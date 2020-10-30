Два пилота IndyCar поменяли команду

Испанец Палоу стал одним из главных открытий прошедшего сезона IndyCar. Выступая за коллектив Dale Coyne Racing, он уже в третьей гонке поднялся на призовой подиум, а по итогам чемпионата стал вторым в зачете новичков.

С будущего года он перейдет в Ganassi, где будет партнером действующего чемпиона Скотта Диксона, недавно продлившего контракт Маркуса Эрикссона и семикратного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона.

Контракт с 23-летним Палоу (на фото внизу) автоматически оставил без места в команде Чипа Гансии выступавшего за нее в 2020-м Феликса Розенквиста. Тот одержал дебютную победу на трассе «Роад Америка», но в остальных гонках ни разу не финишировал выше пятого места и в итоге закончил сезон только 11-м.

Однако еще до конца пятницы стало известно, что чемпион Формулы 3, победитель Гран При Макао и гонок Формулы Е Розенквист (на фото вверху) продолжит карьеру в IndyCar, перейдя в команду McLaren SP (бывшую SPM). Уже 2 ноября он проведет в ее составе первые тесты.

Также в ее цветах чемпионат-2021 проведет Патрисио О'Уорд, ставший по итогам минувшего сезона четвертым.