Маркус Эрикссон перешел в главную формульную серию Америки в 2019 году, так и не сумев чего-то добиться в Ф1. Уже в дебютном сезоне швед покорил призовой подиум, став вторым на городской трассе в Детройте. Однако с тех пор он больше ни разу не финишировал в тройке сильнейших. До минувшей субботы.

На этот раз, стартовав только 15-м, Эрикссон быстро пробился в десятку, а затем шведу невольно помогла серьезная авария его соотечественника Феликса Розенквиста. У того в шестом повороте заклинило в открытом положении дроссель, и машина на высокой скорости врезалась в барьер.

Пилота McLaren SP отправили в больницу, где после обследования оставили на ночь. По словам врачей, 29-летний Розенквист не получил серьезных повреждений. Однако в воскресенье выйти на старт он не может: команда уже объявила, что Феликса заменит Оливер Эскью.

Феликс Розенквист, Arrow McLaren SP Chevrolet, авария Фото: NBC

Гонку возобновили спустя час с четвертью. Так как большинство соперников к моменту остановки еще не успели провести первый пит-стоп, им пришлось ехать в боксы вскоре после рестарта – и уже побывавший в боксах Эрикссон стал вторым за Уиллом Пауэром.

Маркус преследовал австралийца почти до самого финиша, когда за шесть кругов до финиша гонку вторично остановили красными флагами – теперь из-за аварии Ромена Грожана в девятом повороте.

На этот раз рестарт стал настоящей трагедией для Пауэра. Механикам Penske не удалось запустить мотор его машины, и из лидера Уилл разом превратился в аутсайдера.

Эрикссон возглавил гонку и смог удержать первую позицию на шести финальных кругах. Маркусу сыграла на руку борьба за второе место: его поначалу занимал Такума Сато, но японского ветерана смог опередить Ринус ВиКей. Сато чуть потерял скорость, выехав на грязный асфальт – и мимо успел проскочить еще и стартовавший с поула Пато О'Уорд.

Лидер общего зачета Алекс Палоу финишировал на далеком 15-м месте. Испанец сохранил первую строчку, но перед стартом воскресной гонки выигрывает у О'Уорда всего 15 очков.

Стоит отметить, что в рамках уик-энда в Детройте свой этап проводит и американская серия IMSA. Там субботним победителем стал еще один экс-пилот Ф1 Кевин Магнуссен.

Результаты первой гонки IndyCar в Детройте