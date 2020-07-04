Диксон одержал историческую победу в Индианаполисе
Новозеландский пилот выиграл две гонки из двух состоявшихся в этом сезоне
Скотт Диксон, представляющий команду Chip Ganassi Racing, выиграл второй этап серии IndyCar – Гран При GMR. И для пилота (являющегося пятикратным чемпионом турнира), и для его весьма успешной команды эта победа стала первой на дорожной трассе в Индианаполисе. Ранее на трассе, проложенной внутри знаменитого овального трека, в течение шести лет побеждали только два пилота (Уилл Пауэр и Симон Пажено) и две команды (Penske и SPM).
Пауэр имел хорошие шансы на победу и в этот раз: гонщик Penske стартовал с поула и достаточно долго лидировал. Однако гонку австралийца разрушил вылет с трассы Оливера Эскью, представляющего команду McLaren SP.
Пауэр к моменту инцидента не успел совершить свой второй пит-стоп – а когда все-таки сделал это, оказался только на 13-й позиции. Окончательно надежды на хороший результат были похоронены во время третьего пит-стопа, когда автомобиль Пауэра заглох. В итоге обладатель поул-позишн пересек линию финиша только на 20-м месте.
Скотт Диксон начал гонку с 7-й позиции, к моменту аварии Эскью уже совершил второй пит-стоп и благодаря неприятностям у лидера переместился на четвертое место. При этом впереди были три пилота, выбравшие тактику двух пит-стопов. И Диксон, который предпочел оказавшуюся более выгодной схему с тремя пит-стопами, уверенно опередил всех своих соперников.
Таким образом, новозеландец выиграл две гонки из двух состоявшихся в этом сезоне и со 104-мя очками на счету сразу на 29 баллов опережает ближайшего преследователя. Им является Симон Пажено, который также стал одним из главных героев заезда в Индианаполисе: стартовав после неудачной квалификации с 20-го места, француз в итоге финишировал на третьей позиции.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|51
|2
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|19.946
|19.946
|41
|3
|Симон Пажено
|Team Penske
|20.564
|0.617
|35
|4
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|25.088
|4.524
|32
|5
|Ринус Кальмтут
|Ed Carpenter Racing
|25.636
|0.547
|30
|6
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|25.713
|0.077
|29
|7
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|31.897
|6.184
|27
|8
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|33.836
|1.939
|24
|9
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|43.046
|9.210
|22
|10
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|44.891
|1.844
|20
|11
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Autosport
|46.167
|1.276
|19
|12
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|49.977
|3.810
|18
|13
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|50.489
|0.511
|17
|14
|Зак Вич
|Andretti Autosport
|52.217
|1.728
|17
|15
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|56.688
|4.471
|15
|16
|Макс Чилтон
|Carlin
|1'00.231
|3.543
|14
|17
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1'03.845
|3.614
|14
|18
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|1'05.519
|1.673
|12
|19
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|1'06.478
|0.959
|11
|20
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1'11.612
|5.134
|14
|21
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1 Lap
|1 Lap
|9
|22
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|1 Lap
|52.849
|8
|23
|Сэдж Карам
|Dreyer & Reinbold Racing
|1 Lap
|0.082
|7
|24
|Спенсер Пигот
|Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A
|6 Laps
|5 Laps
|7
|25
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|39 Laps
|33 Laps
|5
|26
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|46 Laps
|7 Laps
|5
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Гран При Индианаполиса
|Пилоты
|Скотт Диксон
|Автор
|Кирилл Качнов