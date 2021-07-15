Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar

Майами, Флорида - 15 июля 2021 г. - Компания Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), ведущий разработчик и издатель гоночных игр и организатор киберспортивных мероприятий по всему миру, объявила сегодня о важном расширении своей активности в сфере лицензированных игр.

Новое соглашение предусматривает эксклюзивное партнерство с INDYCAR SERIES в рамках организации связанной с серией киберспортивной активности. Ожидается, что первая игра в рамках партнерства выйдет в 2023 году в версиях для Xbox и PlayStation, а также на ПК. Партнерство также включает совместную работу в киберспортивной сфере, которая может начаться уже в этом году. Подробная информация о соревнованиях, в которых будут участвовать и гонщики NTT INDYCAR SERIES, как ожидается, будет объявлена ​​позже.

«Motorsport Games и INDYCAR рады предоставить фанатам игровые возможности, которые уже давно являются актуальными и востребованными, – заявил Дмитрий Козко, генеральный директор Motorsport Games. – Эта серия десятилетиями проводит гонки мирового уровня, и трудно представить себе гоночный турнир, который больше бы заслуживал появления своей фирменной игры. NDYCAR разделяет наше стремление обеспечить любителям автоспорта наиболее яркие ощущения. Болельщики могут быть уверены, что кибергоночные продукты NTT INDYCAR SERIES будут соответствовать уровню качества и энергетики, к которому они привыкли благодаря другим проектам Motorsport Games».

«Наше партнерство с Motorsport Games позволит глобальной аудитории поклонников гонок оценить накал борьбы в NTT INDYCAR SERIES, – заявкил Марк Майлз, президент и генеральный директор Penske Entertainment. – Сфера влияния INDYCAR продолжает быстро расширяться. Motorsport Games – лидер отрасли, не раз демонстрировавший инновационный подход – и мы уверены, что в 2023 году выход новой видеоигры NTT INDYCAR SERIES станет для наших поклонников большим событием».

Сотрудничество Motorsport Games с INDYCAR приведет к созданию совершенно нового продукта, которого с нетерпением ждут поклонники гонок и гоночных симуляторов. Ключевой задачей при разработке игры является передача той открытой и яркой атмосферы, в которых проходят гонки INDYCAR. В самой престижной формульньой серии Северной Америки молодые звезды соревнуются с заслуженными ветеранами с мировыми именами. При этом гонки проходят на трех разных типах трасс: овалах, автодромах дорожного типа и уличных трассах.

«Я очень рад, что наши фанаты смогут почувствовать себя участниками NTT INDYCAR SERIES не выходя из дома, – заявил выступающий за команду Arrow McLaren SP пилот Пато О'Уорд. – Это отличная возможность для фанатов еще глубже погрузиться в связанные с нашими гонками эмоции, не ограничиваться просмотром гонок по выходным и самим борться на любимых трассах, когда они сами захотят».

Для получения дополнительной информации посетите:

Дополнительную информацию о проекте можно получить на https://indycargame.com/

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.

Дополнительную информацию о Motorsport Games можно найти на www.motorsportgames.com

Подробнее об INDYCAR:

INDYCAR - компания со штаб-квартирой в Индианаполисе, занимающаяся организацией NTT INDYCAR SERIES, самого престижного формульного чемпионата в Северной Америке. Участники чемпионата, в том числе шестикратный чемпион серии Скотт Диксон, двукратный чемпион Йозеф Ньюгарден и двукратный победитель 500-мильной гонки в Индианаполиса Такума Сато, соревнуются на овальных треках, автодромах и учичных трассах. Сезон состоит из 16-ти гонок в Соединенных Штатах, самой престижной из которых является "500 миль Индианаполиса", проходящая при спонсорской поддержке бренда Gainbridge. NTT INDYCAR SERIES, Indianapolis Motor Speedway и IMS Productions принадлежат Penske Corporation, мировому лидеру в области транспорта, автомобилестроения и автоспорта. Для получения дополнительной информации о INDYCAR и NTT INDYCAR SERIES воспользуйтесь сайтом www.indycar.com.

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений

Некоторые заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками и предоставлены в соответствии с к положениям безопасной гавани Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Любые заявления в этом пресс-релизе, не являющиеся констатацией исторических фактов, могут считаться заявлениями прогнозного характера. Такие слова, как «продолжать», «будет», «может», «мог бы», «должен», «ожидать», «ожидаемый», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать, «Прогнозировать», «потенциал» и подобные выражения предназначены для обозначения таких прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявления относительно: (i) будущего бизнеса Motorsport Games (или «компании»), будущих результатов деятельности и / или финансового состояния, в том числе, без ограничения, в отношении деятельности Компании. будущий рост; (ii) ожидаемое будущее влияние новых или планируемых продуктов или предложений и сроки запуска таких продуктов и предложений, например, ожидание Motorsport Games, что дебютное название видеоигры INDYCAR будет запущено в 2023 году также на консолях Xbox и PlayStation. как PC, и что его партнерство с INDYCAR дополнительно включает соглашение о киберспорте, которое может начаться уже в этом году; и (iii) ожидаемое будущее влияние реализации стратегий управления и влияние других отраслевых тенденций. Все прогнозные заявления связаны со значительными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Games и их трудно предсказать. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) трудностями, задержками или меньшими, чем ожидалось, результатами в достижении планов роста, целей и ожиданий Компании, например, из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики и / или Неспособность компании, полностью или частично, продолжать выполнять свои бизнес-стратегии и планы; (ii) трудности, задержки или непредвиденные события, которые могут повлиять на сроки и масштабы запуска новых продуктов; и / или (iii) трудности, задержки или менее ожидаемые результаты в реализации стратегий управления Компании, например, из-за более высоких, чем предполагалось, затрат или задержек и расходов, добавленных продолжающейся и продолжающейся пандемией COVID-19 и ее вариантами. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что результаты Motorsport Games будут существенно отличаться от ожидаемых результатов. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) способность (или неспособность) Motorsport Games поддерживать существующие и обеспечивать дополнительные лицензии и другие соглашения с различными гоночными сериями; (ii) способность Motorsport Games успешно управлять и интегрировать любые совместные предприятия, приобретения предприятий, решений или технологий; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия усиления конкуренции для бизнеса Motorsport Games, результатов деятельности и / или финансового состояния; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности и / или финансовое состояние Motorsport Games; (vii) способность Motorsport Games защитить свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса и экономики. Дополнительные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, можно найти в документации Motorsport Games в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), включая ее годовой отчет по форме 10- K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, его квартальный отчет по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, а также в его последующих документах в SEC. Motorsport Games ожидает, что последующие события и события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Games не принимает на себя никаких обязательств, и в частности отказывается от каких-либо намерений или обязательств, по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, прямо требуемых законом. Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Games на любую последующую дату.

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Инвесторам и другим лицам следует иметь в виду, что мы объявляем существенную финансовую информацию нашим инвесторам с помощью нашего веб-сайта по связям с инвесторами (ir.motorsportgames.com), документов SEC, пресс-релизов, открытых конференц-звонков и веб-трансляций. Мы используем эти каналы, а также социальные сети и блоги, чтобы общаться с нашими инвесторами и общественностью о нашей компании и наших продуктах. Возможно, что информация, которую мы публикуем на наших веб-сайтах, в социальных сетях и блогах, может считаться существенной информацией. Поэтому мы призываем инвесторов, средства массовой информации и других лиц, заинтересованных в нашей компании, просматривать информацию, которую мы публикуем на веб-сайтах и в социальных сетях и блогах, включая следующие (список, который мы будем время от времени обновлять на нашем веб-сайте по связям с инвесторами):

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