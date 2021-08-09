Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле

Вот этот эпизод на четвертом круге гонки, казалось, лишил Маркуса Эрикссона каких-либо шансов на успех. Налетев сзади на Себастьена Бурдэ, швед на время превратился из гонщика в авиатора.

Но техника IndyCar вновь доказала свою удивительную живучесть: после полета и жесткого приземления машина не только поехала дальше, но и привезла своего пилота на вершину подиума, даже несмотря на полученный штраф.

Со старта в Нэшвилле лидировал обладатель поула Колтон Херта, которого преследовали Алекс Росси и Скотт Диксон. Гонку постоянно прерывали желтыми и красными флагами из-за всевозможных происшествий. Это позволило Эрикссону, который несколько раз побывал в боксах, не только остаться в круге с лидерами, но и довольно быстро вернуться в первую десятку.

Когда возглавлявшие гонку пилоты поехали на пит-стопы, и Эрикссон внезапно оказался лидером. Как оказалось, команда Ganassi до того заправила своему пилоту полный бак – и теперь он имел возможность добраться до финиша всего с одной остановкой, как и все остальные.

Помимо постоянных аварий – вроде той, что на видео ниже, – еще одной проблемой для участников гонки стала вода. Она каким-то образом залила третий поворот, где асфальт оставался влажным до самого финиша.

Для Росси, который был быстр в этот день, гонка закончилась на 50-м круге после ошибки Пато О'Уорда. Тот атаковал экс-пилота Marussia F1, но не рассчитал маневр – и обе машины оказались в барьере.

В какой-то момент лидером гонки стал Ромен Грожан, которого преследовал Эрикссон – но, в отличие от памятных событий в Баку, на этот раз оба сохранили машины в целости. После пит-стопа француз откатился назад, а Эрикссон вновь повел гонку.

Херта явно не был готов просто так отдать победу – из-за не самой верной тактики ему пришлось много обгонять, и американец оставлял позади одного соперника за другим. К 62-му кругу из 80 пилот Andretti вышел на второе место и начал наседать на лидера.

Несколько раз соперники едва не столкнулись, а за шесть кругов до финиша Колтон пошел в очередную атаку, заблокировал колесо на торможении и влетел в барьер.

После этого Эрикссон легко контролировал самого опасного из соперников, своего напарника Диксона, и добрался до второй победы в карьере. Команда Ganassi оформила дубль, тройку призеров замкнул Джеймс Хинчклифф.

Лидер сезона Алекс Палоу был не особенно заметен и финишировал седьмым, однако авария О'Уорда позволила испанцу еще более укрепить свои позиции. На второе место в общем зачете вышел Диксон.

Надежды Ромена Грожана на хороший результат разрушил контакт с барьером, повредивший подвеску. Француз смог закончить гонку, но только 16-м.

Результаты гонки IndyCar в Нэшвилле: