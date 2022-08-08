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IndyCar / Нэшвилл Отчет о гонке

Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле

Шестикратный чемпион серии вышел на второе место в истории чемпионата по числу побед

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Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле
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Скотт Диксон одержал невероятную победу в гонке IndyCar в Нэшвиле. На поврежденной машине он прорвался с 20-го места на первое, опередив на финише Скотта Маклолина всего на одну десятую секунды.

Год назад в Нэшвилле уже была невероятная гонка, где напарник Диксона Маркус Эрикссон врезался в соперника, перелетел через него, но на финише все равно был первый. Это кажется невероятным, но в этот раз повторился похожий сценарий.

Сначала гонку задержали из-за молний в районе трассы на полтора часа. Гроза так и не началась, так что старт дали. Затем последовали многочисленные аварии, из-за которых 36 кругов из 80 пилоты проехали позади машины безопасности, а к финишу добралось только 13 болидов из 26 стартовавших.

Сам Диксон также не избежал столкновений и закончил гонку без половины днища болида и с полностью сломанным передним крылом. Он признался, что в последних четырех поворотах аэродинамического прижима не ощущалось вообще.

Судьбу победы решил удачный выбор момента для пит-стопа Диксона, который он совершил непосредственно перед тем, как после очередной аварии гонка была прервана красными флагами. Благодаря этому на рестарте Диксон стал лидером, и хотя не смог оторваться от соперников, финишировал первым.

Это 53-я победа в карьере пилота, что позволило ему обогнать Марио Андретти и стать единственным на втором месте в списке самых успешных пилотов IndyCar в истории. Первое место удерживает Эй Джей Фойт с 67 победами.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:06'24.2439  
2 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:06'24.3506 0.1067
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:06'24.8539 0.6100
4 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2:06'25.1851 0.9412
5 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:06'25.6381 1.3942
6 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:06'26.4267 2.1828
7 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 2:06'27.0865 2.8426
8 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:06'27.5163 3.2724
9 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:06'28.3999 4.1560
10 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:06'28.6439 4.4000
11 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:06'31.0282 6.7843
12 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:06'31.5440 1 Lap
13 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:06'31.7230 1 Lap
14 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:00'53.0723 4 Laps
15 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 2:06'34.0526 4 Laps
16 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:59'09.0369 5 Laps
17 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:06'33.5754 6 Laps
18 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:53'39.6678 8 Laps
19 David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:38'21.8847 17 Laps
20 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:38'22.2971 17 Laps
21 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 50'40.4050 48 Laps
22 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 50'40.8687 48 Laps
23 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:19'25.4317 51 Laps
24 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 36'47.7812 55 Laps
25 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 36'50.8121 55 Laps
26 Switzerland Симона де Сильвестро Paretta Autosport 36'51.8807 55 Laps
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