Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле
Шестикратный чемпион серии вышел на второе место в истории чемпионата по числу побед
Скотт Диксон одержал невероятную победу в гонке IndyCar в Нэшвиле. На поврежденной машине он прорвался с 20-го места на первое, опередив на финише Скотта Маклолина всего на одну десятую секунды.
Год назад в Нэшвилле уже была невероятная гонка, где напарник Диксона Маркус Эрикссон врезался в соперника, перелетел через него, но на финише все равно был первый. Это кажется невероятным, но в этот раз повторился похожий сценарий.
Сначала гонку задержали из-за молний в районе трассы на полтора часа. Гроза так и не началась, так что старт дали. Затем последовали многочисленные аварии, из-за которых 36 кругов из 80 пилоты проехали позади машины безопасности, а к финишу добралось только 13 болидов из 26 стартовавших.
Сам Диксон также не избежал столкновений и закончил гонку без половины днища болида и с полностью сломанным передним крылом. Он признался, что в последних четырех поворотах аэродинамического прижима не ощущалось вообще.
Судьбу победы решил удачный выбор момента для пит-стопа Диксона, который он совершил непосредственно перед тем, как после очередной аварии гонка была прервана красными флагами. Благодаря этому на рестарте Диксон стал лидером, и хотя не смог оторваться от соперников, финишировал первым.
Это 53-я победа в карьере пилота, что позволило ему обогнать Марио Андретти и стать единственным на втором месте в списке самых успешных пилотов IndyCar в истории. Первое место удерживает Эй Джей Фойт с 67 победами.
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