Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

Двухступенчатая квалификация «500 миль Индианаполиса» построена так, что в первый день определяются позиции, начиная с десятой, а девять быстрейших гонщиков продолжают борьбу и днем позже распределяют между собой позиции на трех первых стартовых рядах знаменитой гонки.

В финале у каждого пилота есть всего одна попытка, по ходу которой нужно проехать четыре быстрых круга подряд, и в зачет идет общее время.

Поздно вечером в воскресенье с этой процедурой лучше всего справился Скотт Диксон. Действующий чемпион IndyCar лучше всех проехал первый и второй круги, и хотя затем его темп стал падать, 40-летний гонщик в итоге стал лучшим. Это его четвертый поул Indy 500 и первый с 2017 года.

Всего 0,0179 секунды уступил Диксону Колтон Херта. У него абсолютно лучшими среди всех участников сессии оказались третий и четвертый круги, но гонщик Andretti все же остался вторым.

Оставшееся место в первом ряду досталось победителю предыдущего этапа Ринусу Викею. Он отстал от Диксона на одну десятую и в свою очередь выиграл 0,0047 (!) секунды у босса собственной команды Эда Карпентера.

Ветеран Элио Кастроневес, который трижды выигрывал знаменитую «пятисотку», стал в квалификации восьмым, а экс-пилот Маркус Эрикссон показал девятую скорость.

Минус два

Также в воскресенье собственную сессию провели гонщики, сражающиеся за право выйти на старт: пятеро тех, кто стали в первой части самыми медленными, претендовали на три позиции в финальном ряду.

Удивительно, но в эту группу попал и чемпион IndyCar 2014 года Уилл Пауэр. Гонщик Penske смог пробиться на старт, хоть и уступил по скорости Сэджу Караму. Также в гонке сможет выступить швейцарка Симона де Сильвестро.

А вот Чарли Кимболл и Ар-Си Энерсон остались за бортом гонки. Дебютант сезона Ромен Грожан изначально не собирался стартовать в Индианаполисе.

«Инди-500» пройдет в воскресенье, 30 мая. Начиная с 18:00 Мск, гонку покажет в прямом эфире телеканал Viasat Sport.

Стартовая решетка «500 миль Индианаполиса» 2021 года