Финал сезона IndyCar стал фестивалем аварий, выиграл Диксон (видео)
Гонку на трассе «Лагуна-Сека» пришлось бессчетное количество раз останавливать желтыми флагами из-за всевозможных происшествий, а в итоге на подиум поднялись трое сильнейших пилотов всего сезона
Так как обладатель титула стал известен еще неделей раньше, заключительный этап IndyCar проходил в предотпускной атмосфере, которая словно передалась пилотам – и те превратили гонку в зрелищное краш-шоу.
Первая большая авария произошла уже на старте, после чего ошибки и столкновения продолжались почти без остановок. По ходу дистанции машина безопасности выезжала на трассу в общей сложности восемь раз.
При этом сценарий борьбы за победу вышел довольно бесхитростным: поначалу фаворитом выглядел стартовавший с поула Феликс Розенквист, однако на 29-м круге шведа выбил с трассы его соотечественник Маркус Эрикссон.
После этого главным героем на время стал Ромен Грожан – а последней гонке за Andretti (команда не стала продлевать с ним контракт) француз пробился в лидеры, переиграв в долгой и красивой дуэли Пато О'Уорда. Однако затем обоим не повезло: аварии на короткое время прекратились, и за 19 кругов до финишf им пришлось проводить пит-стоп в гоночном режиме.
Лишь тогда в лидеры вышел стартовавший 11-м Скотт Диксон. Ветеран из Ganassi никогда прежде не побеждал на «Лагуна-Секе», но исправил этот пробел в резюме, став сильнейшим в третий раз в сезоне и в 55-й за карьеру.
Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda
Фото: Джейк Гэлстэд / Motorsport Images
Скотт Маклафлин, который после аварии на старте откатился в самый конец, пробился к финишe на второе место и тем самым обеспечил третье место по итогам всего сезона, а новоиспеченный чемпион Алекс Палоу дополнил тройку призеров, проехал гонку всего с двумя пит-стопами.
Бывший протеже Ferrari Каллум Айлотт повторил лучший результат в карьере, финишировав пятым, Грожан закончил гонку только 11-м.
Результаты гонки IndyCar в Монтеррее (95 кругов)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|Пит-стопы
|1
|Скотт ДиксонChip Ganassi Racing
|2:17'41.6400
|4
|2
|Скотт МаклафлинTeam Penske
|+7.3180
|5
|3
|Алекс ПалоуChip Ganassi Racing
|+10.6111
|2
|4
|Уилл ПауэрTeam Penske
|+14.6669
|5
|5
|Каллум АйлоттJuncos Hollinger Racing
|+21.1289
|6
|6
|Кристиан ЛундгорRahal Letterman Lanigan Racing
|+21.3750
|6
|7
|Алекс РоссиArrow McLaren
|+22.2153
|4
|8
|Маркус АрмстронгChip Ganassi Racing
|+27.1310
|4
|9
|Пато О'УордArrow McLaren
|+28.3907
|3
|10
|Райан Хантер-РейEd Carpenter Racing
|+32.3407
|3
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