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IndyCar / Нэшвилл Отчет о гонке

Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Дэвид Малшер

Гонка IndyCar на городской трассе запомнилась множеством аварий, в одной из которых поучаствовал и ее будущий триумфатор

Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле

Вот этот эпизод на четвертом круге гонки, казалось, лишил Маркуса Эрикссона каких-либо шансов на успех. Налетев сзади на Себастьена Бурдэ, швед на время превратился из гонщика в авиатора. 

Но техника IndyCar вновь доказала свою удивительную живучесть: после полета и жесткого приземления машина не только поехала дальше, но и привезла своего пилота на вершину подиума, даже несмотря на полученный штраф.

 

Со старта в Нэшвилле лидировал обладатель поула Колтон Херта, которого преследовали Алекс Росси и Скотт Диксон. Гонку постоянно прерывали желтыми и красными флагами из-за всевозможных происшествий. Это позволило Эрикссону, который несколько раз побывал в боксах, не только остаться в круге с лидерами, но и довольно быстро вернуться в первую десятку. 

Когда возглавлявшие гонку пилоты поехали на пит-стопы, и Эрикссон внезапно оказался лидером. Как оказалось, команда Ganassi до того заправила своему пилоту полный бак – и теперь он имел возможность добраться до финиша всего с одной остановкой, как и все остальные. 

Помимо постоянных аварий – вроде той, что на видео ниже, – еще одной проблемой для участников гонки стала вода. Она каким-то образом залила третий поворот, где асфальт оставался влажным до самого финиша.

 

Для Росси, который был быстр в этот день, гонка закончилась на 50-м круге после ошибки Пато О'Уорда. Тот атаковал экс-пилота Marussia F1, но не рассчитал маневр – и обе машины оказались в барьере.  

В какой-то момент лидером гонки стал Ромен Грожан, которого преследовал Эрикссон – но, в отличие от памятных событий в Баку, на этот раз оба сохранили машины в целости. После пит-стопа француз откатился назад, а Эрикссон вновь повел гонку.

Херта явно не был готов просто так отдать победу – из-за не самой верной тактики ему пришлось много обгонять, и американец оставлял позади одного соперника за другим. К 62-му кругу из 80 пилот Andretti вышел на второе место и начал наседать на лидера.  

Несколько раз соперники едва не столкнулись, а за шесть кругов до финиша Колтон пошел в очередную атаку, заблокировал колесо на торможении и влетел в барьер.

После этого Эрикссон легко контролировал самого опасного из соперников, своего напарника Диксона, и добрался до второй победы в карьере. Команда Ganassi оформила дубль, тройку призеров замкнул Джеймс Хинчклифф.

Лидер сезона Алекс Палоу был не особенно заметен и финишировал седьмым, однако авария О'Уорда позволила испанцу еще более укрепить свои позиции. На второе место в общем зачете вышел Диксон.

Надежды Ромена Грожана на хороший результат разрушил контакт с барьером, повредивший подвеску. Француз смог закончить гонку, но только 16-м.

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Результаты гонки IndyCar в Нэшвилле:

Позиция # Гонщик Команда Круги Отрыв
1 8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 80  
2 9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 80 1.559
3 29 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 80 2.391
4 28 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 80 2.801
5 15 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 4.083
6 18 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 80 4.771
7 10 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 80 5.533
8 7 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 80 5.966
9 06 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 80 6.787
10 2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 80 7.528
11 45 United States Сантино Ферруччи United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 8.492
12 20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 80 8.832
13 5 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 80 9.120
14 12 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 80 9.595
15 60 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 80 11.091
16 51 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 80 12.276
17 27 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 80 16.529
18 59 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 80 24.845
19 26 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 74 6 Laps
20 52 United States Коди Вар United States Dale Coyne Racing 70 10 Laps
21 22 France Симон Пажено United States Team Penske 68 12 Laps
22 3 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 67 13 Laps
23 4 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 37 43 Laps
24 21 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 24 56 Laps
25 30 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 19 61 Laps
26 48 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 18 62 Laps
27 14 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 5 75 Laps
Полные результаты
 

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