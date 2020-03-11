Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar
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11 мар. 2020 г., 05:43
Бразильский гонщик получил в распоряжение один уик-энд.
Бывший пилот Sauber в Формуле 1 Фелипе Наср дебютирует в серии IndyCar на этапе в Сент-Питерсберге в ближайшие выходные. Бразилец выступит за команду Carlin, с которой когда-то начинал карьеру в европейских младших сериях. Наср получил место в команде благодаря удачной работе на зимних и весенних тестовых сессиях.
Наср провел в Формуле 1 два сезона, а его лучшим результатом осталось пятое место в дебютной гонке – Гран При Австралии-2015.
В прошлом году бразилец выступал в серии SportsCar, где стал вице-чемпионом. Также он занял второе место в марафоне «24 часа Дайтоны».
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Сент-Питерсберг
|Пилоты
|Фелипе Наср
Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar
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