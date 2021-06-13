Эрикссон впервые победил в IndyCar, Розенквист попал в больницу
Субботняя гонка в Детройте принесла одному шведу победу, а другому – серьезную аварию
Маркус Эрикссон перешел в главную формульную серию Америки в 2019 году, так и не сумев чего-то добиться в Ф1. Уже в дебютном сезоне швед покорил призовой подиум, став вторым на городской трассе в Детройте. Однако с тех пор он больше ни разу не финишировал в тройке сильнейших. До минувшей субботы.
На этот раз, стартовав только 15-м, Эрикссон быстро пробился в десятку, а затем шведу невольно помогла серьезная авария его соотечественника Феликса Розенквиста. У того в шестом повороте заклинило в открытом положении дроссель, и машина на высокой скорости врезалась в барьер.
Пилота McLaren SP отправили в больницу, где после обследования оставили на ночь. По словам врачей, 29-летний Розенквист не получил серьезных повреждений. Однако в воскресенье выйти на старт он не может: команда уже объявила, что Феликса заменит Оливер Эскью.
Феликс Розенквист, Arrow McLaren SP Chevrolet, авария
Фото: NBC
Гонку возобновили спустя час с четвертью. Так как большинство соперников к моменту остановки еще не успели провести первый пит-стоп, им пришлось ехать в боксы вскоре после рестарта – и уже побывавший в боксах Эрикссон стал вторым за Уиллом Пауэром.
Маркус преследовал австралийца почти до самого финиша, когда за шесть кругов до финиша гонку вторично остановили красными флагами – теперь из-за аварии Ромена Грожана в девятом повороте.
На этот раз рестарт стал настоящей трагедией для Пауэра. Механикам Penske не удалось запустить мотор его машины, и из лидера Уилл разом превратился в аутсайдера.
Эрикссон возглавил гонку и смог удержать первую позицию на шести финальных кругах. Маркусу сыграла на руку борьба за второе место: его поначалу занимал Такума Сато, но японского ветерана смог опередить Ринус ВиКей. Сато чуть потерял скорость, выехав на грязный асфальт – и мимо успел проскочить еще и стартовавший с поула Пато О'Уорд.
Лидер общего зачета Алекс Палоу финишировал на далеком 15-м месте. Испанец сохранил первую строчку, но перед стартом воскресной гонки выигрывает у О'Уорда всего 15 очков.
Стоит отметить, что в рамках уик-энда в Детройте свой этап проводит и американская серия IMSA. Там субботним победителем стал еще один экс-пилот Ф1 Кевин Магнуссен.
Результаты первой гонки IndyCar в Детройте
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:45'33.112
|2
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1:45'34.841
|1.729
|3
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|1:45'35.022
|1.910
|4
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:45'41.281
|8.168
|5
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:45'42.576
|9.464
|6
|Сантино Ферруччи
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:45'42.679
|9.567
|7
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1:45'43.452
|10.340
|8
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1:45'44.007
|10.895
|9
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1:45'45.055
|11.942
|10
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:45'45.618
|12.506
|11
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|1:45'46.691
|13.579
|12
|Симон Пажено
|Team Penske
|1:45'46.939
|13.827
|13
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|1:45'47.904
|14.792
|14
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|1:45'49.201
|16.088
|15
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|1:45'50.365
|17.253
|16
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1:45'51.402
|18.289
|17
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Steinbrenner Autosport
|1:45'52.123
|19.011
|18
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1:45'56.201
|1 Lap
|19
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|1:45'54.694
|3 Laps
|20
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:46'12.076
|3 Laps
|21
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|1:45'52.398
|5 Laps
|22
|Макс Чилтон
|Carlin
|1:45'53.285
|5 Laps
|23
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing with RWR
|1:32'24.848
|7 Laps
|24
|Джимми Джонсон
|Chip Ganassi Racing
|1:44'25.838
|21 Laps
|25
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren SP
|31'28.393
|47 Laps
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