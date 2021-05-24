Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»
Новозеландец из команды Ganassi на неуловимую долю секунды превзошел в воскресной квалификации Колтона Херту, Маркус Эрикссон остался девятым
Двухступенчатая квалификация «500 миль Индианаполиса» построена так, что в первый день определяются позиции, начиная с десятой, а девять быстрейших гонщиков продолжают борьбу и днем позже распределяют между собой позиции на трех первых стартовых рядах знаменитой гонки.
В финале у каждого пилота есть всего одна попытка, по ходу которой нужно проехать четыре быстрых круга подряд, и в зачет идет общее время.
Поздно вечером в воскресенье с этой процедурой лучше всего справился Скотт Диксон. Действующий чемпион IndyCar лучше всех проехал первый и второй круги, и хотя затем его темп стал падать, 40-летний гонщик в итоге стал лучшим. Это его четвертый поул Indy 500 и первый с 2017 года.
Всего 0,0179 секунды уступил Диксону Колтон Херта. У него абсолютно лучшими среди всех участников сессии оказались третий и четвертый круги, но гонщик Andretti все же остался вторым.
Оставшееся место в первом ряду досталось победителю предыдущего этапа Ринусу Викею. Он отстал от Диксона на одну десятую и в свою очередь выиграл 0,0047 (!) секунды у босса собственной команды Эда Карпентера.
Ветеран Элио Кастроневес, который трижды выигрывал знаменитую «пятисотку», стал в квалификации восьмым, а экс-пилот Маркус Эрикссон показал девятую скорость.
Минус два
Также в воскресенье собственную сессию провели гонщики, сражающиеся за право выйти на старт: пятеро тех, кто стали в первой части самыми медленными, претендовали на три позиции в финальном ряду.
Удивительно, но в эту группу попал и чемпион IndyCar 2014 года Уилл Пауэр. Гонщик Penske смог пробиться на старт, хоть и уступил по скорости Сэджу Караму. Также в гонке сможет выступить швейцарка Симона де Сильвестро.
А вот Чарли Кимболл и Ар-Си Энерсон остались за бортом гонки. Дебютант сезона Ромен Грожан изначально не собирался стартовать в Индианаполисе.
«Инди-500» пройдет в воскресенье, 30 мая. Начиная с 18:00 Мск, гонку покажет в прямом эфире телеканал Viasat Sport.
Стартовая решетка «500 миль Индианаполиса» 2021 года
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|2'35.383
|2
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|2'35.403
|0.019
|3
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|2'35.500
|0.116
|4
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|2'35.504
|0.121
|5
|Тони Канаан
|Chip Ganassi Racing
|2'35.822
|0.439
|6
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2'36.103
|0.720
|7
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|2'36.182
|0.799
|8
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|2'36.280
|0.896
|9
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|2'36.305
|0.921
|10
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|2'35.813
|0.429
|11
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|2'35.814
|0.431
|12
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|2'35.936
|0.552
|13
|Пьетро Фиттипальди
|Dale Coyne Racing with RWR
|2'35.948
|0.564
|14
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren SP
|2'36.016
|0.633
|15
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2'36.041
|0.658
|16
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Steinbrenner Autosport
|2'36.139
|0.755
|17
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|2'36.143
|0.759
|18
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2'36.168
|0.784
|19
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|2'36.231
|0.847
|20
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|2'36.392
|1.008
|21
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|2'36.473
|1.089
|22
|Джей-Ар Хильдебранд
|A.J. Foyt Enterprises
|2'36.535
|1.151
|23
|Сантино Ферруччи
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2'36.556
|1.172
|24
|Хуан-Пабло Монтойя
|Arrow McLaren SP
|2'36.596
|1.212
|25
|Марко Андретти
|Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian
|2'36.608
|1.225
|26
|Симон Пажено
|Team Penske
|2'36.673
|1.289
|27
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|2'36.696
|1.312
|28
|Стефан Уилсон
|Andretti Autosport
|2'36.716
|1.332
|29
|Макс Чилтон
|Carlin
|2'36.919
|1.535
|30
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|2'37.671
|2.288
|31
|Сэдж Карам
|Dreyer & Reinbold Racing
|2'37.098
|1.714
|32
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|2'37.290
|1.906
|33
|Симона де Сильвестро
|Paretta Autosport
|2'37.650
|2.266
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В числе претендентов на поул «Инди-500» – все 4 пилота Ganassi и ни одного гонщика Penske
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Инди-500
|Команды
|Chip Ganassi Racing
|Автор
|Дэвид Малшер