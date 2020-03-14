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IndyCar / Детройт / Новость

Детройт пошел против всех: отмены не будет, гонка пройдет со зрителями

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Детройт пошел против всех: отмены не будет, гонка пройдет со зрителями
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14 мар. 2020 г., 14:59

Организаторы двойного этапа IndyCar в Детройте отказались менять планы из-за коронавируса. Гоночный уикенд пройдет в полном объеме. Вместе с IndyCar на городскую трассу приедут чемпионаты IMSA и Trans-Am

В США нашлись организаторы гонки, которые решили пойти против мирового тренда на отмену массовых мероприятий. Устроители городского этапа в Детройте пообещали провести все запланированные заезды.

Промоутеры отдельно упомянули зрителей, о которых намерены заботиться. Таким образом, организаторы не стали каким-либо образом реагировать на эпидемию коронавируса – ни переносом гонки, ни проведением этапа с пустыми трибунами.

Большой гоночный уикенд на городской трассе в Детройте намечен на последние выходные мая. С 29 по 31 мая здесь пройдет сдвоенная гонка IndyCar, Гран При Детройта чемпионата по гонкам на спорткарах IMSA, а также этап американского первенства Trans-Am. Заезды традиционно собирают на трибунах много зрителей. Удобное местонахождение трассы в парке привлекает сюда местных жителей.

«Мы работаем вместе с городскими властями и тщательно следим за ситуацией вокруг COVID-19, – говорится в официальном заявлении организаторов гоночного уикенда. – Здоровье всех зрителей, волонтеров, сотрудников и участников соревнований останется для нас приоритетом. План на предстоящие гонки никак не изменился: мы не думаем, что что-то помешает нам провести Гран При 2020 года».

Для серии IndyCar этап в Детройте станет третьим в календаре-2020. После отмены сразу четырех гонок сезон американской гоночной серии начнется в мае с Гран При Индианаполиса на дорожной версии «Индианаполис Мотор Спидвея». Вторым этапом должен стать марафон «Инди 500».

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Об этой статье

Серия IndyCar , Trans-Am , IMSA
Этап Детройт
Местонахождение Детройт, городская трасса
Автор Дэвид Малшер

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