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IndyCar / Новость

Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную

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Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную
Автор:
, редактор
7 июн. 2020 г., 06:05

Сезон IndyCar начался на трассе в Техасе

Скотт Диксон стал первым победителем этапа IndyCar в 2020 году. Отложенный из-за эпидемии коронавируса чемпионат начался минувшей ночью в Техасе. 

Диксон стал вторым в квалификации и большую часть гонки боролся с обладателем поул-позишн Джозефом Ньюгарденом за лидерство. Пилоты неоднократно менялись местами после пит-стопов, но Диксон чаще опережал Ньюгардена и его партнера по Penske Симона Пажено. 

В конце гонки главным соперником Диксона в борьбе за победу стал Феликс Розенквист. Однако после последнего пит-стопа швед застрял в трафике, а попытавшись сквозь него прорваться попал в аварию.

В итоге Диксон финишировал первым, Ньюгарден и Пажено дополнили подиум. Следующий этап IndyCar пройдет 4 июля в Индианаполисе.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Иван Матушкин

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