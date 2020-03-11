Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
09 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Шейкдаун через
1 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Сент-Питерсберг / Новость

Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar

Поделились
Комментарии
Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar
11 мар. 2020 г., 05:43

Бразильский гонщик получил в распоряжение один уик-энд.

Бывший пилот Sauber в Формуле 1 Фелипе Наср дебютирует в серии IndyCar на этапе в Сент-Питерсберге в ближайшие выходные. Бразилец выступит за команду Carlin, с которой когда-то начинал карьеру в европейских младших сериях. Наср получил место в команде благодаря удачной работе на зимних и весенних тестовых сессиях.

Наср провел в Формуле 1 два сезона, а его лучшим результатом осталось пятое место в дебютной гонке – Гран При Австралии-2015.

В прошлом году бразилец выступал в серии SportsCar, где стал вице-чемпионом. Также он занял второе место в марафоне «24 часа Дайтоны».

Читайте также:

Следующая новость
Семикратный чемпион NASCAR протестирует болид IndyCar

Предыдущая новость

Семикратный чемпион NASCAR протестирует болид IndyCar
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Сент-Питерсберг
Пилоты Фелипе Наср

IndyCar Следующая сессия

Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes

2
Формула 1

Все победители и призеры Гран При Австралии Формулы 1 в Мельбурне

3
Формула 1

«Середняки смогут бросить вызов лидерам». Квят дал прогноз на сезон Формулы 1

4
Формула 1

Red Bull опротестует DAS на болидах Mercedes после гонки в Мельбурне

5
Формула 1

«Мы говорили ему, чтобы не прыгал выше головы». Дебют Петрова в Ф1 (10 лет назад) глазами босса команды

Последние видео

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500 01:18
IndyCar

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500 04:44
IndyCar

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500

Самое важное:

Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar
Indy

Экс-пилот Формулы 1 Наср дебютирует в IndyCar

Семикратный чемпион NASCAR протестирует болид IndyCar
Indy

Семикратный чемпион NASCAR протестирует болид IndyCar

Мэтт Деймон озвучил анонс IndyCar-2020
Indy

Мэтт Деймон озвучил анонс IndyCar-2020

Алонсо решил расширить программу в IndyCar и не ограничиваться «Инди 500»
Indy

Алонсо решил расширить программу в IndyCar и не ограничиваться «Инди 500»

Алонсо выступит в «Инди 500» в составе McLaren
Indy

Алонсо выступит в «Инди 500» в составе McLaren

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.