Диксон догнал Марио Андретти по числу побед в IndyCar
Выиграв в Торонто, новозеландский пилот стал сильнейшим в 52-й раз в карьере. Чаще на вершину подиума главной формульной серии Америки поднимался только Эй-Джей Фойт
Скотт Диксон стартовал на единственном в сезоне канадском этапе вторым, позади вернувшегося с тестов McLaren Колтона Херты. Именно в их борьбе и решилась судьба победы.
Шестикратный чемпион раньше соперника поехал на первый пит-стоп, и когда Херта в свою очередь отправился за свежими шинами, Диксон оказался рядом и успешно атаковал в первом повороте.
После этого два гонщика до финиша оставались рядом, но Колтону приходилось больше думать не об атаках на лидера, а об обороне своей второй позиции от его напарника по Ganassi Феликса Розенквиста.
Однако обгонов болельщики так и не увидели – эта тройка закончила гонку в неизменном порядке. Для Диксона победа стала первой в сезоне и 52-й в главной американской формульной серии. Чаще побеждал только легендарный Энтони Джозеф Фойт, который одержал за карьеру 67 побед. Впервые он стал сильнейшим в чемпионате USAC в 1960 году, а в последний раз выиграл в 1981-м.
Джозеф Ньюгарден, который стартовал в Торонто третьим, откатился назад из-за заминки на пит-стопе и потерял важные очки.
Лидер сезона Маркус Эрикссон, напротив, был на решетке девятым, а финишировал пятым, увеличив отрыв от преследователей. У шведа сейчас 351 очко, вторым идет никак не проявивший себя в Торонто Уилл Пауэр (316), третьим – оказавшийся недавно в центре скандала Алекс Палоу (314), у Ньюгардена и Диксона по 307 очков.
До конца сезона IndyCar остается еще семь гонок, две из которых пройдут в ближайший уик-энд в Айове.
Результаты гонки IndyCar в Торонто
Самое важное:
Диксон догнал Марио Андретти по числу побед в IndyCar
Выиграв в Торонто, новозеландский пилот стал сильнейшим в 52-й раз в карьере. Чаще на вершину подиума главной формульной серии Америки поднимался только Эй-Джей Фойт
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