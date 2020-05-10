Ferrari позвали в IndyCar

Чемпион Формулы 1 и победитель «Инди 500» Марио Андретти предложил Ferrari перебраться в IndyCar. Так знаменитый гонщик отреагировал на угрозу Скудерии покинуть Ф1 в случае введения жесткого лимита на расходы. Марио Андретти выигрывал серию IndyCar четыре раза, а сейчас помогает своему сыну Майклу руководить командой, которая выступает в этом чемпионате.

«Заполучить Ferrari в качестве участника чемпионата было бы здорово. Причем не только в качестве моториста, но и в качестве производителя шасси, – рассказал Андретти-старший в интервью Gazzetta dello Sport. – Да, для этого придется скорректировать правила – ну и что? Я предлагаю руководителю Ferrari Маттии Бинотто обратиться с этой идеей к [владельцу IndyCar] Рожеру Пенске».

Сейчас все участники американского первенства используют одинаковые шасси, которые строит итальянская фирма Dallara. На это шасси команды могут установить один из двух двигателей: Chevrolet либо Honda.

Считается, что Ferrari обладает самым крупным бюджетом в Формуле 1. Если в чемпионате действительно урежут затраты, у Скудерии останутся свободные деньги и незадействованные сотрудники с опытом в автоспорте. Как ранее выяснил Motorsport.com, итальянская компания начала готовиться к ограничению расходов в Ф1 с помощью проекта для гонок на выносливость. Ferrari разработала план по возвращению в Ле-Ман в классе гиперкаров.

Вариант с IndyCar мог бы стать дополнительной программой для Скудерии. Маттиа Бинотто объяснял свою неготовность согласиться с лимитом на бюджеты нежеланием увольнять людей. Сочетание программ в чемпионате WEC и IndyCar могло бы позволить Ferrari избежать сокращения штата.