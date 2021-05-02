Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет
IndyCar / Форт-Уорт Отчет о гонке

Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

Автор:
, Главный редактор

Главным сюрпризом заезда стало выступление выходца из австралийской серии Supercars

Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

Скотт Диксон, выступающий за команду Ganassi, выиграл первую из двух гонок серии IndyCar, которые должны в этот уик-энд пройти на овальной трассе в Форт-Уорте. Победа вывела новозеландца на первое место в общем зачете.

Квалификацию, которая должна была состояться в субботу утром, пришлось отменить из-за дождя – и стартовая решетка была сформирована в соответствии с таблицей общего зачета. Диксон стартовал с 3-го места – но быстро переместился на 2-ю позицию с помощью слип-стрима за спиной своего товарища по команде, стартовавшего с поул Алекса Палоу. На 3-м круге новозеландец опередил испанца и после этого уверенно возглавлял пелотон до финиша.

 

Главным сюрпризом гонки стало 2-е место еще одного новозеландца – Скотта Маклафлина, трехкратного чемпиона австралийского кузовного чемпионата Supercars, проводившего свою четвертую гонку в американской серии. До этого лучшим результатом гонщика, выступающего за команду Penske, было 11-е место на финише.

Новозеландец оказался так близко к лидеру в том числе благодаря желтым флагам, вывешенным после контакта Джозефа Ньюгардена и Себастьена Бурдэ, который привел к вылету машины француза в стену. Незадолго до этого ряд гонщиков совершили свои первые пит-стопы под зелеными флагами – и в результате событий на трассе потеряли немало позиций (к примеру, еще один пилот Penske, Уилл Пауэр переместился с 3-й позиции на 12-ю).

Ромен Грожан, перешедший в IndyCar после потери места в Формуле 1, пропускает гонки в Форт-Уорте – француз считает выступления на овальных трассах слишком рискованными. Его место занял Пьетро Фиттипальди (примечательно, что именно бразилец заменил Грожана и в составе Haas после серьезной аварии на Гран При Бахрейна в прошлом году), который закончил субботнюю гонку на 15-й позиции.

В общем зачете серии ближайшими преследователями Диксона являются Палоу и Пауэр, которые уступают новозеландцу 18 и 37 очков соответственно.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing    
2 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 0.264 0.264
3 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1.780 1.516
4 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2.856 1.075
5 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 6.604 3.747
6 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 7.903 1.299
7 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 8.504 0.601
8 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 9.589 1.085
9 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 10.065 0.475
10 France Симон Пажено United States Team Penske 10.427 0.361
11 Brazil Тони Канаан United States Chip Ganassi Racing 12.018 1.591
12 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 12.578 0.559
13 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 12.947 0.369
14 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 14.354 1.406
15 Brazil Пьетро Фиттипальди Dale Coyne Racing with RWR 15.050 0.696
16 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 17.493 2.443
17 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 19.893 2.399
18 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 23.956 4.063
19 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 1 Lap
20 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1 Lap 5.166
21 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 1 Lap 4.566
22 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 22 Laps 21 Laps
23 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 54 Laps 32 Laps
24 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 157 Laps 103 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

Предыдущая новость

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Форт-Уорт
Пилоты Скотт Диксон , Скотт Маклафлин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

14ч
2
Формула 1

Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане

14ч
3
Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

12ч
4
Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

55мин
5
Формула 1

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку

19ч
Самое важное:
Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии
Indy

Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

13мин
Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет
Формула 1

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

26 апр. 2021 г.
Херта уверенно выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан не попал в первую десятку
Indy

Херта уверенно выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан не попал в первую десятку

25 апр. 2021 г.
Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке
Indy

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке

25 апр. 2021 г.
Человек, который любил гонки. История жизни и карьеры Микеле Альборето
Формула 1

Человек, который любил гонки. История жизни и карьеры Микеле Альборето

25 апр. 2021 г.
Последние видео
Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе 01:46
IndyCar
30 окт. 2020 г.

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar
7 мар. 2020 г.

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar
28 февр. 2020 г.

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Перес: Сегодня у меня не было уверенности в машине Гран При Португалии
Формула 1

Перес: Сегодня у меня не было уверенности в машине

Алонсо внезапно поехал на секунду медленнее. Но все равно рад прогрессу Alpine Гран При Португалии
Формула 1

Алонсо внезапно поехал на секунду медленнее. Но все равно рад прогрессу Alpine

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров Спа
WEC

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров

Больше от
Скотт Диксон
Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону Сент-Питерсберг
IndyCar

Ньюгарден выиграл гонку в Сент-Питерсберге, но уступил титул Диксону

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar Сент-Питерсберг
IndyCar

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Три пилота одной команды попали в завал на гонке IndyCar Гейтвей
IndyCar

Три пилота одной команды попали в завал на гонке IndyCar

Самое читаемое Сегодня

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии
Формула 1 Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане
Формула 1 Формула 1

Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил
Формула 1 Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок
Формула 1 Формула 1

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений
Формула 1 Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись
Формула 1 Формула 1

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера

Самое важное:

Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии
IndyCar IndyCar

Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет
Формула 1 Формула 1

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

Херта уверенно выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан не попал в первую десятку
IndyCar IndyCar

Херта уверенно выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан не попал в первую десятку

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке
IndyCar IndyCar

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.