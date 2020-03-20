Экс-пилот Ф1 порадует фанатов цифровыми автографами
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Маркус Эрикссон, в настоящий момент являющийся пилотом команды Ganassi в серии IndyCar, объявил о проведении 21 марта необычного мероприятия – дистанционной автограф-сессии.
Шведский пилот предложил болельщикам публиковать под его постом в твитере фотографии – и пообещал оставить на каждой свой цифровой автограф. Нестандартная автограф-сессия должна начаться в 18:00 по московскому времени.
Напомним, Эрикссон выступал в Формуле 1 с 2014 по 2018 год, при этом лучшим результатом пилота стало 8-е место на Гран При Австралии 2015 года. Прошлой зимой швед перешел в IndyCar, где на одной из гонок смог финишировать вторым – но сезон закончил на 17-м месте в общем зачете (как и свой лучший сезон в Ф1).
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , IndyCar
|Пилоты
|Маркус Эрикссон
|Автор
|Кирилл Качнов
Экс-пилот Ф1 порадует фанатов цифровыми автографами
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