Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Гонка через
17 Часов
:
01 Минут
:
11 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Гран При Индианаполиса / Отчет о гонке

Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе

Поделились
Комментарии
Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 19:45

Новозеландский пилот выиграл две гонки из двух состоявшихся в этом сезоне

Скотт Диксон, представляющий команду Chip Ganassi Racing, выиграл второй этап серии IndyCar – Гран При GMR. И для пилота (являющегося пятикратным чемпионом турнира), и для его весьма успешной команды эта победа стала первой на дорожной трассе в Индианаполисе. Ранее на трассе, проложенной внутри знаменитого овального трека, в течение шести лет побеждали только два пилота (Уилл Пауэр и Симон Пажено) и две команды (Penske и SPM).

Пауэр имел хорошие шансы на победу и в этот раз: гонщик Penske стартовал с поула и достаточно долго лидировал. Однако гонку австралийца разрушил вылет с трассы Оливера Эскью, представляющего команду McLaren SP.

 

Пауэр к моменту инцидента не успел совершить свой второй пит-стоп – а когда все-таки сделал это, оказался только на 13-й позиции. Окончательно надежды на хороший результат были похоронены во время третьего пит-стопа, когда автомобиль Пауэра заглох. В итоге обладатель поул-позишн пересек линию финиша только на 20-м месте.

Скотт Диксон начал гонку с 7-й позиции, к моменту аварии Эскью уже совершил второй пит-стоп и благодаря неприятностям у лидера переместился на четвертое место. При этом впереди были три пилота, выбравшие тактику двух пит-стопов. И Диксон, который предпочел оказавшуюся более выгодной схему с тремя пит-стопами, уверенно опередил всех своих соперников.

Таким образом, новозеландец выиграл две гонки из двух состоявшихся в этом сезоне и со 104-мя очками на счету сразу на 29 баллов опережает ближайшего преследователя. Им является Симон Пажено, который также стал одним из главных героев заезда в Индианаполисе: стартовав после неудачной квалификации с 20-го места, француз в итоге финишировал на третьей позиции.

Читайте также:

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing     51
2 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 19.946 19.946 41
3 France Симон Пажено United States Team Penske 20.564 0.617 35
4 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 25.088 4.524 32
5 Netherlands Ринус Кальмтут United States Ed Carpenter Racing 25.636 0.547 30
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 25.713 0.077 29
7 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 31.897 6.184 27
8 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 33.836 1.939 24
9 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 43.046 9.210 22
10 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 44.891 1.844 20
11 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 46.167 1.276 19
12 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 49.977 3.810 18
13 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 50.489 0.511 17
14 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 52.217 1.728 17
15 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 56.688 4.471 15
16 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1'00.231 3.543 14
17 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1'03.845 3.614 14
18 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1'05.519 1.673 12
19 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 1'06.478 0.959 11
20 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1'11.612 5.134 14
21 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 1 Lap 9
22 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1 Lap 52.849 8
23 United States Сэдж Карам United States Dreyer & Reinbold Racing 1 Lap 0.082 7
24 United States Спенсер Пигот Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A 6 Laps 5 Laps 7
25 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 39 Laps 33 Laps 5
26 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 46 Laps 7 Laps 5
Полные результаты

Следующая новость
Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе

Предыдущая новость

Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе

trending Сегодня

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari
Формула 1 / Формула 1

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

Феттель ужасает, Норрис восхитил. Герои и лузеры квалификации
Формула 1 / Формула 1

Феттель ужасает, Норрис восхитил. Герои и лузеры квалификации

FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом
Формула 1 / Формула 1

FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом

Судьи вызвали Хэмилтона для разбора нарушений в квалификации
Формула 1 / Формула 1

Судьи вызвали Хэмилтона для разбора нарушений в квалификации

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку
Формула 1 / Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

Боттас по радио сравнил Mercedes с газонокосилкой
Формула 1 / Формула 1
29мин

Боттас по радио сравнил Mercedes с газонокосилкой

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1 / Формула 1

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1 / Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

Самое важное:

Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе
IndyCar / IndyCar
23мин

Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе

Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
IndyCar / IndyCar

Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе

McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500
IndyCar / IndyCar

McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500

Семикратный чемпион NASCAR протестирует машину IndyCar
IndyCar / IndyCar

Семикратный чемпион NASCAR протестирует машину IndyCar

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гран При Индианаполиса
Пилоты Скотт Диксон
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

2
Формула 1

Феттель ужасает, Норрис восхитил. Герои и лузеры квалификации

3
Формула 1

FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом

4
Формула 1

Судьи вызвали Хэмилтона для разбора нарушений в квалификации

5
Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

Последние видео

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500 01:18
IndyCar

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500 04:44
IndyCar

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500

Самое важное:

Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе
Indy

Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе

Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
Indy

Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе

McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500
Indy

McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500

Семикратный чемпион NASCAR протестирует машину IndyCar
Indy

Семикратный чемпион NASCAR протестирует машину IndyCar

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна
Формула 1

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.