Джон Андретти умер от рака

Бывший гонщик IndyCar и NASCAR Джон Андретти скончался в возрасте 56 лет от рака толстой кишки. Пилот три года назад рассказал, что борется с раком, который дошел до четвертой стадии. Курс химиотерапии тогда вылечил Андретти, но весной 2018-го рак вернулся, после чего Джон вел с ним затяжную борьбу.

Джон Андретти был племянником легендарного Марио Андретти. Всю карьеру он провел в американских гоночных сериях. Среди его самых памятных достижениях победа в гонке спорткаров в Уоткинс-Глен в 1986 году и успех на «24 часах Дайтоны» в 1989-м. Он также выиграл дебютную гонку серии CART Indy, которая прошла в 1991-м, и в том же году в Милуоки составил семейный подиум с Майклом и Марио Андретти, став вторым.

«Мы с тяжелейшими сердцами сообщаем, что Джон Андретти проиграл свою битву с раком. Он был любящим мужем и отцом, преданным и надежным кузеном. Джон был филантропом, адвокатом спорта, отдавал себя партнерам по команде, был заводным соперником и дорогим другом», – говорится в заявлении семьи Андретти.