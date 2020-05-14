Ferrari собралась в IndyCar

В начале мая легенда американских гонок Марио Андретти пригласил Ferrari в IndyCar. По мнению чемпиона Формулы 1 и четырехкратного победителя «Инди 500», чемпионат мог бы скорректировать правила, чтобы привлечь Скудерию. В интервью Sky Italia руководитель Ferrari Маттиа Бинотто ответил на предложение Андретти согласием.

«Мы в Ferrari чувствуем ответственность перед своими работниками, – заявил Бинотто. – И поскольку мы заботимся об их будущем, мы ищем [для компании] альтернативы Формуле 1. Сейчас я могу подтвердить, что мы рассматриваем IndyCar. Этот чемпионат сильно отличается от Формулы 1, но в 2022 году его ждет смена регламента. Мы также рассматриваем гонки на выносливость и другие автоспортивные дисциплины».

35 лет назад Ferrari уже строила машину для американских гонок. В 1987 году Энцо Феррари поругался с FIA и в качестве средства давления на Международную автофедерацию объявил о запуске проекта в серии CART, как тогда называлось первенство IndyCar. Специально для этого чемпионата команда построила машину с индексом 637. Этот автомобиль не покидал стен завода в Маранелло и не принял участия ни в одной гонке. Вот фотографии этого болида: