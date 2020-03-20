Главные события
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Новость

Экс-пилот Ф1 порадует фанатов цифровыми автографами

Поделились
Комментарии
Экс-пилот Ф1 порадует фанатов цифровыми автографами
Автор:
, Главный редактор
20 мар. 2020 г., 09:23

Карантины, режимы добровольной изоляции и прочие ограничения подталкивают гонщиков к поиску новых способов взаимодействия со своими поклонниками

Маркус Эрикссон, в настоящий момент являющийся пилотом команды Ganassi в серии IndyCar, объявил о проведении 21 марта необычного мероприятия – дистанционной автограф-сессии.

Шведский пилот предложил болельщикам публиковать под его постом в твитере фотографии – и пообещал оставить на каждой свой цифровой автограф. Нестандартная автограф-сессия должна начаться в 18:00 по московскому времени.

Напомним, Эрикссон выступал в Формуле 1 с 2014 по 2018 год, при этом лучшим результатом пилота стало 8-е место на Гран При Австралии 2015 года. Прошлой зимой швед перешел в IndyCar, где на одной из гонок смог финишировать вторым – но сезон закончил на 17-м месте в общем зачете (как и свой лучший сезон в Ф1).

Читайте также:

Следующая новость
7 гонок, которые отменили в последний момент

Предыдущая новость

7 гонок, которые отменили в последний момент
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Маркус Эрикссон
Автор Кирилл Качнов

IndyCar Следующая сессия

Гран При Индианаполиса

Гран При Индианаполиса

7 мая - 9 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Вольф станет новым боссом Aston Martin

2
Формула 1

«Нынешние машины Ф1 тяжелы и инертны». Финальная часть большого интервью Феттеля

3
Формула 1

Формула 1 не проведет ни одной гонки весной – когда такое было?

4
Формула 2

Шварцман объяснил, почему машинами на 18-дюймовых колесах сложнее управлять

5
eSports

Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена

Последние видео

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500 01:18
IndyCar

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500 04:44
IndyCar

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500

Самое важное:

Экс-пилот Ф1 порадует фанатов цифровыми автографами
Indy

Экс-пилот Ф1 порадует фанатов цифровыми автографами

7 гонок, которые отменили в последний момент
F1

7 гонок, которые отменили в последний момент

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
F1

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Возможная отмена Олимпиады в Токио поможет IndyCar вернуть в календарь отмененные гонки
Indy

Возможная отмена Олимпиады в Токио поможет IndyCar вернуть в календарь отмененные гонки

Детройт пошел против всех: отмены не будет, гонка пройдет со зрителями
Indy

Детройт пошел против всех: отмены не будет, гонка пройдет со зрителями

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.