауэр Team Penske +14.6669 5 5 Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing +21.1289 6 6 Кристиан Лундгор Rahal Letterman Lanigan Racing +21.3750 6 7 Алекс Росси Arrow McLaren +22.2153 4 8 Маркус Армстронг Chip Ganassi Racing +27.1310 4 9 Пато О'Уорд Arrow McLaren +28.3907 3 10 Райан Хантер-Рей Ed Carpenter Racing +32.3407 3