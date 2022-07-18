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IndyCar / Торонто Отчет о гонке

Диксон догнал Марио Андретти по числу побед в IndyCar

Выиграв в Торонто, новозеландский пилот стал сильнейшим в 52-й раз в карьере. Чаще на вершину подиума главной формульной серии Америки поднимался только Эй-Джей Фойт

Дэвид Малшер
Автор:
Диксон догнал Марио Андретти по числу побед в IndyCar
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Скотт Диксон стартовал на единственном в сезоне канадском этапе вторым, позади вернувшегося с тестов McLaren Колтона Херты. Именно в их борьбе и решилась судьба победы. 

Шестикратный чемпион раньше соперника поехал на первый пит-стоп, и когда Херта в свою очередь отправился за свежими шинами, Диксон оказался рядом и успешно атаковал в первом повороте. 

После этого два гонщика до финиша оставались рядом, но Колтону приходилось больше думать не об атаках на лидера, а об обороне своей второй позиции от его напарника по Ganassi Феликса Розенквиста. 

Однако обгонов болельщики так и не увидели – эта тройка закончила гонку в неизменном порядке. Для Диксона победа стала первой в сезоне и 52-й в главной американской формульной серии. Чаще побеждал только легендарный Энтони Джозеф Фойт, который одержал за карьеру 67 побед. Впервые он стал сильнейшим в чемпионате USAC в 1960 году, а в последний раз выиграл в 1981-м.

Джозеф Ньюгарден, который стартовал в Торонто третьим, откатился назад из-за заминки на пит-стопе и потерял важные очки. 

Лидер сезона Маркус Эрикссон, напротив, был на решетке девятым, а финишировал пятым, увеличив отрыв от преследователей. У шведа сейчас 351 очко, вторым идет никак не проявивший себя в Торонто Уилл Пауэр (316), третьим – оказавшийся недавно в центре скандала Алекс Палоу (314), у Ньюгардена и Диксона по 307 очков. 

До конца сезона IndyCar остается еще семь гонок, две из которых пройдут в ближайший уик-энд в Айове. 

Результаты гонки IndyCar в Торонто

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:38'45.3087  
2 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:38'46.1193 0.8106
3 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:38'46.6577 1.3490
4 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:38'49.7917 4.4830
5 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:38'50.4347 5.1260
6 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:38'51.6716 6.3629
7 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:38'54.0485 8.7398
8 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:38'54.6907 9.3820
9 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:38'55.5955 10.2868
10 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:38'55.9648 10.6561
11 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:38'57.7371 12.4284
12 David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:38'58.6798 13.3711
13 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:39'03.5802 18.2715
14 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:39'03.7558 18.4471
15 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:39'04.3272 19.0185
16 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:39'05.1026 19.7939
17 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:39'05.6990 20.3903
18 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:39'06.5129 21.2042
19 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:39'07.2557 21.9470
20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:39'09.5532 24.2445
21 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:29'52.1576 12 Laps
22 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:06'38.0424 27 Laps
23 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 47'26.7265 41 Laps
24 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 33'37.2855 55 Laps
25 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1.7838 85 Laps
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