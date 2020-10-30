Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
27 окт.
Следующее событие через
06 Часов
:
44 Минут
:
38 Секунд
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
Нюрбургринг
06 сент.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли В.Британия
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Новость

Два пилота IndyCar поменяли команду

Поделились
Комментарии
Два пилота IndyCar поменяли команду
Автор:

С 2021 года Алекс Палоу займет место Фелиска Розенквиста в Ganassi, а сам швед продолжит карьеру в McLaren SP

Испанец Палоу стал одним из главных открытий прошедшего сезона IndyCar. Выступая за коллектив Dale Coyne Racing, он уже в третьей гонке поднялся на призовой подиум, а по итогам чемпионата стал вторым в зачете новичков. 

С будущего года он перейдет в Ganassi, где будет партнером действующего чемпиона Скотта Диксона, недавно продлившего контракт Маркуса Эрикссона и семикратного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона. 

Контракт с 23-летним Палоу (на фото внизу) автоматически оставил без места в команде Чипа Гансии выступавшего за нее в 2020-м Феликса Розенквиста. Тот одержал дебютную победу на трассе «Роад Америка», но в остальных гонках ни разу не финишировал выше пятого места и в итоге закончил сезон только 11-м. 

Однако еще до конца пятницы стало известно, что чемпион Формулы 3, победитель Гран При Макао и гонок Формулы Е Розенквист (на фото вверху) продолжит карьеру в IndyCar, перейдя в команду McLaren SP (бывшую SPM). Уже 2 ноября он проведет в ее составе первые тесты. 

Также в ее цветах чемпионат-2021 проведет Патрисио О'Уорд, ставший по итогам минувшего сезона четвертым. 

Читайте также:

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону

Предыдущая новость

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Феликс Розенквист , Алекс Палоу
Команды Chip Ganassi Racing , Arrow SPM
Автор Дэвид Малшер

Самое читаемое Сегодня

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто
Формула 1 Формула 1 / Новость

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull

Самое важное:

Два пилота IndyCar поменяли команду
Indy IndyCar / Новость

Два пилота IndyCar поменяли команду

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону
Indy IndyCar / Отчет о гонке

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar
Indy IndyCar / Отчет о квалификации

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

2
Формула 1

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

3
Формула 1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

4
Формула 1

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

5
Формула 1

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Самое важное:

Два пилота IndyCar поменяли команду
Indy

Два пилота IndyCar поменяли команду

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону
Indy

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar
Indy

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar
Indy

Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar

Последние видео

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.