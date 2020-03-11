Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar

Бывший пилот Sauber в Формуле 1 Фелипе Наср дебютирует в серии IndyCar на этапе в Сент-Питерсберге в ближайшие выходные. Бразилец выступит за команду Carlin, с которой когда-то начинал карьеру в европейских младших сериях. Наср получил место в команде благодаря удачной работе на зимних и весенних тестовых сессиях.

Наср провел в Формуле 1 два сезона, а его лучшим результатом осталось пятое место в дебютной гонке – Гран При Австралии-2015.

В прошлом году бразилец выступал в серии SportsCar, где стал вице-чемпионом. Также он занял второе место в марафоне «24 часа Дайтоны».