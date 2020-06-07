Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную
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Сезон IndyCar начался на трассе в Техасе
Скотт Диксон стал первым победителем этапа IndyCar в 2020 году. Отложенный из-за эпидемии коронавируса чемпионат начался минувшей ночью в Техасе.
Диксон стал вторым в квалификации и большую часть гонки боролся с обладателем поул-позишн Джозефом Ньюгарденом за лидерство. Пилоты неоднократно менялись местами после пит-стопов, но Диксон чаще опережал Ньюгардена и его партнера по Penske Симона Пажено.
В конце гонки главным соперником Диксона в борьбе за победу стал Феликс Розенквист. Однако после последнего пит-стопа швед застрял в трафике, а попытавшись сквозь него прорваться попал в аварию.
В итоге Диксон финишировал первым, Ньюгарден и Пажено дополнили подиум. Следующий этап IndyCar пройдет 4 июля в Индианаполисе.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Иван Матушкин
Диксон выиграл гонку IndyCar. Не виртуальную
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