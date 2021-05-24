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IndyCar / Инди-500 Отчет о квалификации

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Новозеландец из команды Ganassi на неуловимую долю секунды превзошел в воскресной квалификации Колтона Херту, Маркус Эрикссон остался девятым

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

Двухступенчатая квалификация «500 миль Индианаполиса» построена так, что в первый день определяются позиции, начиная с десятой, а девять быстрейших гонщиков продолжают борьбу и днем позже распределяют между собой позиции на трех первых стартовых рядах знаменитой гонки. 

В финале у каждого пилота есть всего одна попытка, по ходу которой нужно проехать четыре быстрых круга подряд, и в зачет идет общее время. 

Поздно вечером в воскресенье с этой процедурой лучше всего справился Скотт Диксон. Действующий чемпион IndyCar лучше всех проехал первый и второй круги, и хотя затем его темп стал падать, 40-летний гонщик в итоге стал лучшим. Это его четвертый поул Indy 500 и первый с 2017 года.

Всего 0,0179 секунды уступил Диксону Колтон Херта. У него абсолютно лучшими среди всех участников сессии оказались третий и четвертый круги, но гонщик Andretti все же остался вторым. 

Оставшееся место в первом ряду досталось победителю предыдущего этапа Ринусу Викею. Он отстал от Диксона на одну десятую и в свою очередь выиграл 0,0047 (!) секунды у босса собственной команды Эда Карпентера. 

Ветеран Элио Кастроневес, который трижды выигрывал знаменитую «пятисотку», стал в квалификации восьмым, а экс-пилот Маркус Эрикссон показал девятую скорость. 

Минус два

Также в воскресенье собственную сессию провели гонщики, сражающиеся за право выйти на старт: пятеро тех, кто стали в первой части самыми медленными, претендовали на три позиции в финальном ряду. 

Удивительно, но в эту группу попал и чемпион IndyCar 2014 года Уилл Пауэр. Гонщик Penske смог пробиться на старт, хоть и уступил по скорости Сэджу Караму. Также в гонке сможет выступить швейцарка Симона де Сильвестро. 

А вот Чарли Кимболл и Ар-Си Энерсон остались за бортом гонки. Дебютант сезона Ромен Грожан изначально не собирался стартовать в Индианаполисе.

«Инди-500» пройдет в воскресенье, 30 мая. Начиная с 18:00 Мск, гонку покажет в прямом эфире телеканал Viasat Sport.

Стартовая решетка «500 миль Индианаполиса» 2021 года

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2'35.383  
2 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 2'35.403 0.019
3 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2'35.500 0.116
4 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 2'35.504 0.121
5 Brazil Тони Канаан United States Chip Ganassi Racing 2'35.822 0.439
6 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2'36.103 0.720
7 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 2'36.182 0.799
8 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2'36.280 0.896
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2'36.305 0.921
10 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2'35.813 0.429
11 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 2'35.814 0.431
12 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 2'35.936 0.552
13 Brazil Пьетро Фиттипальди Dale Coyne Racing with RWR 2'35.948 0.564
14 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 2'36.016 0.633
15 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2'36.041 0.658
16 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 2'36.139 0.755
17 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2'36.143 0.759
18 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2'36.168 0.784
19 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2'36.231 0.847
20 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 2'36.392 1.008
21 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2'36.473 1.089
22 United States Джей-Ар Хильдебранд United States A.J. Foyt Enterprises 2'36.535 1.151
23 United States Сантино Ферруччи United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2'36.556 1.172
24 Colombia Хуан-Пабло Монтойя Arrow McLaren SP 2'36.596 1.212
25 United States Марко Андретти Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian 2'36.608 1.225
26 France Симон Пажено United States Team Penske 2'36.673 1.289
27 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 2'36.696 1.312
28 United Kingdom Стефан Уилсон United States Andretti Autosport 2'36.716 1.332
29 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 2'36.919 1.535
30 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 2'37.671 2.288
31 United States Сэдж Карам United States Dreyer & Reinbold Racing 2'37.098 1.714
32 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2'37.290 1.906
33 Switzerland Симона де Сильвестро Paretta Autosport 2'37.650 2.266
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В числе претендентов на поул «Инди-500» – все 4 пилота Ganassi и ни одного гонщика Penske

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Серия IndyCar
Этап Инди-500
Команды Chip Ganassi Racing
Автор Дэвид Малшер

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