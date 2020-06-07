Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную

Скотт Диксон стал первым победителем этапа IndyCar в 2020 году. Отложенный из-за эпидемии коронавируса чемпионат начался минувшей ночью в Техасе.

Диксон стал вторым в квалификации и большую часть гонки боролся с обладателем поул-позишн Джозефом Ньюгарденом за лидерство. Пилоты неоднократно менялись местами после пит-стопов, но Диксон чаще опережал Ньюгардена и его партнера по Penske Симона Пажено.

В конце гонки главным соперником Диксона в борьбе за победу стал Феликс Розенквист. Однако после последнего пит-стопа швед застрял в трафике, а попытавшись сквозь него прорваться попал в аварию.

В итоге Диксон финишировал первым, Ньюгарден и Пажено дополнили подиум. Следующий этап IndyCar пройдет 4 июля в Индианаполисе.