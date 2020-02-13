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IndyCar / «Инди 500» / Новость

Еще одна команда отказалась брать Алонсо на «Инди 500»

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Еще одна команда отказалась брать Алонсо на «Инди 500»
Автор:
, редактор
13 февр. 2020 г., 08:35

Двукратный чемпион Формулы 1 по-прежнему не объявил о своих планах на «500 миль Индианаполиса»

Этой зимой стало известно, что Фернандо Алонсо не сможет выступить в марафоне «500 миль Индианаполиса» ни за одну из команд, использующие моторы Honda. Японский производитель наложил вето на появление испанца в машине с двигателеми Honda. В результате единственным шансом двукратного чемпиона Формулы 1 стартовать в «Инди 500» оказался поиск команды, которая сотрудничает с Chevrolet. 

Одна из таких команд прилюдно отказалась сотрудничать с испанцем. Это Ed Carpenter Racing, которую возглавляет американский гонщик Эд Карпентер. Команда прославилась как одна из самых успешных на овальных трассах.

«Ко мне обращался один человек, но это был не сам Алонсо и не кто-то из его команды, – рассказал Карпентер в интервью NBC Sports. – Они ведут себя на удивление тихо. Видимо, знают, что мы не сможем выставить третью машину. У нас команда на две машины и увеличивать ее вдвое к маю было бы вредно. Это вопрос денег, людей и времени».

В прошлом году Алонсо попробовал выступить в «Инди 500» за McLaren, но не смог пройти квалификацию и в итоге не вышел на старт.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап «Инди 500»
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Ed Carpenter Racing
Автор Иван Матушкин

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