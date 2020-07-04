Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе

Скотт Диксон, представляющий команду Chip Ganassi Racing, выиграл второй этап серии IndyCar – Гран При GMR. И для пилота (являющегося пятикратным чемпионом турнира), и для его весьма успешной команды эта победа стала первой на дорожной трассе в Индианаполисе. Ранее на трассе, проложенной внутри знаменитого овального трека, в течение шести лет побеждали только два пилота (Уилл Пауэр и Симон Пажено) и две команды (Penske и SPM).

Пауэр имел хорошие шансы на победу и в этот раз: гонщик Penske стартовал с поула и достаточно долго лидировал. Однако гонку австралийца разрушил вылет с трассы Оливера Эскью, представляющего команду McLaren SP.

Пауэр к моменту инцидента не успел совершить свой второй пит-стоп – а когда все-таки сделал это, оказался только на 13-й позиции. Окончательно надежды на хороший результат были похоронены во время третьего пит-стопа, когда автомобиль Пауэра заглох. В итоге обладатель поул-позишн пересек линию финиша только на 20-м месте.

Скотт Диксон начал гонку с 7-й позиции, к моменту аварии Эскью уже совершил второй пит-стоп и благодаря неприятностям у лидера переместился на четвертое место. При этом впереди были три пилота, выбравшие тактику двух пит-стопов. И Диксон, который предпочел оказавшуюся более выгодной схему с тремя пит-стопами, уверенно опередил всех своих соперников.

Таким образом, новозеландец выиграл две гонки из двух состоявшихся в этом сезоне и со 104-мя очками на счету сразу на 29 баллов опережает ближайшего преследователя. Им является Симон Пажено, который также стал одним из главных героев заезда в Индианаполисе: стартовав после неудачной квалификации с 20-го места, француз в итоге финишировал на третьей позиции.

Результаты гонки