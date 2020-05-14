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IndyCar / Новость

Ferrari собралась в IndyCar

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Ferrari собралась в IndyCar
Автор:
14 мая 2020 г., 19:11

Глава команды Маттиа Бинотто подтвердил, что Скудерия готовится к выступлениям в чемпионатах за пределами Формулы 1

В начале мая легенда американских гонок Марио Андретти пригласил Ferrari в IndyCar. По мнению чемпиона Формулы 1 и четырехкратного победителя «Инди 500», чемпионат мог бы скорректировать правила, чтобы привлечь Скудерию. В интервью Sky Italia руководитель Ferrari Маттиа Бинотто ответил на предложение Андретти согласием. 

«Мы в Ferrari чувствуем ответственность перед своими работниками, – заявил Бинотто. – И поскольку мы заботимся об их будущем, мы ищем [для компании] альтернативы Формуле 1. Сейчас я могу подтвердить, что мы рассматриваем IndyCar. Этот чемпионат сильно отличается от Формулы 1, но в 2022 году его ждет смена регламента. Мы также рассматриваем гонки на выносливость и другие автоспортивные дисциплины». 

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35 лет назад Ferrari уже строила машину для американских гонок. В 1987 году Энцо Феррари поругался с FIA и в качестве средства давления на Международную автофедерацию объявил о запуске проекта в серии CART, как тогда называлось первенство IndyCar. Специально для этого чемпионата команда построила машину с индексом 637. Этот автомобиль не покидал стен завода в Маранелло и не принял участия ни в одной гонке. Вот фотографии этого болида:

 

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Команды Ferrari В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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