Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед

Маркус Эрикссон провел в Формуле 1 пять лет, выступая за Caterham и Sauber. Его лучшим результатом за это время стало восьмое место. Покинув Ф1 в 2018 году, швед перешел в IndyCar и в прошедшие выходные впервые выиграл гонку в этой серии.

Прошлая победа Эрикссона состоялась еще в серии GP2 в 2013 году, и пилот рассказал, как тяжело ему было восемь лет без успехов.

«Думаю, любому было бы тяжело провести восемь лет без побед, – цитирует Эрикссона F1i. – Моя работа – выигрывать гонки, а я этого восемь лет не делал. Конечно, это выматывает.

[В младших сериях] я выигрывал гонки почти каждый год, переходя на повышение. Я привык к этому, это было моей целью. Но попав в Ф1 выступал в маленьких командах, у которых не было ресурсов для побед. Из-за этого забываешь ощущение борьбы.

Только попав в IndyCar я вспомнил, каково ждать уик-энда с настроем всех победить. Надо быть ментально сильным, верить в себя, и я это сделал».