Два пилота IndyCar поменяли команду
С 2021 года Алекс Палоу займет место Фелиска Розенквиста в Ganassi, а сам швед продолжит карьеру в McLaren SP
Испанец Палоу стал одним из главных открытий прошедшего сезона IndyCar. Выступая за коллектив Dale Coyne Racing, он уже в третьей гонке поднялся на призовой подиум, а по итогам чемпионата стал вторым в зачете новичков.
С будущего года он перейдет в Ganassi, где будет партнером действующего чемпиона Скотта Диксона, недавно продлившего контракт Маркуса Эрикссона и семикратного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона.
Контракт с 23-летним Палоу (на фото внизу) автоматически оставил без места в команде Чипа Гансии выступавшего за нее в 2020-м Феликса Розенквиста. Тот одержал дебютную победу на трассе «Роад Америка», но в остальных гонках ни разу не финишировал выше пятого места и в итоге закончил сезон только 11-м.
Однако еще до конца пятницы стало известно, что чемпион Формулы 3, победитель Гран При Макао и гонок Формулы Е Розенквист (на фото вверху) продолжит карьеру в IndyCar, перейдя в команду McLaren SP (бывшую SPM). Уже 2 ноября он проведет в ее составе первые тесты.
Также в ее цветах чемпионат-2021 проведет Патрисио О'Уорд, ставший по итогам минувшего сезона четвертым.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Феликс Розенквист , Алекс Палоу
|Команды
|Chip Ganassi Racing , Arrow SPM
|Автор
|Дэвид Малшер