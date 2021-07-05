Слухи: пример Грожана заставил Элбона задуматься об IndyCar

В последнее время все больше европейцев пробует перезапустить карьеру, уехав в Америку. В IndyCar переходят те, кто не нашел места после окончания контракта в Ф1 или же вовсе не сумел пробиться туда.

Примеры Такумы Сато, Алекса Росси или Маркуса Эрикссона показывают, что за океаном успеха могут добиться даже те, кого в Больших Призах не считали фаворитами. В нынешнем сезоне IndyCar лидирует Алекс Палоу, так и не пробившийся в Европе дальше «младших» серий, а в число лучших новичков входит участник почти двух сотен Гран При Ромен Грожан, который уже стартовал в Америке с поула и поднимался на подиум.

Именно результаты француза, который до прошлого года выступал за Haas F1, заставили задуматься о переходе в IndyCar другого экс-пилота Ф1 Алекса Элбона.

Тот зимой проиграл Серхио Пересу конкуренцию за место в Red Bull и сейчас выступает в первенстве DTM на Ferrari класса GT3.

Как сообщил авторитетный американский журналист Маршал Прюэтт, Элбон ищет варианты перехода в IndyCar.

«Как я слышал, вдохновленный формой Грожана, бывший пилот Red Bull в Ф1 Алекс Элбон нацелился тоже перезапустить карьеру в Америке, – написал Прюэтт. – Потеряв место в Ф1, сейчас он при поддержке Red Bull стартует в DTM».

Учитывая быстрых юниоров Red Bull, прежде всего Юри Випса и Лиама Лоусона, возвращение Элбона в Ф1 видится маловероятным.

По мнению Прюэтта, возможным вариантом для англо-тайского гонщика может быть команда Andretti. Там же, к слову, имеют виды и на Грожана, чьи выступления высоко оценили в IndyCar.

«Как я слышал, имя Грожана все чаще звучит в паре с Andretti», – написал журналист.

Ромен и не выступает на овалах, потому в общем зачете IndyCar сейчас занимает 16-е место, пропустив три гонки. Среди новичков сезона он идет вторым, проигрывая 47 очков Скотту Маклафлину. В этом сезоне участники американского чемпионата проведут еще шесть гонок, включая одну на овале.

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