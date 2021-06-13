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IndyCar / Детройт Новости

Эрикссон впервые победил в IndyCar, Розенквист попал в больницу

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Дэвид Малшер

Субботняя гонка в Детройте принесла одному шведу победу, а другому – серьезную аварию

Эрикссон впервые победил в IndyCar, Розенквист попал в больницу

Маркус Эрикссон перешел в главную формульную серию Америки в 2019 году, так и не сумев чего-то добиться в Ф1. Уже в дебютном сезоне швед покорил призовой подиум, став вторым на городской трассе в Детройте. Однако с тех пор он больше ни разу не финишировал в тройке сильнейших. До минувшей субботы.

На этот раз, стартовав только 15-м, Эрикссон быстро пробился в десятку, а затем шведу невольно помогла серьезная авария его соотечественника Феликса Розенквиста. У того в шестом повороте заклинило в открытом положении дроссель, и машина на высокой скорости врезалась в барьер.

Пилота McLaren SP отправили в больницу, где после обследования оставили на ночь. По словам врачей, 29-летний Розенквист не получил серьезных повреждений. Однако в воскресенье выйти на старт он не может: команда уже объявила, что Феликса заменит Оливер Эскью.

Феликс Розенквист, Arrow McLaren SP Chevrolet, авария

Феликс Розенквист, Arrow McLaren SP Chevrolet, авария

Фото: NBC

Гонку возобновили спустя час с четвертью. Так как большинство соперников к моменту остановки еще не успели провести первый пит-стоп, им пришлось ехать в боксы вскоре после рестарта – и уже побывавший в боксах Эрикссон стал вторым за Уиллом Пауэром. 

Маркус преследовал австралийца почти до самого финиша, когда за шесть кругов до финиша гонку вторично остановили красными флагами – теперь из-за аварии Ромена Грожана в девятом повороте. 

 

На этот раз рестарт стал настоящей трагедией для Пауэра. Механикам Penske не удалось запустить мотор его машины, и из лидера Уилл разом превратился в аутсайдера. 

 

Эрикссон возглавил гонку и смог удержать первую позицию на шести финальных кругах. Маркусу сыграла на руку борьба за второе место: его поначалу занимал Такума Сато, но японского ветерана смог опередить Ринус ВиКей. Сато чуть потерял скорость, выехав на грязный асфальт – и мимо успел проскочить еще и стартовавший с поула Пато О'Уорд.

Лидер общего зачета Алекс Палоу финишировал на далеком 15-м месте. Испанец сохранил первую строчку, но перед стартом воскресной гонки выигрывает у О'Уорда всего 15 очков. 

Стоит отметить, что в рамках уик-энда в Детройте свой этап проводит и американская серия IMSA. Там субботним победителем стал еще один экс-пилот Ф1 Кевин Магнуссен.

Результаты первой гонки IndyCar в Детройте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:45'33.112  
2 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:45'34.841 1.729
3 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1:45'35.022 1.910
4 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:45'41.281 8.168
5 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:45'42.576 9.464
6 United States Сантино Ферруччи United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:45'42.679 9.567
7 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:45'43.452 10.340
8 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:45'44.007 10.895
9 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1:45'45.055 11.942
10 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:45'45.618 12.506
11 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1:45'46.691 13.579
12 France Симон Пажено United States Team Penske 1:45'46.939 13.827
13 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:45'47.904 14.792
14 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 1:45'49.201 16.088
15 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:45'50.365 17.253
16 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1:45'51.402 18.289
17 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 1:45'52.123 19.011
18 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:45'56.201 1 Lap
19 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:45'54.694 3 Laps
20 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:46'12.076 3 Laps
21 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1:45'52.398 5 Laps
22 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1:45'53.285 5 Laps
23 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 1:32'24.848 7 Laps
24 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:44'25.838 21 Laps
25 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 31'28.393 47 Laps
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Грожан стал третьим в квалификации IndyCar в Детройте

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