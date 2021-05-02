Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

Скотт Диксон, выступающий за команду Ganassi, выиграл первую из двух гонок серии IndyCar, которые должны в этот уик-энд пройти на овальной трассе в Форт-Уорте. Победа вывела новозеландца на первое место в общем зачете.

Квалификацию, которая должна была состояться в субботу утром, пришлось отменить из-за дождя – и стартовая решетка была сформирована в соответствии с таблицей общего зачета. Диксон стартовал с 3-го места – но быстро переместился на 2-ю позицию с помощью слип-стрима за спиной своего товарища по команде, стартовавшего с поул Алекса Палоу. На 3-м круге новозеландец опередил испанца и после этого уверенно возглавлял пелотон до финиша.

Главным сюрпризом гонки стало 2-е место еще одного новозеландца – Скотта Маклафлина, трехкратного чемпиона австралийского кузовного чемпионата Supercars, проводившего свою четвертую гонку в американской серии. До этого лучшим результатом гонщика, выступающего за команду Penske, было 11-е место на финише.

Новозеландец оказался так близко к лидеру в том числе благодаря желтым флагам, вывешенным после контакта Джозефа Ньюгардена и Себастьена Бурдэ, который привел к вылету машины француза в стену. Незадолго до этого ряд гонщиков совершили свои первые пит-стопы под зелеными флагами – и в результате событий на трассе потеряли немало позиций (к примеру, еще один пилот Penske, Уилл Пауэр переместился с 3-й позиции на 12-ю).

Ромен Грожан, перешедший в IndyCar после потери места в Формуле 1, пропускает гонки в Форт-Уорте – француз считает выступления на овальных трассах слишком рискованными. Его место занял Пьетро Фиттипальди (примечательно, что именно бразилец заменил Грожана и в составе Haas после серьезной аварии на Гран При Бахрейна в прошлом году), который закончил субботнюю гонку на 15-й позиции.

В общем зачете серии ближайшими преследователями Диксона являются Палоу и Пауэр, которые уступают новозеландцу 18 и 37 очков соответственно.